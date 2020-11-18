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Новости Политика Украины
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Сержантский корпус - основа современной украинской армии, - Зеленский поздравил сержантов с профессиональным праздником

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сержантский корпус - основа современной украинской армии, - Зеленский поздравил сержантов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский в День сержанта Вооруженных сил Украины отметил, что сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня сержанта ВСУ.

"Как бесспорные лидеры солдатских коллективов, вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя, всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной - делай, как я". Защищая украинскую землю от российского агрессора на Востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов. В этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память", - говорится в поздравлении президента.

Зеленский выразил благодарность сержантскому корпусу за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

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"Спасибо сержантам и старшинам, находящимся в запасе и проходящим службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - отметил он.
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Топ комментарии
+14
Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр.
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18.11.2020 13:15
+13
Яке ти маєш відношення до армії, говнокомандуючий бігун від призову?
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18.11.2020 13:16
+12
Пішов у дупу! - ст.сержант Oljik Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 3153
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18.11.2020 13:23
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Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр.
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18.11.2020 13:15 Ответить
Сержантский корпус - основа современной украинской армии, - Зеленский поздравил сержантов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1819
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18.11.2020 13:19 Ответить
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8615
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18.11.2020 13:25 Ответить
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5380
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18.11.2020 13:20 Ответить
Яке ти маєш відношення до армії, говнокомандуючий бігун від призову?
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18.11.2020 13:16 Ответить
Шаблон для поздравления любых представителей профессий любой организации:

"Уважаемые $names! Мы все знаем, что $category - основа современной украинской $department!"
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18.11.2020 13:17 Ответить
вовочка сержант по сути и по призванию..
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18.11.2020 13:19 Ответить
скорее ефрейтор Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5359
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18.11.2020 13:21 Ответить
прапорщик
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18.11.2020 13:43 Ответить
Він засланець хабадної і космополітичної олігархії, а не сержант. Сержант це перший з командирів, як правило це фізично міцні особи, які знають всі тонкощі тактичної зброї, які можуть замінити командира взводу якщо той вибув. А Зеленський це мальчиш-плохіш, тупа маріонетка олігархії. Що йому скажуть 17 бобрів України те вона і зробить.
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18.11.2020 13:26 Ответить
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8128.
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18.11.2020 13:20 Ответить
Зеленский выразил благодарность сержантскому корпусу Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8293 . Источник: https://censor.net/ru/n3231781
Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 2240 .
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18.11.2020 13:23 Ответить
Пішов у дупу! - ст.сержант Oljik Сержантський корпус - основа сучасної української армії, - Зеленський привітав сержантів із професійним святом - Цензор.НЕТ 3153
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18.11.2020 13:23 Ответить
відпускай Ріфа, клоуне нещасний!!!
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18.11.2020 13:28 Ответить
І який приклад для сержантів? Краще заховайся під спідницю, як це робив у 2014-2015 роках..
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18.11.2020 14:33 Ответить
Ти б краще лад наводив у державі, а не розсилав привітання, бідо ти наша.
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18.11.2020 18:36 Ответить
 
 