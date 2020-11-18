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Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Больше всего на рекламу потратили "Слуга народа" и "За майбутнє". Кроме прямой рекламы, политики вкладывались в "черную рекламу" против конкурентов и размещение своих материалов на страницах с нейтральными названиями, что в отчетах не отражено.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ. Данные, которые оно проанализировало, включают затраты до 25 октября. В связи со вторым туром выборов мэра траты могут еще возрасти.

Общая сумма трат всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, с начала года составила более 6,6 млн долларов (почти 178 млн грн).

Рекламу распространяли на 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партии на местных выборах потратили на агитацию в Фейсбуке почти 70 млн грн, - ОПОРА

Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов (около 154 млн гривен).

Страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавляет топ по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.

Партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край", - Честно. ИНФОГРАФИКА

Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Опросник про пять вопросов от зеДыбила вообще выкинутые деньги просто так Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4743
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18.11.2020 13:09
+2
Зелень пролетіла. Особливо Верещучка на крані. А бабло полетіло в нікуди. Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6324
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18.11.2020 13:10
+1
Это только официальные страницы!
Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.
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18.11.2020 13:10
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А кое-кто и на ботов. А можно было потратить на борьбу с COVID.

Социальная сеть Facebook удалила ряд аккаунтов и страниц ботов, которые поддерживали Юлию Тимошенко и «Батькивщину» и критиковали их политических оппонентов.

В основном эта деятельность связана с недавними выборами в Украине.

Во время своей работы эта сеть потратила на рекламу в Facebook и Instagram
2,1 миллиона долларов, говорится в отчете.

https://hromadske.ua/ru/posts/facebook-udalil-set-botov-svyazannyh-s-timoshenko
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18.11.2020 13:07 Ответить
Опросник про пять вопросов от зеДыбила вообще выкинутые деньги просто так Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4743
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18.11.2020 13:09 Ответить
Все для наріда стараюцця. Молодці.
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18.11.2020 13:07 Ответить
Зелень пролетіла. Особливо Верещучка на крані. А бабло полетіло в нікуди. Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6324
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18.11.2020 13:10 Ответить
Просто шкода, що політики займались чим завгодно, окрім армії та медицини.
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18.11.2020 13:11 Ответить
Это только официальные страницы!
Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.
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18.11.2020 13:10 Ответить
А кули им?? Инвестиция такая.. мы л0хи с бюджета им потом возместим.. и все это знают и понимают - а отстреливать никак не начнём..
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18.11.2020 13:17 Ответить
а теперь складываем сн+верещук+снв киеве, - 68,9+52,7+35,6= 157,2!!!
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18.11.2020 13:21 Ответить
А в лікарнях люди помирають із за відсутності кисню - "браво"!!!
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18.11.2020 13:25 Ответить
тю, а де "варофкаукрафшаянашефсе"?
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18.11.2020 13:43 Ответить
 
 