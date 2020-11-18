За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения за прошедшую неделю зафиксировала 60 тысяч новых жертв COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.

По данным Организации, в период с 8 по 15 ноября во всем мире зафиксировано почти 4 миллиона новых больных и 60 тысяч смертей.

По данным ВОЗ, на Европу приходится больше всего новых случаев заражения - свыше 1,84 миллиона, что составляет 46% от общего количества, и смертей - свыше 29 тысяч, или 49%.

В Северной и Южной Америке количество больных за неделю составило 36% от общего числа, то есть на 1,45 млн, в Юго-Восточной Азии - на 373 тыс. (9%), в Восточном Средиземноморье - на 238,3 тыс. (6%), Африке - на 40,9 тыс. (1%), в западной части Тихого океана - на 32,9 тыс. (1%).

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