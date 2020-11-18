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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1904) НКРЭКУ (469)

После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт

Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг уничтожит промышленность и малый и средний бизнес.

 Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

"НКРЭКУ неутомимо идет к своей цели. Вслед за фактическим доведением до банкротства энергорынка "регулятор" подобрался к основанию бюджета Украины - бизнесу, промышленности. Давнишняя идея НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" будет реализована в 2021 году", - написал Корольчук.

Он напомнил, что в текущем году НКРЭКУ уже поднимала тариф на передачу тока в июле со 155 до 240 грн / МВт, или на 54%, а с 1 декабря планирует повысить его еще на 30%. Таким образом, по словам эксперта, в течение года тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем в два раза.

Корольчук также отметил: от повышения тарифа на передачу электроэнергии пострадал не только бизнес, но и население, ведь увеличенные расходы на ток предприниматели заложили в цену своей продукции и услуг.

"Население уже скоро как полгода по полной программе оплачивает тариф на передачу, который все предприятия "зашивают" в свои затраты. Благотворительностью никто не заниматься не будет. Однако, для населения конечно виноват "рядовой" владелец кафе, потому что поднял цену на шаурму, а не делекий и таинственный НКРЭКУ", - подытожил эксперт.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы, падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.
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Топ комментарии
+14
А ещё вчера, депутаты от партейки фиглра "Слуга народа" приняли закон о списании И.В. коломойскому 9 миллиардов долга перед бюджетом Украины. ЗеДолбоДятлы, вы только вдумайтесь, пр и диффиците бюджета в 300 миллиардов, ваши избранники прощают олигарху долги перед бюджетом. А с вам долги за газ, элэнергию и отопление сдерут, как с барана шкуру. Впрочем, почему КАК?
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18.11.2020 11:30
+5
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7310.
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18.11.2020 11:55
+3
Документы в студию, плиз, о том, что лично Порох списывал ахмеке долги. ну и фирточке то же. После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 4373
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18.11.2020 11:45
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А ещё вчера, депутаты от партейки фиглра "Слуга народа" приняли закон о списании И.В. коломойскому 9 миллиардов долга перед бюджетом Украины. ЗеДолбоДятлы, вы только вдумайтесь, пр и диффиците бюджета в 300 миллиардов, ваши избранники прощают олигарху долги перед бюджетом. А с вам долги за газ, элэнергию и отопление сдерут, как с барана шкуру. Впрочем, почему КАК?
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18.11.2020 11:30 Ответить
Потрох був кращій бо такі ж борги списував ахмєтову з фірташем та створив нкрєкп котре нищить країну як і конституційний суд.
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18.11.2020 11:43 Ответить
Документы в студию, плиз, о том, что лично Порох списывал ахмеке долги. ну и фирточке то же. После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 4373
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18.11.2020 11:45 Ответить
Тобі в якій формі доповісти і з якого переляку? Ти взагалі ким себе вважаєш щоб тобі доповідали?
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18.11.2020 11:50 Ответить
Я можу тільки у формі пнх.
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18.11.2020 11:59 Ответить
А ссылочку на официальный дкумент киньте, её будет достаточно. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7545
А еже ли нет ссылочки на подтверждение вашего опуса, то он есть ни что иное, как обыкновенный высер недалёкого умом обсоса. Так, что выбор за вами, либы вы подтверждаете свой опус либо вы второе. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3061
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18.11.2020 12:13 Ответить
Т.е., вы ни чем свой тупой высер подтвердить не можите, а вот этим постом подтверждаете, что вы недалёкий умом (я бы даже сказал, что вы тупой) обсос и не более. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 2422
С чем вас и поздравляю, вы очень самокритичны. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7819
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18.11.2020 12:27 Ответить
Так, что же, китаец Витя, я вижу вы выбрали таки второе. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3758
И это правильно. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 4444
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18.11.2020 12:23 Ответить
А ти у любій доступній формі подай свою інформацію, а то ти зеленоморде ублюдство, тільки в воду пердиш, а фактів нема. А так да, Порох у всьому винен
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18.11.2020 12:25 Ответить
Ахметову ЕЖЕГОДНО списывали долг начиная со времен Кучмы..Суммы от 24 млд гривен
И при Ющенко и при Януковиче и при Порошенко. такие же суммы . Расходная часть бюджета Украины (сайт ВР в помощь) .и через изменения в Налоговый кодекс. (Закон и Налоговый Кодекс в помощь) Любящим Порошенко не мешало бы вспоминить кто был тогда Предедателем Бюджетного комитета ВР и ставил свою подпись ( Порошенко -2002г, народный депутат Украины VII созыва и Южанина БПП - председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики -2016-2019г ) И кто был Президентом с 2014 года, который подисывал Бюджет
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18.11.2020 16:59 Ответить
З пороходротами сперечатись -себе не поважать.
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18.11.2020 17:03 Ответить
Виктор Ли, -- Я з ними не сперечаюсь та взагалі їх ігнорую, але Цензор читають, тому ця інформація скоріше для громадян України.Бо їх затуркали зовсім.
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18.11.2020 17:16 Ответить
Тут від мене двоє потроприхильників вимагали факти погашення боргів порошенком ахмєтову, тому я й кажу що з не виліковними марно сперечатись.
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18.11.2020 17:31 Ответить
Мене не цікавить кому ти смокчеш, але або факти давай (а не абстрактне гівно - подивися бюджет), або нах їз пляжу -пздбол!
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18.11.2020 20:21 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 2575 Десь тут я тебе бачив,не тебе часом несуть?
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18.11.2020 20:24 Ответить
ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ комітетів Верховної Ради України --
Комітет з питань бюджету:бюджетний процес ( бюджетне планування, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики: грошово-кредитна політика; cистема оподаткування, податкові пільги;бухгалтерський облік та звітність,
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18.11.2020 17:11 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7310.
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18.11.2020 11:55 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7552 ви картинки друг-другу передаете по очереди, чи у кого "на сегодня" переходящий вімпел "За верную службу"?
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18.11.2020 12:43 Ответить
Друг -другу . Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 8602 . Есчьо питання будуть . ?
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18.11.2020 12:47 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1630 болєзноє, ти хотя б читало назву ресурсу, на якому тусуєся? Ні??? "Цензор.НЕТ". Ще раз - "Цензор. НЕТ". Ще раз, заради усваяємості - "Цензор. НЕТ"!!!

Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1630 "Есчьо питання будуть"?
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18.11.2020 13:21 Ответить
Ти ідіот ? Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3273 .
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18.11.2020 13:25 Ответить
А ти? Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 1140
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18.11.2020 13:38 Ответить
Та все правильно. Лохи 73% должны страдать После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт - Цензор.НЕТ 7827
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18.11.2020 11:34 Ответить
Лохи 73% з ностальгією згадують Голодомори та ГУЛАГ.
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18.11.2020 11:40 Ответить
Та нехай хоч такі як ти нелохи поживуть.
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18.11.2020 11:46 Ответить
Якщо ти ***** я ж тобі не заздрю
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18.11.2020 12:21 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 7782 у них там нулио и пьедр может повний примус...
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18.11.2020 12:48 Ответить
К сожалению, в платёжках нет разделения на 75% и 27%. Так, что страдаем мы все, благодаря этим 73% даунов. Впрочем, я не хочу обитеть солнечных детей, они умнее избирателей Зеленского и его шоблы.
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18.11.2020 11:47 Ответить
Уважаемый, остальные 27% не верили сказкам Зельца, а предполагали, что будет хреново и готовились к худшему. Поэтому последние события их особо не парят! Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 6381 Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 6381
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18.11.2020 12:04 Ответить
Не скажите, любая жировая прослойка во время голода имеет тенденцию не только к уменьшению, но и к полному исчезновению. Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 5722
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18.11.2020 12:11 Ответить
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 4901 а звідкіля вже "27%"??? Численність адептів зростає на очах: к новому року - 35%, до березня - 86%, до червня - 99%, а там вже прибудуть бухі амбрамси на неграх?
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18.11.2020 12:53 Ответить
А это простая арифметика.
Я поделил 100% следующим образом. 100% - 73% ЗеДолбоДятлов = 27% прочих. В прочии вошли так же и разного рода не умные люди проголосовавшие за разного рода голосящих старух-колясочниц в пенсне, с погонами полковник, С мешком и с отвисшей, морщинестой опзЖ.
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18.11.2020 12:57 Ответить
ось воно що...Але у такому випадку треба рахувати 92 проти 8, бо усе визначилося на виборах до ВР - оце й була реальна підтримка. Та й ще, мінімум, 3% - купленні. Якщо б не "сітка" - навіть у ВР би не попали.
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18.11.2020 13:32 Ответить
НКРЭКУ трудицо на благо ахметки, аж вспотел.
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18.11.2020 11:39 Ответить
скоти, банкротять Енергоатом, який виробляє найдешевшу електроенергію і піднімають ціни на електрику.
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18.11.2020 11:41 Ответить
они всю страну банкротят, как завещал великий Бенин!...
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18.11.2020 11:45 Ответить
Сопли про банкротство - заказуха от Ахметова. Лохи должны платить больше!
Після доведення до банкрутства енергоринку НКРЕКП взялася за знищення промисловості, - експерт - Цензор.НЕТ 3408
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18.11.2020 12:03 Ответить
олігархи воюють між собою,а заплатять за це всі.
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18.11.2020 11:43 Ответить
чого такий лай та гавкіт? "Цінності" коштують дорого, тому на шляху до "світлого майбутнього" ніхто освітлювати задарма не обіцяв. Вища ціна - ближче до "цінностей"! Солідаризм скінчився у 14 році - помашіть дядє рукою!
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18.11.2020 13:04 Ответить
На пороге большой ШУХЕР !!!!!
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18.11.2020 13:45 Ответить
Зеленский по всем фронтам уничтожает экономику Украину.. энергорынок, ФОПы, промышленость.. кто он ??
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19.11.2020 10:51 Ответить
 
 