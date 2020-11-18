Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев
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Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.
Программа была запущена в сотрудничестве с Советом по международным исследованиям и обменам (IREX) - международной организацией, которая занимается проблемами образования и развития. На программу, которая как предполагается будет действовать 2 года, планируется выделить 2 млн долларов.
"Это сплотит внутренне перемещенных лиц в Украине, а также повысит устойчивость общества перед лицом агрессии России", - сказано в сообщении.
Напомним, 27 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты туристического сбора переселенцев.
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Бо де ж тоді ваша самовіддана будапештська допомога взамін на ядерне оголення України?
А давай ще Раша через посольство фінансуватиме створення тут усяких пєрєсєлєнчєзкіх зємлячєств. У вас там руськемірскіх переселенців ще ніякі посольства не фінасують? А іранських, суданських, афганських?
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По словам Лукашенко, именно по этой причине Белоруссия будет искать сотрудничество с Западом, хотя ещё совсем недавно он заявлял чуть-ли не о нападении НАТО.
«Лукашенко сожалеет, что занятая Варшавой и Вильнюсом позиция по отношению к Минску может перечеркнуть большинство достижений. Глава государства подчеркнул, что при беспрецедентном внешнем давлении Белоруссии была оказана большая поддержка её традиционными союзниками.
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С его слов, Минск сделает это, если будут предложены нормальные условия, чтобы он не смотрел по сторонам», - цитируют Лукашенко ряд российских СМИ.
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