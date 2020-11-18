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Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что ушел с поста советника главы ОП Андрея Ермака из-за невозможности побороть коррупцию на таможне и в налоговой.

Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Заявление об отставке подал я. Кейс основной, с которым остался в Офисе президента - это борьба со схемами в налоговой и на таможенной службе. Калейдоскоп кадровых назначений, который мы имеем: четыре руководителя за 10 месяцев на таможне создали условия, в которых каждый таможенный контрабандист живет как последний день. Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", - сказал Уманский.

По его словам, нового руководителя таможни почти месяц не пускали к исполнению обязанностей, что "также о многом говорит".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

"Эти полгода кейс провалился. Возможно, только определенные правоохранители стали неприлично богаты. Поэтому я подал заявление", - сказал Уманский.

Также, по словам Уманского, Украина потеряла доверие МВФ.

"И до тех пор, пока мы не выполним свои обязательства и требования, - ожидать следующий транш нецелесообразно", - уточнил бывший министр.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Так то, что так будет было сразу понятно нормальным людям. Достаточно было посмотреть на две эти хари, что бы всё было ясно.
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 5417Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 1458
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18.11.2020 13:29
+51
Смотрел, и даже СРАВНИВАЛ. Сравните и вы.
Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 1162 Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2982Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 4067Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2611
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18.11.2020 14:03
+38
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 8324
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18.11.2020 13:31
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Хуже не будет!!!
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18.11.2020 13:26 Ответить
а КАКАЯ РАЗНИЦА
есть транш или нет Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 3683
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18.11.2020 13:50 Ответить
Какая разница, лишь бы не Порошенко.
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19.11.2020 07:16 Ответить
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 9483
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18.11.2020 13:27 Ответить
Глаза бояться, а руки делают Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 5238
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18.11.2020 13:27 Ответить
КС дал отмашку, ничего бояться не нужно...
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18.11.2020 13:29 Ответить
Цитіруєш Ківу? 😁
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18.11.2020 13:32 Ответить
Так то, что так будет было сразу понятно нормальным людям. Достаточно было посмотреть на две эти хари, что бы всё было ясно.
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 5417Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 1458
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18.11.2020 13:29 Ответить
от скока зебилов доверили б єтим замечательным людям подержать свой кошелек?

А страну - пожалуйста...
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18.11.2020 13:32 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏
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18.11.2020 13:43 Ответить
Доверяют аж бегом. И влетают на деньги каждый раз. Вспомни банк Михайловский. Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 5252

Но они потом обвиняют кого угодно (НБУ, например), но только не себя.
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19.11.2020 02:18 Ответить
А на эту ты смотрел? Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 6872
Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 8203
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18.11.2020 13:53 Ответить
Смотрел, и даже СРАВНИВАЛ. Сравните и вы.
Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 1162 Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2982Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 4067Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2611
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18.11.2020 14:03 Ответить
так....... , ззовні різниця вражаюча і радників у парашенки було на порядок менше, та тільки різниця, між цими "сльозами надії нації" у боротьбі з корупцією, рівна нулю. тільки й того, один намагався керувати корупцією іншим корупція керує сама, і з зрозумілих причин - один дуже хитрови..й, другий виявивсь набагато тупішим чим видавалося.
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18.11.2020 15:14 Ответить
правильно - "радників"
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18.11.2020 15:15 Ответить
лаптями рисував?
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18.11.2020 14:05 Ответить
зебіл?
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18.11.2020 15:35 Ответить
Сто відсотковий.
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18.11.2020 16:16 Ответить
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 8324
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18.11.2020 13:31 Ответить
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 7001
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18.11.2020 13:33 Ответить
БАРИГА ПОРОХ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
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18.11.2020 13:45 Ответить
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 3761

"Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", - сказал Уманский." Источник: https://censor.net/ru/n3231783
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18.11.2020 13:49 Ответить
Порошенко-прекрати безобразничать.
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18.11.2020 13:33 Ответить
Та норм! -нарід одобряє! З корупціі в Україні годується міліони людей!
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18.11.2020 13:38 Ответить
І це чиста правда . Тому її перемогти і не вдається . Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 3695 .
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18.11.2020 13:49 Ответить
в Германии в начале 30-х тоже так считали Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 5851
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18.11.2020 14:09 Ответить
Я не знаю що думали в Німеччині , але бачу що діється навкруг мене . Всі проклинають корупцію , але багато з тих хто проклинає , і сам би радий на ній поживитися . Що є то є Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 3605 ..

Ви натякаєте на розстріли , але "корупційна машина" сама себе знищувати не буде , а всі силові важелі знаходяться саме в її руках .

Що з цим робити далі - не знаю. Все зайшло занадто далеко .
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18.11.2020 15:21 Ответить
в том то и дело - что ни на какие розстрилы я не намекаю..
а намекаю я на то,что ситуация может меняться на 180 градусов очень неожиданно,а какими методами будут бороть коррупцию у нас - я тоже не знаю..
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18.11.2020 17:52 Ответить
и к чему в итоге пришли? Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 7857
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18.11.2020 18:18 Ответить
к одному из мировых лидеров,что тогда,что сегодня
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18.11.2020 19:55 Ответить
Тоді боялися. А тепер -- ні. Бо в разі чого можуть сказати, що вони неосудні через божевілля. Для блаЗЄнських це рятівна обставина: їх не можуть вважати за корупціонерів з таким президентом Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 2289
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18.11.2020 13:39 Ответить
Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 7511. Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать - Цензор.НЕТ 9632 .
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18.11.2020 13:47 Ответить
Совковое, коррупционное болото под названием Украина, мало чем отличается от расеи.
Не будет будущего ни у Расеи, ни у Беларуси, ни у Украины.
Уезжайте, кто может, или пусть дети уезжают, хотя бы в туже Чехию, поживут хоть нормально. В пост-совке будущего не будет. И через 50 лет тут будет коррупция, схемы и криминал и беспридел.
К сожалению. Опыт всех революций на пост совке показал, что все равно коррупционное болото решала затягивает обратно...
Единственный выход это внешнее управление, как бы это кому не нравилось. Губернатор-европеец, американец, скандинав, с судьями из Европы (во всех инстанциях), конституция написанная американцами или Европейцами, скандинавами. Управленцы на местах (Европа, США) - это спасение и единственный выход. Иначе все будет гнисть и разлагаться все дальше, десятилетиями.
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18.11.2020 13:58 Ответить
истину глаголишь..
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18.11.2020 14:10 Ответить
Нужна оккупационная администрация как в Германии в 1945-54 гг и план Маршалла с пожизненной люстрацией и запретом на профессии всем чиновникам, юристам, силовикам и большинству учителей
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18.11.2020 14:12 Ответить
з цього треба було починати ще 1990 р., але тодішні ура-патріоти грали у всеукраїнську неосяжну демократію, яка наразі вилізла на гору у вигляді вертикалі владі політичної нації
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18.11.2020 20:28 Ответить
Це правда, треба йти до ЄС, виконувати їх рекомендації і вимоги. Цього вимагає Асоціація. І, поки не сталося економічного армагедону, треба розпрощатися з владою земаньяків. А виїжджати в чужу країну, щоб бути там "другого сорту", це не вихід.
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18.11.2020 18:24 Ответить
Почему так пессимистично - *другого сорту*. Поезжайте, работайте и учитесь одновременно, и будете не хуже их. Потому что и у них не все имеют университет за плечами, и не все трудоголики. А по национальности здесь не судят. Когда вам дадут гражданство, и вы будете *немцем*, французом* итд.
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18.11.2020 20:22 Ответить
"Эти полгода кейс провалился. Возможно, только определенные правоохранители стали неприлично богаты. Поэтому я подал заявление", - сказал УманскийИсточник: https://censor.net/ru/n3231783
Из за обиды , что не попал в круг людей именуемых" определенные правохранители " ,
Так и пиши , что не пустили до корыта , я обиделся и ушёл
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18.11.2020 14:09 Ответить
не меряй всех по себе.
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18.11.2020 14:35 Ответить
А в тебе вистачило б духу, щоб грабувати свій народ?
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18.11.2020 18:26 Ответить
Зеленский, если тебе хоть чуть-чуть жаль Украину, то объявляй досрочные перевыборы президента и Рады!
Так, как мы живем, жить нельзя!
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18.11.2020 14:11 Ответить
спершу він має пожаліти самого себе.
Ой, йому куйово доведеться...
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18.11.2020 14:15 Ответить
Оголосити розпуск ВРУ немає підстав.
Сам він може подати заяву про свою відставку.
Одночасно проводити вибори ВРУ і Президента не допускається.
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18.11.2020 14:47 Ответить
и придеть жопоблок-ото заживьм на соловках
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18.11.2020 16:45 Ответить
Жопоблок до параші, або на нари. Таким гнидам свобода протипоказана, бо у нас ще чимало хворих на голову, які за них голосують.
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18.11.2020 18:36 Ответить
мудрий нарід обов'язково проголосує за жопоблок --- аби тільки не барига! Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 8089
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18.11.2020 20:34 Ответить
Колишній міністр фінансів України Ігор Уманський 18 листопада влаштував під Верховною Радою пресконференцію. Економіст розповів про ситуацію із коронавірусним фондом (відео).
Віе заявив, що наразі з ковідного фонду було витрачено близько 40млрд гривень. І наголосив, що ці кошти були потрачені переважно не на заходи боротьби з ковідом, а на інші пріорітети, які визначив для себе уряд.
"Медична інфраструктура не створена. Підготовка до другої хвилі пандемії поки що провалюється. За цей же період на 95 мільярдів гривень не профінансовано видатки загального фонду державного бюджету. Дохідна частина після секвестру виглядає такою, що може бути виконана до кінця цього року. 300 мільярдів гривень планових видатків, які мають бути забезпечені плановими запозиченнями, є під загрозою. Вдалося залучити лише трохи більше 100 мільярдів гривень. До кінця року щонайменше 100 мільярдів гривень державних видатків опиняться під загрозою. В першу чергу, це стосується ризиків соціальної групи - пенсій, заробітних плат, комунальних платежів тощо", - повідомив він.
На думку Уманського, держава ще має час уникнути економічного і, як наслідок, соціального та політичного апокаліпсису. Він зазначив, що 26 мільярдів гривень, які залишились у фонді, необхідно спрямувати на фінансування медичної інфраструктури - забезпечення заробітної плати медикам, закупку засобів захисту, обладнання, тестів тощо.
Економіст повідомив, що зараз у влади є велика спокуса увімкнути друкарський станок і перенести колапс, який може чекати бюджетну сферу, на невеликий термін. Втім, такий підхід є занадто ризикованим втратою, оскільки загрожує втратою тієї макроекономічної стабільності, яку вдалося досягнути. З іншого боку, за словами колишнього міністра, під загрозою опиниться курсова стабільність, інфляційні процеси і як наслідок - вся фінансово-економічна система країни.
Уманський зазначив, що "достукатись" до влади можна виключно через публічну площину - екран телевізора або соціальні мережі. На записки, пропозиції та звернення, за його словами, вона не реагує
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18.11.2020 14:17 Ответить
Президентська програма «Велике будівництво» попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з «ковідного фонду» та «розпилі» грошей на «Великому будівництві» кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.
Хто всі ці люди? В першу чергу, сам Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, його помічник Юрій Голик та керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков. Але головне - дії всіх цих керівників напрямів у "Великому будівництві" дискредитують особисто президента Володимира Зеленського (якщо не з його же відома, з відповідними відкатами...).
За словами Уманського, з самого старту "Великого будівництва" були внесені зміни у вимоги до тендерної документації. Новим вимогам відповідає тільки шість компаній або "картель", які виграють головні тендери. Однією з вимог участі в тендері є обов'язковість наявності позитивного
відгуку замовника попередньо виконаних підрядником робіт - тобто, того
же "Укравтодору". "Але, якщо придивитися - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", - пише Уманський.
Як підрахував ексрадник Єрмака, на всіх виграних цими компаніями тендерах "дисконт" склав близько 36 млрд. грн - саме таку суму отримав додатково "Укравтодор" з фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво". Для наочності Уманський намалював схему розкрадання грошей з "ковідного фонду". Зацікавлять дані Уманського антикорупційні органи чи ні - побачимо в недалекому майбутньому.
Насправді, ексрадник Єрмака лише підсвітив проблему, про яку ЗМІ та експерти говорять давно. "Велике будівництво" завдяки діям багатьох людей з оточення Зеленського замість плюсів у скарбничку влади може зіграти в один великий "мінус".
Піар-стратегія програми провалена заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, який очолює раду з реалізації "Великого будівництва", та радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком, з донедавна наділеним повноваженнями "піарити" і курирувати чи не всі напрями і навіть розповідати міністрам Кабміну, що і де їм потрібно говорити. Безліч об'єктів соціальної інфраструктури з програми "Великого будівництва", за які відповідає Мінрегіон і профільний міністр Олексій Чернишов, стануть довгобудами. Якщо копнути "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим, то спливуть дуже скандальні тендери, які були "спроектовані" ексрадником Кубракова, а нині помічника Кирила Тимошенка Юрієм Голиком.
І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність становить лише 64%. Схоже, що вище згадані кадри обманюють не тільки суспільство, але й особисто президента Володимира Зеленського. Цікаво, що багато хто з них мають прямий зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським. А "Велике будівництво" у народі вже називають "Великим крадівництвом". Спробуйте розібратися в деталях - за ссилю зверху.
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18.11.2020 14:30 Ответить
Короновірусний фонд закатали в асфальт.
Отакі справи малята.

В одной из районных больниц Киевской области мужчина скончался от коронавируса, отдав свой кислород сыну.
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18.11.2020 14:44 Ответить
Так прєЗєдєнт весь в зелених соплях на лікарняному.
"Вот приедет барин,

барин нас рассудит"

(с)
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18.11.2020 14:41 Ответить
"Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать" - а мама Рима нам врала , что он не будет воровать и не даст никому воровать, а сам Зеленский нам наврал в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек. Зеленским верить нельзя !!!
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18.11.2020 14:51 Ответить
Зебилы, аплодирую стоя! Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 3192 Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 3192 Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 3192
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18.11.2020 14:55 Ответить
Что таможня. Такое впечатление что вся страна живет как последний день.
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18.11.2020 15:40 Ответить
Как у Жванецкого: воруют не с прибылей, а с убытков.
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18.11.2020 15:57 Ответить
Крадуть, як в останній день, а потім вшиються по Італіях, Іспаніях, Англіях, на островах...
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18.11.2020 18:44 Ответить
Та не буде таким способом ніяких реформ. Це взагалі якась матюками хіба назвати. Тому що це жидовська реформа - не для народу, і не для таможні, а собі в кишені. А гра на публіку така - дамо офіціянту тарілку без дна, і хай несе до столика. А не доніс - то офіціянт винен,треба поміняти. Ясно, що і офіціянтів таких підбирають, "ісполнітельніх" і тупих, щоб ту тарілку без дна старались нести.
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18.11.2020 16:35 Ответить
Щось на правду пробило, мабуть частки від схем лишили!
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18.11.2020 16:37 Ответить
Молодец Зеля, на сцене столько не накосить
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18.11.2020 16:52 Ответить
Пандемия во всём мире и только в одной стране мира, есть власть ублюдков поднимающих тарифы для населения.
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины?
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале, ктов мире поднмает тарифы на всё при пандемии.
Гниды.
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18.11.2020 16:54 Ответить
Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
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18.11.2020 17:32 Ответить
Та ну нафиг! Зебил хароший, ему не дают и мешают.
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18.11.2020 18:05 Ответить
95-ий квартал в дії. 73%, гіп, гіп, ура-а-а!
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18.11.2020 18:33 Ответить
Може переїменувати у Квартал 73 ? Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 2028
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18.11.2020 18:53 Ответить
А те що в бюджеті України діра на десятки міліарди гривень, то таможню не колише, а ці грощі як раз і повинні були піти у бюджет, а не бути вкраденими
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18.11.2020 18:52 Ответить
Это просто какой-то позор!
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18.11.2020 20:28 Ответить
Отменить все налоги и сделать два. Налог с продаж и с зарплаты. Последний должен платить сам работник.
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18.11.2020 22:24 Ответить
5 млрд гривень кожного місяця вимивається тільки на митниці...Після цього всі балачки про жалюгідний стан нашої країни втрачають всякий сенс.Палаци,мерси,лексуси,яхти,літаки,безкарність...одних і злидні,розруха,безнадія,безправність,приреченість ...інших. Про що взагалі може йти мова,коли тотальна корупція розвалює країну?
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18.11.2020 23:27 Ответить
Уманський про те, чому пішов з ОП: у податковій і на митниці проводяться схеми, які ще рік тому побоялися б робити - Цензор.НЕТ 3601
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18.11.2020 23:29 Ответить
четыре руководителя за 10 месяцев на таможне создали условия, в которых каждый таможенный контрабандист живет как последний день. Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать".

Тепер зрозумів, для чого клоун призначив Арестовича радником з інформполітики, щоб бидлу73% розказував про "пять провалов пятого президента".
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18.11.2020 23:44 Ответить
беня мохнорылый и анал г+г посадили шимпан--зе чтобы воровать и жиденок поможет жиду вернуть 155 000 000 000 млрд гривень которые он стырил в привате .а 73 проц терпил этому помогли --- И ЭТИ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ИХ ПОИМЕЛИ ---- А КАКАЯ РАЗНИЦА........
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19.11.2020 07:17 Ответить
 
 