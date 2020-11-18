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Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

Программа была запущена в сотрудничестве с Советом по международным исследованиям и обменам (IREX) - международной организацией, которая занимается проблемами образования и развития. На программу, которая как предполагается будет действовать 2 года, планируется выделить 2 млн долларов. 

"Это сплотит внутренне перемещенных лиц в Украине, а также повысит устойчивость общества перед лицом агрессии России", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах, – Резников

Напомним, 27 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты туристического сбора переселенцев. 

Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев 01
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Топ комментарии
+4
так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
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18.11.2020 12:17
+2
Что означает "сплотить"??
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18.11.2020 12:16
+2
Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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18.11.2020 12:36
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Их утрамбовывать будут??
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18.11.2020 12:16 Ответить
Что означает "сплотить"??
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18.11.2020 12:16 Ответить
«...перед лицем російськоі агресії». Все вірно написали і зробили, а не як в Європі.
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18.11.2020 12:22 Ответить
Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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18.11.2020 12:36 Ответить
А для сплочєнія мексиканських переселенців вони в себе також такі програми запускають? Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев - Цензор.НЕТ 9033
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18.11.2020 12:16 Ответить
А тобі що до Америки? Ти гроші переслав нам?
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18.11.2020 12:19 Ответить
Мирославе, боротьбу з коррупціею не стимулюють грошовими плюшками, які йдуть н створення чергового корупційного органа. З корупціею боряться правоохоронні органи , яким плотять українці з податків, але вони не виконують свої функції, бо самі корумповані , а бабки громадян Сполученних Штатів розкрадуть ті ж чиновники. А з приводу мови, може вже стало, а то й так через цей привід розкол пішов. Вам не зрозуміло, що в Україні безліч громадян, які навчалися, читали книжки російською мовою - не мають вони словесного запасу українських слів. Чи може всім стати як азіров?
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18.11.2020 13:45 Ответить
Щоб відкривати рот про "боротьбу з корупцією" треба, як мінімум, знати, що це таке, корупція чого. А тоді спробувати вдуплитися, як до того "чогось" відносяться "правоохоронні" органи, чиє право вони охороняють. І не треба ототожнювати політичну (а вона завжди такою є) корупцію з (побутовим) хабарництвом, як це старанно втирають невтаємниченим наші корупціонери.
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19.11.2020 00:17 Ответить
Друже, я то все знаю та дуплю, писати та розжовувати не буду - задовго, але я впевненний на 100%, що гроші в боротьбі з корупціею не є основним важелем .
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19.11.2020 10:26 Ответить
Вони взагалі не є там ніяким важелем, бо корупція - поняття політичне, а не "суспільно-економічне", як те ж хабарництво.
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19.11.2020 13:49 Ответить
Гамериканцький, нє?
Бо де ж тоді ваша самовіддана будапештська допомога взамін на ядерне оголення України?

А давай ще Раша через посольство фінансуватиме створення тут усяких пєрєсєлєнчєзкіх зємлячєств. У вас там руськемірскіх переселенців ще ніякі посольства не фінасують? А іранських, суданських, афганських?
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18.11.2020 13:24 Ответить
А тобі що до України? Здриснув боронити неньку з-за океану - от і сиди там!
Організовуй угруповання переселенців: колумбійських, мексинанських, ямайських, китайських, кубинських, філіпінських, зімбабійських та інших славних патріотів закордоння, в тому числі й українського...
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18.11.2020 13:14 Ответить
так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
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18.11.2020 12:17 Ответить
На фоне не стихающих протестов в Белоруссии и жестоких карательных акциях силовых структур режима, Лукашенко опять начал критиковать Россию. Он вновь позволил себе «наезд» в адрес Москвы, заявив о том, что тесные отношения между Белоруссией и Россией являются невозможными из-за ненормального отношения к Минску.
По словам Лукашенко, именно по этой причине Белоруссия будет искать сотрудничество с Западом, хотя ещё совсем недавно он заявлял чуть-ли не о нападении НАТО.
«Лукашенко сожалеет, что занятая Варшавой и Вильнюсом позиция по отношению к Минску может перечеркнуть большинство достижений. Глава государства подчеркнул, что при беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии была оказана большая поддержка её традиционными союзниками.
Коснувшись темы многовекторности он объяснил, что подобная внешняя политика, проводимая Минском в последние годы, не означает, что Белоруссия отвернулась от Москвы или хочет сбежать. Лукашенко сказал, что готов отказаться от многовекторности, но при одном условии.
С его слов, Минск сделает это, если будут предложены нормальные условия, чтобы он не смотрел по сторонам», - цитируют Лукашенко ряд российских СМИ.
Что конкретно подразумевает под нормальными условиями цепляющийся за власть Лукашенко неизвестно, однако, некоторые комментаторы высказывают мнение о том, что речь идёт об очередном намерении получить от России бонусы в виде кредитов, прощения долгов, поставки вооружения, нефти и газа.
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18.11.2020 12:25 Ответить
Курсов и так полно, бесплатных. Как это может сплотить?
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18.11.2020 12:32 Ответить
В том числе и для переселенцев. Например проект "Украина-Норвегия" на базе УжНУ
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18.11.2020 12:38 Ответить
Непонятная формулировка. Больше похоже на взятку в скрытой форме (грев)
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18.11.2020 12:31 Ответить
"ничто так не сплочает коллектив, как коллективная пьянка" (С) ) на бухло им подадут для сплочения )
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18.11.2020 12:38 Ответить
Два ляма на полтора ляма переселенцев особо не разгуляешься )))
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18.11.2020 12:40 Ответить
там такие переселенцы, шо им главное только начать. а потом у правительства дофинансирования будут просить ))
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18.11.2020 12:44 Ответить
Ты страной ошибся.
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18.11.2020 12:42 Ответить
Деньги на ветер. Лучше бы какую-нибудь фирму основали и приняли их на работу.
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18.11.2020 12:46 Ответить
Рюзьгє, як звати фюрера русі?
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18.11.2020 13:05 Ответить
В то время как вороватая и наглая зелёная шобла растаскивает страну, американцы заботятся об украинцах. А клоун уже устал. Его желательно не беспокоить.
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18.11.2020 12:59 Ответить
всмысле сплотить? научить бамбасят гудеть вместе вы не слышите данбац на новом месте?
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18.11.2020 15:08 Ответить
Є питання. А хто буде вигодонабувачем програми, хто ці гроші отрамає? Гуртівники?
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18.11.2020 17:10 Ответить
 
 