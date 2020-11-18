Завершены и близки к завершению работы на 3900 км дорог из запланированных на этот год 4200 км, - глава Укравтодора Кубраков
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За 2020 год были достигнуты беспрецедентные успехи в сфере создания инфраструктуры, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков, подытоживая результаты первого года работы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривню в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы - это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период Независимости", - заявил Кубраков.
Работы ведутся во всех без исключения областях. Ряд ключевых трасс ремонтируется одновременно сразу в нескольких регионах. "Немало дорог, которые ремонтируем, обновляются сразу нескольких областях, например: Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, M-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Сшиваем Украину", - подчеркнул Кубраков.
На данный момент близки к завершению или уже завершены работы на 3900 км дорог из запланированных на этот год 4200 км.
Также в рамках "Великого будівництва" была запущена Национальная программа восстановления мостов. По словам Кубракова, за этот год было введено в эксплуатацию 78 мостов и путепроводов, включая несколько мостов-долгостроев. Также были восстановлены мосты в Донецкой области, которые были разрушены в результате боевых действий.
"Ключевой проект 2020 - Запорожский мост. Весной подписали договор с подрядчиком - компанией ОНУР и до конца года откроем движение по мосту через реку Старый Днепр с Хортицы к Бабурке. Полностью работы будут завершены за 2 года, а не 4, как это было предусмотрено контрактом. Ускорение обеспечивается параллельным проведением работ на двух мостах, 500 специалистами, которые строят и днем, и ночью", - сообщает пресс-служба.
Кроме этого за последний год были существенно увеличены масштабы независимого технического надзора на объектах. "1400 км дорог, то есть на каждом третьем километре "Великого будівництва", работают консультанты независимого технадзора. Флагманские проекты - австрийский технадзор на Запорожском мосту и строительство бетонной дороги Н-31 в Полтавской области", - уточнили в Укравтодоре.
За этот год также были изменены принципы проведения тендерных процедур, направленных на увеличение количества участников тендеров и уменьшение неконкурентных процедур, отметил Кубраков.
Пожалуйста, подождите...
Да, дачи ростуть у вас як гриби.
что, и там тоже ?
нам ЗЕлечка светит!
КИСЛОРОДУ НЕ НАДО,
ДОРОГИ ДАВАЙ !
100-200... км, не позорились бы, за такие бабки
теперь каждый знает,куда подевались деньги из ковидфонда.
За словами Уманського, з самого старту "Великого будівництва" були внесені зміни у вимоги до тендерної документації. Новим вимогам відповідає тільки шість компаній або "картель", які виграють головні тендери. Однією з вимог участі в тендері є обов'язковість наявності позитивного відгуку замовника попередньо виконаних підрядником робіт - тобто, того
же "Укравтодору". "Але, якщо придивитися - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродують підряди субпідрядникам з дисконтом 30-40%", - пише Уманський.
Якщо копнути "Укравтодор" на чолі з Олександром Кубраковим, то спливуть дуже скандальні тендери, які були "спроектовані" ексрадником Кубракова, а нині помічника Кирила Тимошенка Юрієм Голиком. І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність становить лише 64%. Схоже, що вище згадані кадри обманюють не тільки суспільство, але й особисто президента Володимира Зеленського. Цікаво, що багато хто з них мають прямий зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським. А "Велике будівництво" у народі вже називають "Великим крадівництвом". Спробуємо розібратися в деталях.
Кирило Тимошенко предметно взявся за дороги і регулярно разом з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим їздив по регіонах, піарячи роботи на об'єктах "Великого будівництва". Допомагає йому в дорожніх питаннях Юрій Голик - колишній радник прем'єра Олексія Гончарука. До квітня Голик був радником Кубракова, але тепер перебрався вище - став помічником Тимошенка. Голик відомий близькими зв'язками з ексгубернатором Дніпропетровщини Резніченком. У нього він також займався дорожніми питаннями. Судячи з усього, саме Голик є головним архітектором всього, що відбувається кулуарно у "Великому будівництві".Ігор Уманський говорить про "дорожній картель" з 6 компаній, які виграють "ласі тендери". Якщо вивчити проекти "Великого будівництва", то найбільше кидається в очі так звана "трійка фаворитів": "Автомагістраль-Південь", "Ростдорстрой", "Онур". Найчастіше компанії балують "додатковими закупівлями", як "Автомагістраль-Південь" в Харківській області на прикладі траси Р-51 "Мерефа - Лазова - Павлоград" на 204 млн грн. Або ж закривають очі на провалені підряди, як у випадку з "Онур" в Запорізькій області, де компанія не вписалася в терміни ремонту траси Н-30 "Василівка-Бердянськ", не виконавши роботи до 31 березня 2020 року. Незважаючи на це з "Онур" підписали додаткову угоду, за якою вартість підряду була зменшена до 536 млн грн, а терміни виконання робіт так і не узгодили.
По об'єктах, де бувають Голик і Чернишов, згодом "нарізають" цікаві тендери. Їх виграють, як правило, представники "дорожнього картелю", якщо говорити по Уманському.
Наприклад, на сайті "Великого будівництва" з'явилася публікація від 3 серпня 2020 року, у якій зокрема записано, що міністр Чернишов відвідав Херсонщину та проінспектував місце ведення робіт на трасі М-14. Перший у цьому році тендер на роботи на трасі М-14 відбувся взагалі 7 серпня 2020. Очікувана вартість була 33,5 млн грн. Переможцем стала вінницька компанія "МЕГА ЛТД", яка дала ціну в 25,4 млн. Вона свій відрізок роботи повинна виконати до 31 грудня 2021 року. 26 серпня відбувся ще один тендер по цій дорозі М-14 на 4 лота. Вартість підряду - 145 млн грн, переможець - "Ростдорстрой", він же - "Зростання". А 5 жовтня відбувся тендер по капремонту траси М-14 на ділянці 604 км - 619 км. Роботи необхідно виконати до 31 жовтня 2021 року. Очікувана вартість була 483 млн грн, перемогла знайома нам компанія "Онур", яка дала ціну в 385 млн грн.
А 2 листопада та ж САД в Луганській області оголосила новий тендер по трасі Н-26 на 165,8 млн грн. Аукціон призначений на 3 грудня 2020.
Виходить, що в цьому році саму трасу відремонтувати не встигнуть, а ось бюджет зможуть освоїти. Витрати на "Велике будівництво" у наступному році планують зменшити на 24%, звідси й помітний поспіх "Укравтодору", Мінрегіону та інших у проведенні тендерів на об'єкти в цьому році.
І хоча в ОП спростовують звинувачення Уманського, інформація про те, що "картель" може заносити відсоток від тендерів людям, що відповідають за "Велике будівництво", потребує перевірки правоохоронців і антикорупціонерів.
Довгобуди з красивою вивіскою
Прикладів об'єктів "Великого будівництва", які можуть стати довгобудами, безліч. Мова як про дороги, так і соціальні об'єкти.
Глава Мінрегіону Олексій Чернишов називає президентську програму "Велике будівництво" пріоритетним для міністерства. Але за готовністю об'єктів, за які відповідає Чернишов, так не скажеш.
Деякі конкретні приклади з сайту "Великого будівництва".