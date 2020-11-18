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Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Киеве заполнены на 52%, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Киеве заполнены на 52%, - Кличко

Заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. На аппаратах ИВЛ - 31 больной, - сообщил Кличко.

"Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52% ", - добавил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умерли 23 человека, 430 - выздоровели, выявили рекордные 1 213 случаев, - Кличко
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Зато степашка не устаёт втирать про колапс медицинской системы уже завтра..
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18.11.2020 12:24 Ответить
У коллеги мама болеет, форма тяжёлая + сахарный диабет. Выясняли по знакомым, сказали госпитализация бесполезна, в лучшем случае положат в коридоре. Так что не знаю, как там Виталя считает, но реалии ужасают.
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18.11.2020 12:30 Ответить
Всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек.Источник: https://censor.net/ru/n3231769

А скільки з тих місць забезпечені киснем не повідомляється..
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18.11.2020 12:30 Ответить
прекрасная новость, а мы тут переживаем..., смотря ж от чего считать, если от общего количества коек вообще, то, наверное, таки да, 52 и не больше...
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18.11.2020 12:39 Ответить
Знакомый ложил жену с ковидом в больницу, место нашёл только за деньги, плюс каждый день бобло за лекарства, просто пипец, а клоуны рапортуют что все офигенно
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18.11.2020 12:42 Ответить
Скорее всего - это наглая ложь! (На фоне постоянных сообщений об отсутствии кислорода.) Каждое ковидное койкоместо должно быть с кислородом, а не одно из 4-х. Ссуки...
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18.11.2020 13:20 Ответить
брешет однозначно. После 60 вообще не берут
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18.11.2020 17:20 Ответить
 
 