Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Киеве заполнены на 52%, - Кличко
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Заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
"К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. На аппаратах ИВЛ - 31 больной, - сообщил Кличко.
"Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52% ", - добавил мэр Киева.
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А скільки з тих місць забезпечені киснем не повідомляється..