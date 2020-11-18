Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться на Родину.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть интересные обращения относительно вопросов диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - заставляют проходить платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам Кучера, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.

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