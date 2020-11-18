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Закарпатье (2391) Каськив (272) прокуратура (4862)

Суд не объявлял приговор по делу экс-главы Госинвестпроекта Каськива, рассмотрение продолжается, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Суд не объявлял приговор по делу экс-главы Госинвестпроекта Каськива, рассмотрение продолжается, - прокуратура

Шевченковский районный суд Киева не объявлял приговор по делу Владислава Каськива - бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президентства Виктора Януковича. Каськив в октябре был избран депутатом Закарпатского облсовета.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время судом осуществляется выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не принимался", - рассказали в прокуратуре.

В октябре на местных выборах Владислав Каськив был избран депутатом Закарпатского облсовета по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его после внесения залога в 600 тыс. долларов.
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Похоже, и этого "политического деятеля" суд оправдает и он выплывет из зала суда белым, пушистым и безгрешным.
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18.11.2020 13:24 Ответить
Влада так і не змінилась як минула не притягала до відповідальності ригів так і діюча.
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18.11.2020 13:25 Ответить
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину
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18.11.2020 13:27 Ответить
Хто заважав минулій владі його посадити якщо ця влада погана? А я вважаю що обидві лайно. Суд не оголошував вирок у справі ексглави Держінвестпроекту Каськіва, розгляд триває, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1401
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18.11.2020 13:37 Ответить
Так він же вже депутат ОПЗЖ) При зебілах, по замовчуванню нівчом невіноват
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18.11.2020 13:26 Ответить
А так рьяно боролся с рыгами на первом Майдане. Закончил в их реинкарнации-жопаблоке. Живое воплощение абсолютной беспринципности наших так называемых "политиков".
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18.11.2020 13:31 Ответить
таня даниленко в напруженому очікуванні. Минулі 5 років вона була різко опозиційною до тодішньої влади, що взяла виродка-каськіва за дупу. Суд не объявлял приговор по делу экс-главы Госинвестпроекта Каськива, рассмотрение продолжается, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6342
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18.11.2020 13:34 Ответить
Розглядав не розглядав)))Та йому-каську-НАСРАТИ,бо він став ДЕПУТАТОМ)))
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18.11.2020 14:21 Ответить
А какие были надежды в 2014, чиновники выбирали нырнуть в мусорку или валить из страны, а теперь они ссут народу в глаза, что произошло ?
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18.11.2020 16:19 Ответить
 
 