Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Венедиктова надеется на справедливые приговоры уже в этом году

В Переяслав-Хмельницком райсуде началось заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"В Переяслав-Хмельницком районном суде только началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства. Спасибо судьям, слушания по этому резонансному делу назначены на три дня подряд", - говорится в сообщении.

"Дело о гибели 5-летнего малыша от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как ушло в суд. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", - добавила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, еще будучи и.о. директора ГБР она встречалась с бабушкой Кирилла. А уже в Офисе Генпрокурора держит на контроле публичное обвинение по этому делу.

"Обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязательств. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери. Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле", - подытожила генпрокурор.

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Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

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