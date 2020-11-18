Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА
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Больше всего на рекламу потратили "Слуга народа" и "За майбутнє". Кроме прямой рекламы, политики вкладывались в "черную рекламу" против конкурентов и размещение своих материалов на страницах с нейтральными названиями, что в отчетах не отражено.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ. Данные, которые оно проанализировало, включают затраты до 25 октября. В связи со вторым туром выборов мэра траты могут еще возрасти.
Общая сумма трат всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, с начала года составила более 6,6 млн долларов (почти 178 млн грн).
Рекламу распространяли на 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.
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Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов (около 154 млн гривен).
Страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавляет топ по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.
Партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 тыс.
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Социальная сеть Facebook удалила ряд аккаунтов и страниц ботов, которые поддерживали Юлию Тимошенко и «Батькивщину» и критиковали их политических оппонентов.
В основном эта деятельность связана с недавними выборами в Украине.
Во время своей работы эта сеть потратила на рекламу в Facebook и Instagram
2,1 миллиона долларов, говорится в отчете.
https://hromadske.ua/ru/posts/facebook-udalil-set-botov-svyazannyh-s-timoshenko
Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.