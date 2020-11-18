За две недели работы контакт-центр Минздрава получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и диагностике

Контакт-центр Минздрава по противодействию распространению COVID-19 за две недели получил более 37 тысяч звонков. В Минздраве назвали наиболее частые жалобы украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер в ходе брифинга.

"За две недели работы операторов мы поняли, что ежедневно необходимо улучшать работу, менять алгоритмы, следить за качеством ответов и консультировать так же наших операторов относительно новостей, которые ежедневно появляются в нашей сфере", - отметил замминистра.

По его словам, к работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов. Они прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов гражданам.

Указано, что чаще всего на горячую линию обращаются по поводу:

коммуникации с семейными врачами и подписания декларации,

диагностики и направлений на нее,

результатов тестирования,

амбулаторного лечения,

бесплатных лекарств и тестирования,

порядка самоизоляции и путешествий за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

По словам Кучера, наибольшее число обращений на горячую линию зафиксировано в Киевской области - 18%, Киеве - 14%, Днепропетровской области - 9,6%, Харьковской области - 6% и Черкасской области - 5,3%.

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Минздраве сообщали о 27 тысячах звонков на горячую линию министерства.