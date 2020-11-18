Суд не объявлял приговор по делу экс-главы Госинвестпроекта Каськива, рассмотрение продолжается, - прокуратура

Шевченковский районный суд Киева не объявлял приговор по делу Владислава Каськива - бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президентства Виктора Януковича. Каськив в октябре был избран депутатом Закарпатского облсовета.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время судом осуществляется выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверка их доказательствами. Приговор в уголовном производстве не принимался", - рассказали в прокуратуре.

В октябре на местных выборах Владислав Каськив был избран депутатом Закарпатского облсовета по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его после внесения залога в 600 тыс. долларов.