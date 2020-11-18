Две трети рабочей группы ВР по КС и е-декларированию не заинтересованы в решении проблемы либо являются ее авторами, - Жернаков

Рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, состоит в основном из людей, которые не заинтересованы в урегулировании связанного с КС кризиса.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель рабочей группы - человек Авакова. Заместитель - без 5 минут сама судья КСУ (под нее на прошлой неделе объявили неконституционным "конкурс" от ВР на этот пост). Батенко (от группы Коломойского) - подписант представления в КСУ, решение по которому вызвало сам кризис. Власенко - депутат от "Батькивщины", который всеми силами защищает на комитете КСУ и валит любые предложения что-то с ним сделать.

Князевич - депутат от "ЕС", который вместе с Власенко валит любые предложения по КСУ на комитете. Славицкая - еще одна пидписантка представления (от ОПЗЖ) и фигурантка "пленок Вовка". Костин - председатель комитета, который в интересах Павла Вовка несколько месяцев вовсю протягивает нужный ему законопроект 3711", - написал Жернаков.

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"То есть две трети "рабочей группы" или не заинтересованы в решении кризиса, или вообще соавторы этого трэша", - подытожил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.