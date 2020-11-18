Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киевской области в одной из районных больниц мужчина умер от коронавируса. Он пожертвовал свои минуты на кислородном концентраторе сыну, который тоже болен COVID-19.
Об этом сообщила волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в больнице инфицированным коронавирусом лишь на 15 минут дают кислородные концентраторы, потому что их не хватает. А в одной из районных больниц инфицированный мужчина, который отдал свои минуты на концентраторе сыну, умер.
"В районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая.
Она отметила, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.
"Кто не пережил признаки одышки во время коронавируса, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла говорить. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему 15 минут дают подышать кислородом", - рассказала волонтер.
Пожалуйста, подождите...
Жебрачі пенсії, відсутність медицини, освіти, доріг, армії це не проблеми, це розплата!
Вы ох.ели? Вам сериальчик про Голоборотько, мне ваши денежки, все по чесному!
Так, як порахували вище 24 години /15 хвилин = 96 важких хворих з потребою кисню. Це де ж така районна лікарня? Чи це їй самій наснилось від кіслородного голодування?
А ось правильна реакція на всі ці обставини: 18.11.20 14:11Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти".
Это получается, 1 концентратор на 96 больных?!!
А деньги продолжают тратить на "велике крадівництво"!
ВЕШАТЬ за такое надо Зе-наркомана и всех его Слуг!!!