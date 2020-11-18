Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать
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Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что ушел с поста советника главы ОП Андрея Ермака из-за невозможности побороть коррупцию на таможне и в налоговой.
Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Заявление об отставке подал я. Кейс основной, с которым остался в Офисе президента - это борьба со схемами в налоговой и на таможенной службе. Калейдоскоп кадровых назначений, который мы имеем: четыре руководителя за 10 месяцев на таможне создали условия, в которых каждый таможенный контрабандист живет как последний день. Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", - сказал Уманский.
По его словам, нового руководителя таможни почти месяц не пускали к исполнению обязанностей, что "также о многом говорит".
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"Эти полгода кейс провалился. Возможно, только определенные правоохранители стали неприлично богаты. Поэтому я подал заявление", - сказал Уманский.
Также, по словам Уманского, Украина потеряла доверие МВФ.
"И до тех пор, пока мы не выполним свои обязательства и требования, - ожидать следующий транш нецелесообразно", - уточнил бывший министр.
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Пожалуйста, подождите...
есть транш или нет
А страну - пожалуйста...
Но они потом обвиняют кого угодно (НБУ, например), но только не себя.
"Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", - сказал Уманский." Источник: https://censor.net/ru/n3231783
Ви натякаєте на розстріли , але "корупційна машина" сама себе знищувати не буде , а всі силові важелі знаходяться саме в її руках .
Що з цим робити далі - не знаю. Все зайшло занадто далеко .
а намекаю я на то,что ситуация может меняться на 180 градусов очень неожиданно,а какими методами будут бороть коррупцию у нас - я тоже не знаю..
Не будет будущего ни у Расеи, ни у Беларуси, ни у Украины.
Уезжайте, кто может, или пусть дети уезжают, хотя бы в туже Чехию, поживут хоть нормально. В пост-совке будущего не будет. И через 50 лет тут будет коррупция, схемы и криминал и беспридел.
К сожалению. Опыт всех революций на пост совке показал, что все равно коррупционное болото решала затягивает обратно...
Единственный выход это внешнее управление, как бы это кому не нравилось. Губернатор-европеец, американец, скандинав, с судьями из Европы (во всех инстанциях), конституция написанная американцами или Европейцами, скандинавами. Управленцы на местах (Европа, США) - это спасение и единственный выход. Иначе все будет гнисть и разлагаться все дальше, десятилетиями.
Из за обиды , что не попал в круг людей именуемых" определенные правохранители " ,
Так и пиши , что не пустили до корыта , я обиделся и ушёл
Так, как мы живем, жить нельзя!
Ой, йому куйово доведеться...
Сам він може подати заяву про свою відставку.
Одночасно проводити вибори ВРУ і Президента не допускається.
Віе заявив, що наразі з ковідного фонду було витрачено близько 40млрд гривень. І наголосив, що ці кошти були потрачені переважно не на заходи боротьби з ковідом, а на інші пріорітети, які визначив для себе уряд.
"Медична інфраструктура не створена. Підготовка до другої хвилі пандемії поки що провалюється. За цей же період на 95 мільярдів гривень не профінансовано видатки загального фонду державного бюджету. Дохідна частина після секвестру виглядає такою, що може бути виконана до кінця цього року. 300 мільярдів гривень планових видатків, які мають бути забезпечені плановими запозиченнями, є під загрозою. Вдалося залучити лише трохи більше 100 мільярдів гривень. До кінця року щонайменше 100 мільярдів гривень державних видатків опиняться під загрозою. В першу чергу, це стосується ризиків соціальної групи - пенсій, заробітних плат, комунальних платежів тощо", - повідомив він.
На думку Уманського, держава ще має час уникнути економічного і, як наслідок, соціального та політичного апокаліпсису. Він зазначив, що 26 мільярдів гривень, які залишились у фонді, необхідно спрямувати на фінансування медичної інфраструктури - забезпечення заробітної плати медикам, закупку засобів захисту, обладнання, тестів тощо.
Економіст повідомив, що зараз у влади є велика спокуса увімкнути друкарський станок і перенести колапс, який може чекати бюджетну сферу, на невеликий термін. Втім, такий підхід є занадто ризикованим втратою, оскільки загрожує втратою тієї макроекономічної стабільності, яку вдалося досягнути. З іншого боку, за словами колишнього міністра, під загрозою опиниться курсова стабільність, інфляційні процеси і як наслідок - вся фінансово-економічна система країни.
Уманський зазначив, що "достукатись" до влади можна виключно через публічну площину - екран телевізора або соціальні мережі. На записки, пропозиції та звернення, за його словами, вона не реагує
Хто всі ці люди? В першу чергу, сам Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, його помічник Юрій Голик та керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков. Але головне - дії всіх цих керівників напрямів у "Великому будівництві" дискредитують особисто президента Володимира Зеленського (якщо не з його же відома, з відповідними відкатами...).
За словами Уманського, з самого старту "Великого будівництва" були внесені зміни у вимоги до тендерної документації. Новим вимогам відповідає тільки шість компаній або "картель", які виграють головні тендери. Однією з вимог участі в тендері є обов'язковість наявності позитивного
відгуку замовника попередньо виконаних підрядником робіт - тобто, того
же "Укравтодору". "Але, якщо придивитися - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", - пише Уманський.
Як підрахував ексрадник Єрмака, на всіх виграних цими компаніями тендерах "дисконт" склав близько 36 млрд. грн - саме таку суму отримав додатково "Укравтодор" з фонду боротьби з COVID-19 на "Велике будівництво". Для наочності Уманський намалював схему розкрадання грошей з "ковідного фонду". Зацікавлять дані Уманського антикорупційні органи чи ні - побачимо в недалекому майбутньому.
Насправді, ексрадник Єрмака лише підсвітив проблему, про яку ЗМІ та експерти говорять давно. "Велике будівництво" завдяки діям багатьох людей з оточення Зеленського замість плюсів у скарбничку влади може зіграти в один великий "мінус".
Піар-стратегія програми провалена заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, який очолює раду з реалізації "Великого будівництва", та радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком, з донедавна наділеним повноваженнями "піарити" і курирувати чи не всі напрями і навіть розповідати міністрам Кабміну, що і де їм потрібно говорити. Безліч об'єктів соціальної інфраструктури з програми "Великого будівництва", за які відповідає Мінрегіон і профільний міністр Олексій Чернишов, стануть довгобудами. Якщо копнути "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим, то спливуть дуже скандальні тендери, які були "спроектовані" ексрадником Кубракова, а нині помічника Кирила Тимошенка Юрієм Голиком.
І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність становить лише 64%. Схоже, що вище згадані кадри обманюють не тільки суспільство, але й особисто президента Володимира Зеленського. Цікаво, що багато хто з них мають прямий зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським. А "Велике будівництво" у народі вже називають "Великим крадівництвом". Спробуйте розібратися в деталях - за ссилю зверху.
Отакі справи малята.
В одной из районных больниц Киевской области мужчина скончался от коронавируса, отдав свой кислород сыну.
"Вот приедет барин,
барин нас рассудит"
(с)
Для населения, которое не получая не копейки от этих ублюдков, выживает при этой пандемии короновируса.
Это власть Украины?
И ни кто им не задаст вопрос не на одном канале, ктов мире поднмает тарифы на всё при пандемии.
Гниды.
Тепер зрозумів, для чого клоун призначив Арестовича радником з інформполітики, щоб бидлу73% розказував про "пять провалов пятого президента".