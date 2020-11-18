РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4103 посетителя онлайн
Новости Общество
2 018 21
Минздрав (4827) тестирование (491) тест (283) Кучер Ярослав (30)

Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество

Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться на Родину.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть интересные обращения относительно вопросов диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - заставляют проходить платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам Кучера, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.

Читайте также: В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
показать весь комментарий
18.11.2020 11:50
+2
то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
показать весь комментарий
18.11.2020 11:58
+1
ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
показать весь комментарий
18.11.2020 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
показать весь комментарий
18.11.2020 11:50 Ответить
то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
показать весь комментарий
18.11.2020 11:58 Ответить
сразу за тем мужчиной, что в первом посту, который ничего не должен Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
18.11.2020 12:25 Ответить
Обидели бубочку? Конституционного переворота в стране, взлета коррупции, краха в медицине, после прихода к власти зеленых гондонов, автор не видит?
показать весь комментарий
18.11.2020 12:01 Ответить
Вообще-то за окном осень Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5397, а защищать вы первый кинулись осла оманского - борцуна с коррупцией. Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 4424 Обиделись на карикатурку Громадяни України, які повертаються з-за кордону, не мусять примусово здавати тест на коронавірус, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 5980
показать весь комментарий
18.11.2020 12:11 Ответить
та ты шо? А гонят всех поголовно, 1800 грн. вынь да положь.
показать весь комментарий
18.11.2020 11:52 Ответить
це було актуально в березні місяці,коли було кілька хворих на всю країну..
показать весь комментарий
18.11.2020 11:55 Ответить
Ну так наш аэропорт это частная лавочка профессионального "инвестора"-вора коммунальной собственности кауфмана ,и он уже бизнес партнер Зе команды, так что чему удивляться ?
показать весь комментарий
18.11.2020 12:02 Ответить
ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
показать весь комментарий
18.11.2020 12:03 Ответить
Название статьи призвано выжать слезу по поводу принудительной сдачи теста на коронавирус. А на самом деле речь не о принудительном тесте, а о платном. Если бы тест был бесплатным, а государство заинтересовано в увеличении количества тестов, никто бы не считал это принуждением. Тем более, что оплату, например, стоимости билета никто не считает принуждением. Не смешно ли плакать по поводу необходимости пристёгивать ремни в самолёте или соблюдать правила уличного движения?
показать весь комментарий
18.11.2020 13:00 Ответить
не бажають здавати тести - на місяць у резервації. Цю заразу до нас занесли "туристи" довбані...
показать весь комментарий
18.11.2020 13:09 Ответить
Вводити карантин вихідного дня, репетувати навіть з прасок про локдаун і збільшення кількості хворих - то норм, а зробити хоч щось для попередження чи запобігання розповсюдженню зарази - то зась! Курви брехливі!
показать весь комментарий
18.11.2020 13:53 Ответить
Парадокс туда почти все требуют тест у нас назад не нада.Какая прелесть.
показать весь комментарий
18.11.2020 14:11 Ответить
 
 