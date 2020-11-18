Часть депутатов хотят отправить "слугу народа" Гетманцева в отставку с поста главы комитета

В Раде зарегистрировано постановление об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики депутата СН Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Текст постановления еще не опубликован.

Авторами документа являются депутаты "За майбутнє", "Довіри", "ЕС".

Сам Гетманцев считает, что его хотят отправить в отставку из-за того, что он категорически не поддерживает проект закона об уменьшении ставки НДС для аграриев. Об этом политик заявил в комментарии "НВ".

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"На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - рассказал Гетманцев.

Он заявил, что проект постановления об отставке не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым или лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

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"Причем постановление может подавать только глава Верховной Рады или комитет - такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов", - подчеркнул Гетманцев.