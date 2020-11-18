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Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года

По самым оптимистичным прогнозам к концу года Россия будет иметь 250-260 тысяч избыточных смертей (больше, чем в прошлые годы), или даже около 300 тысяч избыточных смертей.

Цитату заявления Ракши опубликовал блогер Николай Подосокорский, передает Цензор.НЕТ.

"Независимый демограф Алексей Ракша, уволенный из Росстата за сомнения в достоверности публикуемых данных по смертности от COVID-19, в интервью интернет-изданию "Доктор Питер": "Самый важный показатель итогового влияния вируса на людей — именно избыточная смертность. Это самый честный, самый правильный и простой показатель, который пока было невозможно подделать и сфальсифицировать. Это просто число умерших без указания причин смерти, то есть даже как-то вольно трактовать эти причины не получится. Самыми пострадавшими от пандемии сегодня считаются страны Латинской Америки — в Перу и Эквадоре умерших в два раза больше, чем в прошлые годы. В Мексике — в полтора раза. Это, конечно, совсем уже страшный сценарий, но Россия может войти в число мировых лидеров по избыточной смертности, которая растет во всем мире, но у нас быстрее. Сейчас мы уже обогнали США, Италию, Францию, Бельгию и, возможно, Великобританию. Впереди Испания, в которой была очень сильная первая волна. В худшем варианте, мы ее тоже обгоним по избыточной смертности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В странах ЕС во время первой волны COVID-19 зафиксировано на 168 тыс. смертей больше, чем в среднем за тот же период в 2016-19 гг., - Евростат. ИНФОГРАФИКА

По самым оптимистичным прогнозам к концу года мы будем иметь 250-260 тысяч избыточных смертей, но я думаю, что ожидать надо будет около 300 тысяч. Число умерших в октябре-2020 в России, скорее всего, вырастет на 48 тысяч, или 31% по сравнению с октябрём-2019. Итого за апрель-октябрь избыточная смертность может составить около 165 тысяч человек. В ноябре ситуация будет, скорее всего, еще хуже и мы превысим порог в 220 тысяч избыточных смертей. Ноябрь вообще может стать рекордным из всех месяцев года по числу умерших за всю историю с голода 1947 года. Таким образом, в этом году мы можем выйти на естественную убыль (разность между числом рождений и смертей) около 600-650 тысяч, и на избыточную смертность порядка 250-330 тысяч за весь год по сравнению с прошлым. Очень печальный год получится с точки зрения демографии.

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Почти половина смертей из-за ковида переносится в документах на другие нозологии уже на первом этапе — в больницах. А второй фильтр — это сайт "Стопкоронавирус.рф". В результате мы видим эти куцые цифры, например, в Кировской или Липецкой области, или в Башкортостане на протяжении многих (до 21) дней умирает только по одному человеку в сутки, что выглядит полной чушью. Росстат прекратил публиковать информацию о других причинах смерти еще в апреле. Данные о том, сколько человек умерли от ковида, с ковидом и от пневмоний Росстат ежедневно отправляет в правительство в секретном режиме. Уже больше десятка ЗАГСов в стране прекратили публиковать статистику по смертности, как только ситуация стала ухудшаться. Окончательные данные по количеству смертей в России будут готовы к 15 июня 2021 года: после завершения года Росстат пересортирует полученные данные из системы ЕГР ЗАГС уже по дате смерти, а не по дате регистрации актов о смерти в органах ЗАГС. Эту информацию можно получить только по запросу, ее нет в публичном доступе", - цитирует Ракшу Подосокорский.

Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года 01
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года 02
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Топ комментарии
+6
Нехай передохнуть всі потвори кацапські,разом зі своєю підорашою
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18.11.2020 11:51
+5
Геноцид свинособак
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18.11.2020 11:51
+5
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года - Цензор.НЕТ 9630
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18.11.2020 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Геноцид свинособак
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18.11.2020 11:51 Ответить
Нехай передохнуть всі потвори кацапські,разом зі своєю підорашою
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18.11.2020 11:51 Ответить
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 2882
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18.11.2020 11:51 Ответить
Тот случай,когда просто пох.
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18.11.2020 11:52 Ответить
Та мы сами кацапов уже догоняем, хотя населения раза в три - четыре меньше...
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18.11.2020 12:00 Ответить
Не,не. Пох на сдыхающих на расее.
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18.11.2020 12:17 Ответить
Можно канеш смеяться над козломордыми, но в Украине ситуация не лучше.
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18.11.2020 11:53 Ответить
Величие России в её людях. Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 5115
в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по числу умерших с голода 1947 года - Цензор.НЕТ 4946
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18.11.2020 11:55 Ответить
и не избыточная 500 000
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18.11.2020 11:58 Ответить
странно. а разве голод 1947 года в парашке ещё не засекретили? ))
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18.11.2020 11:56 Ответить
ковідомор ру...
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18.11.2020 12:10 Ответить
Ну... я буду лише вболівати за українців.
А русня, напевно, заслужила..
Це відомо лише вищим силам.
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18.11.2020 12:04 Ответить
На данный момент Украина обогнала РФ по смертности от КОВИД на душу населения и идет в отрыв, сверхсмертность в РФ дело интересное, но что в Украине? Мне вот кажется почему то, что к лету в Киеве будет ковидом уничтожен 1% пенсионеров еще столько же или больше помрут от неоказания скорой помощи, это кого то волнует?
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18.11.2020 12:13 Ответить
Дебіл, стаття про те, що дані РФ - брехня, насправді ситуація в кацапстані катастрофічна, але замовчується. А ти "На данный момент Украина обогнала РФ по смертности от КОВИД на душу населения". Просто не розумієш чи пропагандон масковський?)))
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18.11.2020 13:28 Ответить
В Украине к концу года при "честной" статистике дело будет выглядеть где то так же, как в РФ по данным "разоблачителей"
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18.11.2020 13:51 Ответить
Если посмотреть https://rg.ru/2020/09/09/rosstat-predstavil-dannye-o-rozhdaemosti-i-smertnosti-v-rf-za-polugodie.html, то в РФ никто особо не скрывает, что статистика смерти от ковида неполная и будет потом корректироваться. Также не секрет, что смертность в 1м квартале подскочила на четверть и официально зафиксированный ковид всего 6-7% подскока. В Украине было снижение смертности и в 1м квартале мы не можем сказать, насколько ковид был полно зарегистрирован, т.к. нельзя сказать, насколько смертность упала бы без эпидемии. А вот во 2й половине 2020 мы уже в Украине увидим подъем смертности по сравнению с 2019 и точно так же увидим, что в общем подъеме ковид будет небольшой частью. Во всем мире давно увидели, что смертность при высокой заболеваемости ковид растет от неоказания помощи при других болезнях и это заметно выше, чем смертность зараженных.
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18.11.2020 15:05 Ответить
Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года - Цензор.НЕТ 9630
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18.11.2020 12:15 Ответить
По ходу ё-спутник не для касапов придумали..
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18.11.2020 12:17 Ответить
люба вакцина від ковіду має таку саму ефективність як вакцина від гриппу, ковід мутує так як грип, тому найкраща вакцинація це здоровий сон спорт мінімум 3 рази на тиждень і менше стресів(менше читати нашу прессу)))
Цифри які намлювали розробники супутника і я думаю американський pfizer це для ідеальних умов... А в реалі вірус мутує і чи попадете на той же тип це як рулетка
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18.11.2020 12:31 Ответить
Розберіться спочатку з тим що коїться на Україні з хворими на коронавірус! На кой ляд нам Росія?!
У нас хворі самостійно їздять громадським транспортом здавати тести і по 7-10 днів очікують на результати. У нас ніхто не відслідковує хворих, не кажучи вже про контактних.
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18.11.2020 12:35 Ответить
а это для тех,кто из раиськи лезет на цензор разобраться с украинмкими больными.
для отрезвления,так сказать,и просветления. Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року - Цензор.НЕТ 8873
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18.11.2020 12:51 Ответить
Статистика фальсифицируется везде, в Московской орде более нагло.
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18.11.2020 12:35 Ответить
Ракша, рашка, шарко, кашрут, краш, окрошка Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року - Цензор.НЕТ 685
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18.11.2020 12:44 Ответить
Украинскую статистику тоже надо проверить на вшивость.Вчера похоронили знакомую 74 лет, умерла в ковидной больнице.В медицинском свидетельстве написали ковида нет.Хотя все признаки были налицо.Харьков это.Избыточная смертность -хорошо отлавливать брехню.
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18.11.2020 12:44 Ответить
а по https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries они дают всего смертей от ковид 33,931 на сегодня
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18.11.2020 12:56 Ответить
Сейчас в Украине смертность от ковид ниже чем в рашке. Возможно что Украина тоже снижает количество погибших в два-три раза. Но в Украине нет журналистов способных расследовать эти фальсификации. А ведь это был бы неплохой удар по рейтингу кремлевского Зеленского.
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18.11.2020 14:09 Ответить
В США между прочим тоже подозрительно низкая смертность, на уровне 1%. Это в два раза меньше чем в России(2%).
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18.11.2020 14:17 Ответить
нам не на рф, а на себя смотреть нужно, у нас дела не лучше.
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18.11.2020 20:42 Ответить
 
 