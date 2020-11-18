После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт
Новости Цензор.НЕТ Общество
Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг уничтожит промышленность и малый и средний бизнес.
Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.
"НКРЭКУ неутомимо идет к своей цели. Вслед за фактическим доведением до банкротства энергорынка "регулятор" подобрался к основанию бюджета Украины - бизнесу, промышленности. Давнишняя идея НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" будет реализована в 2021 году", - написал Корольчук.
Он напомнил, что в текущем году НКРЭКУ уже поднимала тариф на передачу тока в июле со 155 до 240 грн / МВт, или на 54%, а с 1 декабря планирует повысить его еще на 30%. Таким образом, по словам эксперта, в течение года тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем в два раза.
Корольчук также отметил: от повышения тарифа на передачу электроэнергии пострадал не только бизнес, но и население, ведь увеличенные расходы на ток предприниматели заложили в цену своей продукции и услуг.
"Население уже скоро как полгода по полной программе оплачивает тариф на передачу, который все предприятия "зашивают" в свои затраты. Благотворительностью никто не заниматься не будет. Однако, для населения конечно виноват "рядовой" владелец кафе, потому что поднял цену на шаурму, а не делекий и таинственный НКРЭКУ", - подытожил эксперт.
Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы, падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.
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А еже ли нет ссылочки на подтверждение вашего опуса, то он есть ни что иное, как обыкновенный высер недалёкого умом обсоса. Так, что выбор за вами, либы вы подтверждаете свой опус либо вы второе.
С чем вас и поздравляю, вы очень самокритичны.
И это правильно.
И при Ющенко и при Януковиче и при Порошенко. такие же суммы . Расходная часть бюджета Украины (сайт ВР в помощь) .и через изменения в Налоговый кодекс. (Закон и Налоговый Кодекс в помощь) Любящим Порошенко не мешало бы вспоминить кто был тогда Предедателем Бюджетного комитета ВР и ставил свою подпись ( Порошенко -2002г, народный депутат Украины VII созыва и Южанина БПП - председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики -2016-2019г ) И кто был Президентом с 2014 года, который подисывал Бюджет
Комітет з питань бюджету:бюджетний процес ( бюджетне планування, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, проведення експертизи щодо впливу законопроектів, проектів інших актів на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини;
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики: грошово-кредитна політика; cистема оподаткування, податкові пільги;бухгалтерський облік та звітність,
"Есчьо питання будуть"?
Я поделил 100% следующим образом. 100% - 73% ЗеДолбоДятлов = 27% прочих. В прочии вошли так же и разного рода не умные люди проголосовавшие за разного рода голосящих старух-колясочниц в пенсне, с погонами полковник, С мешком и с отвисшей, морщинестой опзЖ.