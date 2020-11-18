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Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая

В Киевской области в одной из районных больниц мужчина умер от коронавируса. Он пожертвовал свои минуты на кислородном концентраторе сыну, который тоже болен COVID-19.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в больнице инфицированным коронавирусом лишь на 15 минут дают кислородные концентраторы, потому что их не хватает. А в одной из районных больниц инфицированный мужчина, который отдал свои минуты на концентраторе сыну, умер.

"В районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая.

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Она отметила, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.

"Кто не пережил признаки одышки во время коронавируса, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла говорить. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему 15 минут дают подышать кислородом", - рассказала волонтер.

Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая 01
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Топ комментарии
+56
А зеленскому если поплохеет с ермаком в феофании будут кислород круглосуточно поставлять в любое время. Всетаки слуги должны жить лучше своих хоязев Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 6143
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18.11.2020 12:48
+52
Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 3542
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18.11.2020 12:53
+38
позор, пилить деньги на асфальте своими фирмочками, когда больницам не хватает
и даже закупку организовать эффективно не могут турборежимщики...
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18.11.2020 12:53
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**** ***** *********** квартальный, а ты еще ******* криворожская не здох, ***** ***** мамы римы?! **** здохни мразь ****** вместе со своими выродками, самкой и мамкой, гандоняра дырявая ****************!
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18.11.2020 13:51 Ответить
А що він? Він, його виродки не несуть такої небезпеки як 73% дебілів.
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18.11.2020 13:55 Ответить
А ворует- он.
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18.11.2020 15:11 Ответить
пожалей нервные клетки он всё равно тебя не прочитает...
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18.11.2020 13:58 Ответить
Сдается мне не дороги надо строить а крематории...
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18.11.2020 13:56 Ответить
Нам багато ще доведеться заплатити за нашу 30ти річну тупість і байдужість.
Жебрачі пенсії, відсутність медицини, освіти, доріг, армії це не проблеми, це розплата!
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18.11.2020 13:56 Ответить
Вы правы - ни один гос.институт не работает. Но расплачиваться будем не мы а дети, внуки. Выжженная земля, убитая экология, отравленная вода и пища. Эфиопия или Сев.Корея покажутся райским местом...
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18.11.2020 14:16 Ответить
Не хвилюйтесь, нам теж вистачить. Ми вже платимо. Але то таке, мене дивує що більшість ніх.ра не робить висновки!?
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18.11.2020 14:21 Ответить
з чого цей висновок? із пропаганди на олігархічних змі про 73%? не смішіть цивілізований світ
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18.11.2020 18:17 Ответить
Ну, 5 лет при Порошенко все же много было сделано. Но разве можно за 5 лет сделать всё?
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18.11.2020 15:13 Ответить
Усе відносно. У порівняння із попередніми 25ть, то звісно багато. У порівнянні із тим, що можно було зробити, мізер. Ну а якщо із клоуном рівняти, то це просто мегаздобутки.
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18.11.2020 15:25 Ответить
і що ж там було такого зроблено? Томос?)
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18.11.2020 18:19 Ответить
Фінал для цієі влади буде страшним!!За базар треба відповідать!!
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18.11.2020 14:12 Ответить
"Якщо порахувати гроші, які пішли на дороги, - це мільйон апаратів по комерційній ціні. Їх можна було додому видавати людям з низькою сатурацією, звільняючи місця в лікарнях, застосовувати в глухих селах, передати в ФАПи та центри первинної медико-санітарної допомоги (районні лікарні), щоб сімейні лікарі ефективно допомагали пацієнтам, яких виписали з лікарні після отримання негативного тесту, але які ще потребують кисню. Розумію, навіщо закривали навесні, але за той час не було нічого зроблено з того, що мали зробити, поки люди сиділи в карантині. Потрібно було розвести кисень по палатах, підготувати місця для теперішньої другої хвилі. Коли зараз Степанов каже, що у нас 50 тисяч ковідних койок, а кисневих - 18 тисяч, це значить, що у нас ковідних місць саме 18 тисяч. Тому що хворому місце без кисню не потрібне." Источник: https://censor.net/ru/r3231599 Співзасновниця Фонду Свої Леся Литвинова
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18.11.2020 14:13 Ответить
Не ну вы это читали? Людям роздать... Пл.ть, а как же я???
Вы ох.ели? Вам сериальчик про Голоборотько, мне ваши денежки, все по чесному!
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 2077
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18.11.2020 14:22 Ответить
так на весні ж навпаки розпродали всі засоби захисту з держрезерву, а ви хочете щоб вони вам щось закупляли)
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18.11.2020 18:21 Ответить
В АТБ є вітамін С, якщо дійсно нема в аптеках. Але щось мені підозріла вся ця істерика.

Так, як порахували вище 24 години /15 хвилин = 96 важких хворих з потребою кисню. Це де ж така районна лікарня? Чи це їй самій наснилось від кіслородного голодування?
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18.11.2020 14:14 Ответить
Це тому що ви за основу розрахунків берете наявність в цій лікарні кисню на цілу добу, а якщо його тільки на пару годин?
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18.11.2020 14:24 Ответить
То це концентратор, що сам виробляє кисень з повітря, чи кисень у балонах? Здається "волонтер" Ярова плутається в показаннях.
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18.11.2020 14:29 Ответить
А где вы видели современный кислородный концентратор в районной больнице? Там только кислород в баллонах и будет. И хорошо, если не одна маска на всех...
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18.11.2020 14:54 Ответить
Волонтер бачить трупи. Трупи людей, які могли би жити. Як і що там називається, думаю не має вже такого великого значення.
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18.11.2020 15:24 Ответить
То що вона шукала, а потім таки знайшла? Балон з киснем, чи концентратор? Якась нісенітниця з початку і до кінця. Так, трупи є, але не держава їх заражує, а держава здебільшого виліковує - невелика смертність цьому підтвердження.
А ось правильна реакція на всі ці обставини: 18.11.20 14:11Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти".
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18.11.2020 16:45 Ответить
Тварі, що заробили на масках, гроші на Ковід без тендерів розікрали на дорогах, не мають права щось радити народу. Вони мають висіти на стовпах фонарних...
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18.11.2020 17:11 Ответить
Масові випадки, коли кисню у великих лікарнях не вистачає для належного тиску на всю добу до наступної заправки, виникають неполадки і тп. А за вкрадені на дорогах гроші справді можна було забезпечити купу лікарень не приліжковими концентраторами (недостатньо ефективні для тяжких хворих), а новими кисневими станціями. А то і пару заводів кисню збудувати.
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19.11.2020 17:17 Ответить
Скільки доріг побудувало зелене чмо? Де твій відосік захрипла морда? Не бажаєш разом іх єрмачком поїхати в цю лікарню і в Житомир, де померла викладач ВУЗу? І це повідомили волонтери, а не лікарі. Я уявляю, скільки вмирає українцвів і українок із-за цього блазня, який побажпв зробити свій імідж на дорогах і при цьому не забувся збагатитися.
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18.11.2020 14:38 Ответить
Вы думаете эти деньги дошли до дорог? Я думаю , что нет
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18.11.2020 15:16 Ответить
Тимошенко кирилу и братии по карманам, твари не добитые.
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18.11.2020 23:27 Ответить
А интересно Моника Оманская как часами дышит? Может быть он поделился бы .Падла
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18.11.2020 15:19 Ответить
Ротом воно дихає. Ніздрі він для коксу береже.
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18.11.2020 15:27 Ответить
Чекаю на новину - помираючому паціенту, у якійсь там районній лікарні, медсестра замість кисню принесла відро асфальту...
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18.11.2020 15:26 Ответить
Тема с асфальтом тут лишняя, поскольку деньги на дороги взяли, не обнуляя ковидный фонд. Нужно изучать, почему есть нехватка кислорода, а не валить все в кучу. Если бы деньги не взяли на дороги, кислорода сегодня в той больнице все равно бы не было, так как кислорода нет не потому что в ковидном фонде деньги закончились (не закончились). Про витамин С и его якобы отсутствие вообще смешно.
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18.11.2020 16:26 Ответить
так а зачем же их из ЦЕЛЕВОГО финансирования брали то? Перенаправление денег целевого финансирования, а оно было на COVID, уже уголовка
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18.11.2020 23:30 Ответить
волонтеры предлагают реагенты кислорода в неограниченном количестве, баблосик тока им подгони, чтобы поболее закупить.
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19.11.2020 00:45 Ответить
73%, що ці пацієнти голосували за дебіла, який за 9 місяців не підготував жодну лікарню до епідемії.
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18.11.2020 18:35 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:47 Ответить
баллон медицинского кислорода стоит 800 гр. в аптеке. как то все это странно - что нельзя было его купить? 800 гр. это копейки по сравнению с жизнью
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18.11.2020 19:14 Ответить
Треба мати вдостатку балонів і самого кисню, а не пару примірників в аптеці.
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19.11.2020 10:09 Ответить
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии(кислород), назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
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18.11.2020 20:47 Ответить
Что вас удивляет?
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18.11.2020 22:37 Ответить
Доверчивость быдлолохтората найвелычнейшего.
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19.11.2020 01:42 Ответить
Если даёте информацию,то и источник необходимо указывать.
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19.11.2020 08:34 Ответить
"15 мин в сутки"?!!
Это получается, 1 концентратор на 96 больных?!!
А деньги продолжают тратить на "велике крадівництво"!
ВЕШАТЬ за такое надо Зе-наркомана и всех его Слуг!!!
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 7184
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19.11.2020 07:39 Ответить
15 минут в сутки, да они там совсем чтоли охренели.
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19.11.2020 10:07 Ответить
Чоловік з COVID-19 на Київщині віддав свою добову порцію кисню хворому сину і не вижив, - волонтерка Ярова - Цензор.НЕТ 3000
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19.11.2020 11:17 Ответить
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