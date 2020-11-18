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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2130) электронное декларирование (1015) Жернаков (50)

Две трети рабочей группы ВР по КС и е-декларированию не заинтересованы в решении проблемы либо являются ее авторами, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Две трети рабочей группы ВР по КС и е-декларированию не заинтересованы в решении проблемы либо являются ее авторами, - Жернаков

Рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, состоит в основном из людей, которые не заинтересованы в урегулировании связанного с КС кризиса.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель рабочей группы - человек Авакова. Заместитель - без 5 минут сама судья КСУ (под нее на прошлой неделе объявили неконституционным "конкурс" от ВР на этот пост). Батенко (от группы Коломойского) - подписант представления в КСУ, решение по которому вызвало сам кризис. Власенко - депутат от "Батькивщины", который всеми силами защищает на комитете КСУ и валит любые предложения что-то с ним сделать.

Князевич - депутат от "ЕС", который вместе с Власенко валит любые предложения по КСУ на комитете. Славицкая - еще одна пидписантка представления (от ОПЗЖ) и фигурантка "пленок Вовка". Костин - председатель комитета, который в интересах Павла Вовка несколько месяцев вовсю протягивает нужный ему законопроект 3711", - написал Жернаков.

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"То есть две трети "рабочей группы" или не заинтересованы в решении кризиса, или вообще соавторы этого трэша", - подытожил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Две трети рабочей группы ВР по КС и е-декларированию не заинтересованы в решении проблемы либо являются ее авторами, - Жернаков 01
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Топ комментарии
+7
73%-ные "сделали страну вместе" в очередной раз Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3917
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18.11.2020 12:05
+4
Не рубать же им сук, на котором сидят или, вернее, не выбрасывать корыто, из которого кормятся.
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18.11.2020 12:11
+2
Тут только просить помощи у Эрдогана .
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18.11.2020 11:57
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Тут только просить помощи у Эрдогана .
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18.11.2020 11:57 Ответить
Зачем так далеко ходить, попроси у Лалалы, она ж у тебя в профиле.
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18.11.2020 12:02 Ответить
Я уже и забыл , кто у меня в профиле .Меня это вообще мало волнует , в отличии от некоторых .
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18.11.2020 12:05 Ответить
подписавшись на известного зебильного тролля, не строй из себя Клару Целкин.
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18.11.2020 12:33 Ответить
Это когда было ? Кто у меня спрашивает о подписке , я даю разрешение и из вежливости тоже подписываюсь . Тогда Зеленского и в помине не было . А строить из себя папу Карло и отрабатывать зарплату , пиаря какого нибудь кандидата , это твой удел .
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18.11.2020 12:57 Ответить
73%-ные "сделали страну вместе" в очередной раз Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 3917
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18.11.2020 12:05 Ответить
Це ж яким треба бути кретином, щоб не знати, що БЮТ (тобто блок Юлії Тмошенко) не існує в природі вже 15 років !!
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18.11.2020 12:07 Ответить
Не рубать же им сук, на котором сидят или, вернее, не выбрасывать корыто, из которого кормятся.
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18.11.2020 12:11 Ответить
Трохи пошукав, хто той Жернаков, все виявилось досить передбачувано: https://resonance.ua/trudovi-budni-chlena-grd-mikhayda-zherna/ - брехун, нероба, сам ухиляється від декларування майна. Все як завжди.
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18.11.2020 12:12 Ответить
До речі, він зеленожабий, валив ****** Потроха, тож свиноботам не з руки буде спиратись на замовну брехню такої брудної політичної тваринки.
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18.11.2020 12:16 Ответить
пошукай ще, може, десь знайдеш собі мозок.
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18.11.2020 12:35 Ответить
Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6571 я бачу як вам невдобно що ви обісрались, свиноботи. Не на ту конячку поставили, як кажуть
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18.11.2020 13:03 Ответить
шукай, шукай добре, володімір.
Хоча, облиш.
Тобі його і покласти буде нікуди.
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18.11.2020 13:09 Ответить
Статейка - фуфло на скорую руку. Кроме что чел много "подорожуе" и про маму с отчимом больше ничего Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 1641
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18.11.2020 12:23 Ответить
А что там с вагнеровцами, уже все хорошо?
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18.11.2020 12:30 Ответить
Михайло Жернаков

1 ч ·

Ви знущаєтеся?

Це якщо шо склад робочої групи з "урегулювання кризи" з КСУ.

Голова робочої групи - людина Авакова

Заступниця - без 5 хвилин сама суддя КСУ (під неї минулого тижня оголосили неконституційний "конкурс" від ВР на цю посаду)

Батенко - ПІДПИСАНТ ПОДАННЯ до КСУ, рішення щодо якого спричинило саму кризу (від групи Коломойсько)

Власенко - депутат від БЮТ, який щосили захищає на комітеті КСУ і валить будь-які пропозиції щось із ним зробити

Князевич - депутат від БПП, який разом з Власенокм валить будь-які пропозиції щодо КСУ на комітеті

Славицька - ЩЕ ОДНА підписантка подання (від ОПЗЖ) і фігурантка "плівок Вовка"

Костін - голова комітету, який в інтересах Павла Вовка кілька місяців щосили протягує потрібний йому проєкт 3711.

Тобто дві третини "робочої групи" - або не зацікавлені в вирішенні кризи, або взагалі співавтори цього трешу.

Ви просто там усі знущаєтеся.
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18.11.2020 12:39 Ответить
А может зеленожопые еще включат свои мозги и посмотрят какой антизаконный бред они пытаются протолкнуть через парламент, а не тролько будут у них все виноваты в комитете? Я не склонен обелять всех депутатов, т.к. 99% из- них законченные мрази, но те законы , которые хочет , верней пытается протолкнуть грнинпоц и бабломойским, эхто еще хуже, чем было, или кто-то вернит в то, что осел оманский будет "свято" бороться с коррупцией? Не, эта тварь пытается возглавить коррупцию, убрать всех судей КС и поставить своих и бабломойско- ********** преданных выкормышей, плюс протолкнуть такие законы, которые снова и до бесконечности можно будет оспаривать потом в КС, отменять их и разводить потомя типа праведный гнев- ай-ай-ай, какие судьи нехорошие. Так вы им, зеленогнойные мрази, сами и создаете такие условия! Гринпоц за 2 дня до опубликование КС отмены этой статьи все знал. Что сделал? а ни хрена
И даже отреагировал на все через пару дней после публикации. Это все, что нужно знать про честнейше-величайшего буонапарта зелемойского.
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18.11.2020 12:53 Ответить
"...І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать... " (с) Дві третини робочої групи ВР щодо КС і е-декларування не зацікавлені у вирішенні проблеми або є її авторами, - Жернаков - Цензор.НЕТ 9453
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18.11.2020 12:52 Ответить
Це не група, а групіровка ОПГ!
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18.11.2020 13:41 Ответить
 
 