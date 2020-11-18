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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 23 человека, 430 - выздоровели, выявили рекордные 1 213 случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 23 человека, 430 - выздоровели, выявили рекордные 1 213 случаев, - Кличко

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве уже 53 855.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1 213 больных. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855", - отметил мэр.

Среди заболевших: 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 51 девочка от 25 дней до 17 лет. А также 451 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 38 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 94 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус побороли 19 556 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 169, Подольском - 160, Деснянском районе - 137 случаев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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статист бл.. , а не мэр
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18.11.2020 12:18 Ответить
Деление всех случаев на УМЕРШИХ и ВЫЗДОРОВЕВШИХ не правильно. Правильнее говорить: ВЫЖИВШИХ. А уже выжившие делятся на а) выздоровевших; б) умерших в первые пол года после выписки; в) умерших в течение года после выписки и т.д.
Человек не просто так, поотхаркивал мокроту и выздоровел. Ковид оставляет фиброз, а то и цирроз в легких, сосуды забиваются тромбами и т.д.
Естественно слух ласкает слово "выздоровевший". "Выживший" звучит как-то не весело, не жизнеутверждающе, будущее выглядит туманным, с неясными перспективами.
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18.11.2020 13:53 Ответить
 
 