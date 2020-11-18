Завершены и близки к завершению работы на 3900 км дорог из запланированных на этот год 4200 км, - глава Укравтодора Кубраков

За 2020 год были достигнуты беспрецедентные успехи в сфере создания инфраструктуры, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков, подытоживая результаты первого года работы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривню в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия. Результаты нашей работы очень заметны в этом году, их не удастся спрятать, и сказать, что это было построено в прошлые годы - это все построено/достроено в 2020 году. Больше, чем в любой другой год за весь период Независимости", - заявил Кубраков.

Работы ведутся во всех без исключения областях. Ряд ключевых трасс ремонтируется одновременно сразу в нескольких регионах. "Немало дорог, которые ремонтируем, обновляются сразу нескольких областях, например: Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, M-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Сшиваем Украину", - подчеркнул Кубраков.

На данный момент близки к завершению или уже завершены работы на 3900 км дорог из запланированных на этот год 4200 км.

Также в рамках "Великого будівництва" была запущена Национальная программа восстановления мостов. По словам Кубракова, за этот год было введено в эксплуатацию 78 мостов и путепроводов, включая несколько мостов-долгостроев. Также были восстановлены мосты в Донецкой области, которые были разрушены в результате боевых действий.

"Ключевой проект 2020 - Запорожский мост. Весной подписали договор с подрядчиком - компанией ОНУР и до конца года откроем движение по мосту через реку Старый Днепр с Хортицы к Бабурке. Полностью работы будут завершены за 2 года, а не 4, как это было предусмотрено контрактом. Ускорение обеспечивается параллельным проведением работ на двух мостах, 500 специалистами, которые строят и днем, и ночью", - сообщает пресс-служба.

Кроме этого за последний год были существенно увеличены масштабы независимого технического надзора на объектах. "1400 км дорог, то есть на каждом третьем километре "Великого будівництва", работают консультанты независимого технадзора. Флагманские проекты - австрийский технадзор на Запорожском мосту и строительство бетонной дороги Н-31 в Полтавской области", - уточнили в Укравтодоре.

За этот год также были изменены принципы проведения тендерных процедур, направленных на увеличение количества участников тендеров и уменьшение неконкурентных процедур, отметил Кубраков.