Две трети рабочей группы ВР по КС и е-декларированию не заинтересованы в решении проблемы либо являются ее авторами, - Жернаков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, состоит в основном из людей, которые не заинтересованы в урегулировании связанного с КС кризиса.
Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Председатель рабочей группы - человек Авакова. Заместитель - без 5 минут сама судья КСУ (под нее на прошлой неделе объявили неконституционным "конкурс" от ВР на этот пост). Батенко (от группы Коломойского) - подписант представления в КСУ, решение по которому вызвало сам кризис. Власенко - депутат от "Батькивщины", который всеми силами защищает на комитете КСУ и валит любые предложения что-то с ним сделать.
Князевич - депутат от "ЕС", который вместе с Власенко валит любые предложения по КСУ на комитете. Славицкая - еще одна пидписантка представления (от ОПЗЖ) и фигурантка "пленок Вовка". Костин - председатель комитета, который в интересах Павла Вовка несколько месяцев вовсю протягивает нужный ему законопроект 3711", - написал Жернаков.
"То есть две трети "рабочей группы" или не заинтересованы в решении кризиса, или вообще соавторы этого трэша", - подытожил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
Пожалуйста, подождите...
Хоча, облиш.
Тобі його і покласти буде нікуди.
Mykola Nikolaus
Чому не просувається вирішення кризи через скасування nigapaмu з КС е-декларування?
ТОМУ, ЩО ПОКИДЬКИ З УСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ ПАРТІЙ ЗАДОВОЛЕННІ ЦИМ РІШЕННЯМ
1 ч ·
Ви знущаєтеся?
Це якщо шо склад робочої групи з "урегулювання кризи" з КСУ.
Голова робочої групи - людина Авакова
Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду)
Батенко - ПІДПИСАНТ ПОДАННЯ до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько)
Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити
Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенокм валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті
Славицька - ЩЕ ОДНА підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка"
Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711.
Тобто дві третини "робочої групи" - або не зацікавлені в вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу.
Ви просто там усі знущаєтеся.
И даже отреагировал на все через пару дней после публикации. Это все, что нужно знать про честнейше-величайшего буонапарта зелемойского.
Лисичці ж ратиці оддать... " (с)