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Новости Политика Украины
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ВР (28721) отставка (3094) Гетманцев (389)

Часть депутатов хотят отправить "слугу народа" Гетманцева в отставку с поста главы комитета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Часть депутатов хотят отправить

В Раде зарегистрировано постановление об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики депутата СН Даниила Гетманцева "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Текст постановления еще не опубликован.

Авторами документа являются депутаты "За майбутнє", "Довіри", "ЕС".

Сам Гетманцев считает, что его хотят отправить в отставку из-за того, что он категорически не поддерживает проект закона об уменьшении ставки НДС для аграриев. Об этом политик заявил в комментарии "НВ".

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"На вчерашнем заседании комитета мы рассматривали законопроект № 3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех - 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против", - рассказал Гетманцев.

Он заявил, что проект постановления об отставке не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым или лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

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"Причем постановление может подавать только глава Верховной Рады или комитет - такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов", - подчеркнул Гетманцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Этот Гетманцев та еще мразь. Все законы пишутся в угоду олигархов. Малый бизнес уничтожают.
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18.11.2020 11:18
+6
Оно не просто мразь, а комуно-рашистская мразь. Там друзяки азиров и ленки бондаренки. Все "законопроекты" копия рашистских, просто поменял в тексте рубли на гривни.
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18.11.2020 11:33
+4
Десятки обьектов элитной недчижимости (земля, квартиры и т.д.) переоформил на свою маму.
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18.11.2020 11:20
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Этот Гетманцев та еще мразь. Все законы пишутся в угоду олигархов. Малый бизнес уничтожают.
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18.11.2020 11:18 Ответить
Оно не просто мразь, а комуно-рашистская мразь. Там друзяки азиров и ленки бондаренки. Все "законопроекты" копия рашистских, просто поменял в тексте рубли на гривни.
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18.11.2020 11:33 Ответить
Десятки обьектов элитной недчижимости (земля, квартиры и т.д.) переоформил на свою маму.
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18.11.2020 11:20 Ответить
Який "чудовий" альянс... "За Майбутне" Колими та "ЕС" з митного питання... Ой вей... Часть депутатов хотят отправить "слугу народа" Гетманцева в отставку с поста главы комитета - Цензор.НЕТ 992
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18.11.2020 11:21 Ответить
з якого "митного питання", ішак зелений? Цю падлу гетьманцева гнать треба. І краще прямо в тюрьму.
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18.11.2020 11:35 Ответить
73/43%зебіл, брехливий, то не законопроект з митного питання, а лише постанова про відставку зашквареного зеклована
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18.11.2020 11:50 Ответить
Этот агент кремля, ближайший друг шоуменв, уже давно пора обоих отправить на нары.
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18.11.2020 11:38 Ответить
Давно пора,экономическая часть законотворчества полностью провалена,адепт стратегии наполнения бюджета ценой уничтожения малого бизнеса должен быть выкинут на свалку.
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18.11.2020 12:20 Ответить
И не только в отставку.
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18.11.2020 12:52 Ответить
Эта мразь не знает слово уменьшение !!!!! Гнать тварюку !!!! Не..уй лезть в чужие карманы !!!!!
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18.11.2020 13:48 Ответить
Геть!манцева. Причому - *****!!!
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18.11.2020 16:10 Ответить
 
 