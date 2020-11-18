Десантника Горошко, который погиб в зоне ООС, похоронят во Львове
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Прощание с Иваном Горошко состоится завтра в 12:00 в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Прощание начнется завтра в 12.00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого Героя похоронят на Лычаковском кладбище. Прощальные мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений, поэтому всех просят быть на расстоянии друг от друга и в средствах защиты, обязательно - в масках или респираторах", - сказано в сообщении горсовета.
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Иван Горошко погиб 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря. Обстоятельства его гибели выясняются.
Иван - уроженец Кировоградской области. Во Львове у военнослужащего осталась жена, которая ждет ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Навіть факт злочину русні наш през приховує.
От життя... Військові гинуть за державу, а вона їх кидає.
и почему не называют причину гибели тогда, или там огнестрел или придумывают что сбрехать
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
В якісь вигадки слідства .
Гіркий сарказм.
Мої співчуття родині та близьким Захисника України.. Схиляю голову. Молодий хлопець зовсім. Дуже шкода ((
это не кино, шоумены ... это нерожденный ребенок - уже сирота...
Ничего святого нет, ради своей говняной политики уже готовы, как стервятники, над телом погибшего глумиться.
Але не менш страшна, тому що армія в окопі без руху, без завдань розкладається на злочинців.