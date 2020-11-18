За неделю от COVID-19 в мире умерли 60 тысяч человек: половина из них приходится на Европу, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Всемирная организация здравоохранения за прошедшую неделю зафиксировала 60 тысяч новых жертв COVID-19.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ, передает Цензор.НЕТ.
По данным Организации, в период с 8 по 15 ноября во всем мире зафиксировано почти 4 миллиона новых больных и 60 тысяч смертей.
По данным ВОЗ, на Европу приходится больше всего новых случаев заражения - свыше 1,84 миллиона, что составляет 46% от общего количества, и смертей - свыше 29 тысяч, или 49%.
В Северной и Южной Америке количество больных за неделю составило 36% от общего числа, то есть на 1,45 млн, в Юго-Восточной Азии - на 373 тыс. (9%), в Восточном Средиземноморье - на 238,3 тыс. (6%), Африке - на 40,9 тыс. (1%), в западной части Тихого океана - на 32,9 тыс. (1%).
Пожалуйста, подождите...
После 10-ти высеров на глаза попавшихся, я уже проклинал ублюдка. Так и с вирусом - 200 раз повторили шо вирус = ууууу, убъет!!!11, и людям уже как-то .... пофиг шоле, а тут Билл Гей.тсссс, со своим 5G кааак поддаст микрочипов, и все, все инфицированы, даже Путин, даже Михалков
Так тут только и посмеяться, желчно, и остается. С хера ли мне стоять 5 часов как совок, в очереди, думая шо у меня вирус, когда из очереди, даже если бы брали как в Германии - 10мин. ждать рез-тата, я выйду гарантированно если не зараженным, то хотя бы нахававшись вируса, который пусть через месяц, но шо называется "проявит ся"?
Пишет шо Илон сделал 4 теста в той же клинике у той же медсеструхи, на том же аппарате, но это, "ПЦР", я так понимаю "мазо
хк"
И.... 50% на 50% получил.
А вот за те тесты шо кровь берут, как там их - я х.з., может более точные?
и да - по т.н. "конституции" гос-во ДОЛЖНО обеспечить граждан всем необходимым, а не шоб платили и принимали на дому "космонавтов")
А впрочем - православным не о чем беспокоится - в случае смерти = "бохполюбил", в случае не смерти = "бохлюбитправедников"
В любом случае верун вывернется как вот Путин - Это не мы, или - это мы, но это не это и даже не то, не говоря уже об этом самом то
А в селе Новые Задрыпанцы - 0(НОЛЬ) случаев!!111( первое - там никто не живет, и второе - тестов не делают)
Как тебе такое, Илон Маск?
В Словакии - 2млн. тестов = поймали 25к. зараженных - у нас если посчитать - пол-млн, а то шо там это вам не тут, то реально умножай на 3-4-5, вышел Степанов погулять
Европа, ****. Как вот Климкин был(пишут правда шо грамотный, но это как вот в пранках коллекторы - через один картавые)