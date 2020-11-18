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Новости Общество Убийство Кирилла Тлявова
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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году

Новости Цензор.НЕТ Общество

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году

В Переяслав-Хмельницком райсуде началось заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"В Переяслав-Хмельницком районном суде только началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства. Спасибо судьям, слушания по этому резонансному делу назначены на три дня подряд", - говорится в сообщении.

"Дело о гибели 5-летнего малыша от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как ушло в суд. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", - добавила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, еще будучи и.о. директора ГБР она встречалась с бабушкой Кирилла. А уже в Офисе Генпрокурора держит на контроле публичное обвинение по этому делу.

"Обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязательств. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери. Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле", - подытожила генпрокурор.

Также читайте: Суд продлил меру пресечения троим подозреваемым в деле убийства Кирилла Тлявова

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

Также читайте: Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
После вчерашнего сообщения о муже, понятия " бенидиктова" и "честность" стали несовместимы.
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18.11.2020 11:43
+4
Це показує що хтось намагається піарнуться на болючих питаннях коли у самого рило в пуху.
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18.11.2020 11:46
+3
Классно ее муж Денис Бенедиктов государство на 750 000 грн нагрел? Будет она про мальчика тут слезы лить Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 4860
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18.11.2020 11:39
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а по 770 штук "материальной помощи" зубожилому прокурору ниче не сказала?
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18.11.2020 11:38 Ответить
Це показує що хтось намагається піарнуться на болючих питаннях коли у самого рило в пуху.
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18.11.2020 11:46 Ответить
Классно ее муж Денис Бенедиктов государство на 750 000 грн нагрел? Будет она про мальчика тут слезы лить Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 4860
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18.11.2020 11:39 Ответить
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8244 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8244
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18.11.2020 11:47 Ответить
Мальчика уже не вернешь, так что смайлик погоды не сделает. А вот наказать нужно, но никого не накажут...
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18.11.2020 11:54 Ответить
Да, да Надежда Константиновнв, помним. И мужа вашего Крупского помним.

Муж Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции,
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18.11.2020 15:17 Ответить
Надеюсь Венедиктова и еже с ней будут гореть в АДУ !!! Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 9880
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18.11.2020 11:42 Ответить
да соли вы им на хвост насыпите , может на два года и посадят кого , но потом выкрутятся и пересчитают все сроки. у меня на глазах мусор (шоб его дети долго жили в радости и щастьеУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 3234 ) застрелил женщину , мою знакомую ,и ранил ее мужа, сделал инвалидом - тот вскоре умер, оставил детей (!!!!!!) сиротами , и Ваши дали ему год! ГОД!!! который он сидел где то там в отдельной камере с проститутками, а потом он точно так же работал в милиции и работает, и ходит с пистолетом. А обычный бы гражданин уже сгнил бы в тюрьме , а если бы два патрона от мелкашки нашли - пожизненное. Вот така справедлывисть ) Да? Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году - Цензор.НЕТ 8775
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18.11.2020 11:51 Ответить
мусоров ? да они должны отвечать строже чем обычные граждане! вдвое , втрое строже , чем обычные граждане, потому, что они избранные - и защищаются Законом и прочими актами, втрое лучше чем обычные граждане, потому , что в погонах и имеют много привелегий, и даже не всегда отвечают за то , за что обычным гражданам -десять лет! а у нас всегда по другому. обычно сыпят соль на хвост. а тот кто проходил рядом - вилы.
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18.11.2020 12:18 Ответить
ну да. ну да) перед Законом все равны .....но ! есть ровнее)
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18.11.2020 12:38 Ответить
так отож ...
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18.11.2020 12:46 Ответить
После вчерашнего сообщения о муже, понятия " бенидиктова" и "честность" стали несовместимы.
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18.11.2020 11:43 Ответить
А при чём тут Венедиктова?
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18.11.2020 11:48 Ответить
В смислі? Публічне обвинувачення це основна функція прокуратури.
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18.11.2020 14:02 Ответить
Это функция Генпрокурора лично?
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19.11.2020 11:07 Ответить
скорее всего посудят родителей малого, за плохое исполнение родительских обязанностей. это по минимуму.
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18.11.2020 11:50 Ответить
Венедіктова звернулась до справедливості???
Це аби Диявол вклонився Богові...
Але ж це "роса" для 73% ЗЕбуїнів...
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18.11.2020 11:55 Ответить
Венедиктова ?! Ха ха ха ха ха хахх......
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18.11.2020 12:20 Ответить
неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Яка попередня змова у ненавмисному злочині? Ви там взагалі іпа.нулись? На яке рішення позитивне ви можете за такого маразму розраховувати?
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18.11.2020 14:01 Ответить
Оперативненько. И трех лет не прошло. Весьма сложное и запутанное дело раскрыли.
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18.11.2020 14:40 Ответить
 
 