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За две недели работы контакт-центр Минздрава получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и диагностике

Новости Цензор.НЕТ Общество

За две недели работы контакт-центр Минздрава получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и диагностике

Контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19 за две недели получил более 37 тысяч звонков. В Минздраве назвали наиболее частые жалобы украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер в ходе брифинга.

"За две недели работы операторов мы поняли, что ежедневно необходимо улучшать работу, менять алгоритмы, следить за качеством ответов и консультировать так же наших операторов относительно новостей, которые ежедневно появляются в нашей сфере", - отметил замминистра.

По его словам, к работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов. Они прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов гражданам.

Указано, что чаще всего на горячую линию обращаются по поводу:

  • коммуникации с семейными врачами и подписания декларации,
  • диагностики и направлений на нее,
  • результатов тестирования,
  • амбулаторного лечения,
  • бесплатных лекарств и тестирования,
  • порядка самоизоляции и путешествий за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

По словам Кучера, наибольшее число обращений на горячую линию зафиксировано в Киевской области - 18%, Киеве - 14%, Днепропетровской области - 9,6%, Харьковской области - 6% и Черкасской области - 5,3%.

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Минздраве сообщали о 27 тысячах звонков на горячую линию министерства.
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Степанов названював.
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18.11.2020 17:06 Ответить
Уже очевидно, що з т.з. "сімейних лікарів" потрібно конкретно питати про результати роботи, а не просто механічно "намотувати" їм зарплатню за кількість підписаних декларацій. Звели свою роботу до штамповки різних направлень, за якими ще потрібно відстояти в чергах та попередніх записах. Хворих майже не дивляться - лише ручка і бумажки з направленнями На прийомі обмін цими бумажками нагадує гру в карти. Такий інститут "сімейних лікарів" все більше перетворюється в гальмо медицини. Принаймні доступність первинної ланки медичної допомоги і якість послуг при таких "реформах" сильно упали.
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18.11.2020 19:06 Ответить
 
 