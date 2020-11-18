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Садовый (644) СОЦИС (64) Синютка (66)

Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС

Cеред тех, кто определился и пойдет на выборы во Львове, 51% планируют поддержать Олега Синютку, а 49% - Андрея Садового.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством "Социс", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что избиратели, которые голосовали за других кандидатов 25 октября, во втором туре в большинстве своем поддерживают Олега Синютку. В частности, за кандидата от "ЕС" планируют проголосовать большинство избирателей Руслана Кошулинского (ВО "Свобода "), Ярослава Рущишина ("Голос"), Игоря Кузьмака (Народный Рух Украины) и Игоря Васюника.

Голоса Игоря Зинкевича ("Варта") примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура.

Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Кльофы - кандидата от "Слуги народа" и Юлии Гвоздович (Украинская Галицкая партия).

Опрос проводился в период с 29 октября - 10 ноября и в сочетании двух способов: телефонное анкетный опрос. Всего было опрошено 2000 респондентов.

Читайте также: Садовый и Синютка потратили на избирательные кампании почти 5 млн грн, - "ОПОРА"
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Топ комментарии
+17
Я за Львов спокоен при любом итоге выборов мэра. Чего не скажешь о городах с ватноголовым лохторатом Гепы, Трухи и прочих моральных уродов. Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 8159
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18.11.2020 13:53
+17
понятно . ну раз он так злит зеленых дибилов значит нужно брать Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 4858
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18.11.2020 14:01
+16
Значит Львов будет голосовать,на досрочных президентских,за Пороха!
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18.11.2020 13:45
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Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 7682 Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 7682 Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 7682
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18.11.2020 13:45 Ответить
Значит Львов будет голосовать,на досрочных президентских,за Пороха!
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18.11.2020 13:45 Ответить
Так уже были выборы.
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18.11.2020 14:51 Ответить
Та ладно, Садовой не так уж и пл0х..
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18.11.2020 13:46 Ответить
Садовой не плох, конечно, - упитан.
А вот Львов раздолбан и ободран Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 5352
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18.11.2020 15:30 Ответить
найгірше,що зробив Садовий СТРАТЕГІЧНО -він перетворив Львів у місто для туристів,а не місто для львів"ян.Місто,де заводи добрий десяток років будують поза Львовом.
бо індустрія при Садовому не в пріоритеті,а в будівництво житла..БЕЗ КОМУНІКАЦІЙ І ІНФАСТРУКТУРИ...
https://www.youtube.com/watch?v=kLK9MJWoA9c&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90&fbclid=IwAR37KYK6owNGq6c3NdSEysHcVOU5EYb-6XtdGTGF9jb2YfNAPMIVBzxhwQI
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18.11.2020 15:46 Ответить
так, тільки туристи приносять в бюджет в рази більше, ніж віртуальна індустія..... хочеш жити в індустріальному місті - Запоріжжя і Кривий Ріг чекають на твої чисті легені
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18.11.2020 18:23 Ответить
В Луцьку на заводі де скручують дротики(електропроводку до німецьких авто), роблять усі, хто потребує роботи і має достатньо здоров'я, щоб робити 8 годин на ногах. Бажаючих робити возять з двох областей. Є ще кілька менших заводів, які не коптять.
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19.11.2020 11:11 Ответить
у Львові - 2 таких заводи і ще кілька в області
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19.11.2020 19:01 Ответить
Садового пора садить ,для этого у него и Хфамилия подходящая ... Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 5034
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18.11.2020 13:50 Ответить
Я за Львов спокоен при любом итоге выборов мэра. Чего не скажешь о городах с ватноголовым лохторатом Гепы, Трухи и прочих моральных уродов. Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 8159
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18.11.2020 13:53 Ответить
Шансы у них равны.
Все зависит от активности избирателей каждого из них.
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18.11.2020 13:53 Ответить
Фиолетово кто победит . Главное , чтобы их мусор оставался в их области .
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18.11.2020 13:55 Ответить
Садовый на своем месте, а что собой представляет Синюткий, это еще вопрос. Языком пока вижу научился болтать
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18.11.2020 13:56 Ответить
Якби був на своєму, то не завалював би всю країну своїм сміттям після 15 років обіцянок побудувати завод.

Серпень 2020.
50 фур львівсько сміття у Вінницькій області.

https://galnet.fm/blyzko-50-fur-lvivskogo-smittya-znajshly-zahoronenym-u-vinnytskij-oblasti/

Під Житомиром затримали фури з львівським сміттям.

https://www.zhitomir.info/news_194136.html
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18.11.2020 14:07 Ответить
доре, а які були б ваші ді\ на місці Садового?
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18.11.2020 15:14 Ответить
Виконувати свої обіцянки. Не виконуєш, уходь, тим більше, він заявляв, що більше не буде балотуватись на мера.

Березень 2019.

Міський голова Львова Андрій Садовий більше не буде висувати свою кандидатуру на пост глави міста. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/andriy-sadoviy-bilshe-ne-bude-balotuvatisya-na-posadu-mera-lvova-306165_.html
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18.11.2020 15:20 Ответить
питання було про сміття. ви б його куди дівали? чи залишили б так?
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18.11.2020 16:26 Ответить
Я би від початку мерства намагалась виконати обіцянку.
Садовий нічого не робив в цьому плані понад 10 років при трьох президентах і безлічі прем'єрів, не мав до них вимог про землю для заводу, відшивав десятки інвесторів, які пропонували свої проекти.
Після трагедії із людськими жертвами в нього став винуватим Порошенко.
Порошенко вже півтора року не керує державою, а заводу так і немає.
А я маю думати, як Садовому викручуватись із сміттям?
Мав би совість, навіть не балотувався би, як і обіцяв публічно.
Нехай проблему вирішують інші, якщо він не здатен.
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18.11.2020 16:46 Ответить
спокійно, завод вже будують.... правда. Свинютка пообіцяв, в першу чергу, припинити його будівництво.... але то таке
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18.11.2020 18:25 Ответить
Окрім Синютки і інші львів'яни не хочуть, щоб завод був в самому Львові.
Яка компанія будує завод, чий проект?
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18.11.2020 19:10 Ответить
в гуглі все знайдете.....
в Відні сміттєпереробний завод стоїть, практично, в центрі міста.... ******* технології, мем Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 8869
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18.11.2020 19:15 Ответить
Ні, не проходить. Якщо ви впевнено пишете, що вже будується, дайте інформацію.
Я вже ставила ці ж питання одному свідку будівництва заводу Садового, пропав безвісті.
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18.11.2020 19:23 Ответить
Вже щось.
Чому ж тоді Садовий роками піднімав гвалт, що Порошенко, Синютка не виділяють землю йому під завод ( хоча Синютка казав, що Садовому пропонували кілька варіантів, але він відмовлявся ), а зараз сам все порішав і будує завод у самому Львові?
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18.11.2020 20:09 Ответить
Садовий - мер Львова і не може виділяти землю в області.... ОДА очолював Свинютка, який і блокував виділення землі під завод в межах області.....тому і вирішили будувати у Львові по європейських екологічних проектах.....і це буде перший в Україні сміттєпереробний завод
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18.11.2020 20:16 Ответить
Січень 2017.
Львову виділили землю під будівництво сміттєпереробного заводу.
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/30/novyna/ekonomika/lvovu-vydilyly-zemlyu-pid-budivnycztvo-******************-zavodu
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18.11.2020 20:30 Ответить
Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 3047 якби ви знали, на березі якого красивого озера знайходиться ця ділянки, то більше б про Свинютку слова доброго не сказали...... до речі, в кінці цієї статті, є цікава статистика:

"«Слово і Діло» зафіксувало 55 обіцянок голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, 25 з яких він виконав. Коефіцієнт його відповідальності - 45%"

Свинютка - банальне брехло.... і таким його і сприймають у Львові
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18.11.2020 20:38 Ответить
Садовий ще більше брехло. Три терміни не виконував свою обіцянку 2006 року про завод.
Мав 10 років мерства до трагедії, чудові стосунки із крєпкімі хазяйствєннікамі Яником, Клюєвим, але чомусь не чухався щось робити, не вимагав від них землю під завод.
Та і зеленим ******** з ентузіазмом, який не проявляв жоден інший мер в Україні.
Співав осанни мудрому Зелемойському за Сивоху і луганського Данілова в РНБО.
Гидко дивитись і слухати.
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18.11.2020 20:50 Ответить
не треба оцінювати мера, як політика.... він просто хороший завгосп......а Данілов в РНБО більш проукраїнський, ніж вся ця зелупенська партія разом взята.....
стосовно стосунків Садіка з овочем і клюєвим(під час підготовки до Євро 2013), то, в Пороха, свого часу, вони були значно кращими
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18.11.2020 20:58 Ответить
То нехай займається комунальними проблемами Львова і не пхне носа в політику, не нахвалює Зелю за призначення зеленим клоуном ще одного клоуна на серйозні посади.

Садовий: «Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення».

https://perets.media/2019/10/27/sadoyvj-vzyaty-syvoho-radnykom-v-rnbo-mudre-rishennya/
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18.11.2020 21:08 Ответить
може це такий тролінг Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 2438 до речі, в Києві, коли планують збудувати ******** сміттєпереробний завод?
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18.11.2020 21:10 Ответить
Пристосуванство це, а не тролінг. Прогинається, як тільки вміє. Причому, особливо перед не проукраїнськими правителями.
КрасавЕць
https://pbs.twimg.com/media/EYojvsMWsAAf5Pt?format=png&name=small

А новий завод в Києві, ніби, збирається будувати китайська державна компанія.
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18.11.2020 21:23 Ответить
от бачите, завод від Садіка турбує вас більше, ніж той, що має переробляти ваше сміття Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 7398
а Київ його продукує в рази більше, ніж Львів
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18.11.2020 21:26 Ответить
Не моє.
Мене турбує, що Садовий зі своїм сміттям і однопартійцями семеченками, соболєвими працювали на зміщення української влади і привели колаборантів, до яких не мають претензій.
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18.11.2020 21:29 Ответить
і, до речі, Свинютка - не львівянин.... не був, не є, і не буде
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18.11.2020 20:02 Ответить
понятно . ну раз он так злит зеленых дибилов значит нужно брать Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 4858
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18.11.2020 14:01 Ответить
ну, да, логика недебила - раз кого-то злит, значит, надо брать. может, вы, наконец, не на противоречиях и других эмоциях выбирать начнете, а включая мозги и изучая деятельность кандидатов?
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18.11.2020 14:17 Ответить
правильно . включаем логику

все . повторяю все за кого топят зеленые и позеленевшие по факту оказываются мразями . поэтому идем от обратного . если не нравится зелени значит вполне приличный человек . или ты мне сейчас начнешь доказывать что и среди их кандидатур есть нормальные люди ? давай с интересом почитаю . желательно с фамилиями . можешь начать с Дубинского и Верещук Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 1677
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18.11.2020 16:18 Ответить
їхні проблеми
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18.11.2020 14:07 Ответить
Фейк від ЗМІ Садового.
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18.11.2020 14:10 Ответить
А от Кошулинський підтримав Синютку.
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18.11.2020 14:12 Ответить
Здається для садового "все тільки починається". Чи закінчується? В небуття разом із "самопоміччю"
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18.11.2020 14:02 Ответить
Садового уже давно пора на бутылку!
Уцепился - как клещ, за власть.
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18.11.2020 14:02 Ответить
Шо то мне это напоминает - вечером будет лидировать Синютка а к утру слуги народа устроят вброс бюллетеней и уже будет впереди Садовый 😬
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18.11.2020 14:19 Ответить
так,садовий готується до використання адмінресурсу,це вже вчора озвучила одна депутатка міськради.... заручившись підтримкою Зе,а значить і поліції авакяна...
аще врахуймо невелику явку(орієнтуюсь на 25 відсотків),-тобто "сила вкидів" росте у пару раз...
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18.11.2020 15:41 Ответить
оце точно
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18.11.2020 14:27 Ответить
Для вас кацапів звичайно Синютка такий, як ви його називаєте. Але головне, що ваша думка нікого не турбує. Львів - це не даунбас, там знають і без вас за кого голосувати.
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18.11.2020 14:31 Ответить
Яке ти маєш відношення до міста Лева, блазень?
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18.11.2020 15:16 Ответить
З кінця травня у Львівській міськраді та й сам Андрій Садовий нарікають на те, що через коронавірусну кризу у бюджеті бракує коштів.
Через це місто нібито не мало змоги платити комунальникам зарплати, тому у мерії просували ідею взяття чергового кредиту у ****.

Натомість гроші на зарплати заступникам Садового і топ-чиновникам міської ради були. Наприклад, у липні заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк отримала 224 000 грн, заступник з питань безпеки Сергій Бабак - 194 000 грн.
Про таку платню чиновників львів'яни дізнались завдяки журналістським запитам Варіантів.
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18.11.2020 14:33 Ответить
Львову давно пора сменить этого дурачка Садового. Позор.
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18.11.2020 14:42 Ответить
Ой дааалеко він не дурачок!
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18.11.2020 15:12 Ответить
він не дурачок..
він скоріше грає "простачка"...

Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 544
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18.11.2020 15:36 Ответить
Хоч би так і було.
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18.11.2020 14:43 Ответить
тю, вони вже ділять шкуру невбитого ведмедя.
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18.11.2020 14:50 Ответить
А переможе Садовий, як завжди. Просто тому, що менше лайно.
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18.11.2020 15:17 Ответить
я останній,хто тут на сайті підтримую Порошенко і його політичний проект "ЄС"..

Але проголосую за Синютку з таких моивів -НЕВАЖЛИВО ,наскільки він лайно,АЛЕ Порошенко Як голова партії Взяв за нього відповідальність..
тобто переед наступними виборами буде тримати його"на короткому повідку" ,щоб не ганьбив корупцією РІВНЯ САДОВОГО ЄС і його особисто..
а Садовий зараз буде грабувати "як в останній день, бо на загальноукраїнському рівні йому вже більше "нічого ловити"
САМОПОМІЧ ЗІЙШЛА ПОВНІСТЮ НА ПСИ за винятком кількох "кадрів",котрим вдалося прилаштуватичь у "ЗЕ".. Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 5642
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18.11.2020 15:34 Ответить
Зокрема, за кандидата від "ЄС" планують проголосувати більшість виборців Руслана Кошулинського (ВО "Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Ігоря Кузьмака (Народний Рух України) та Ігоря Васюника.


Це Логічно.
Безумовно це протестний електорат пана Андрія "Доля"
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18.11.2020 15:28 Ответить
2% - слишком мало, чтобы делать выводы, кто победит. Этот же опрос показывает, что среди опрошенных 33% не принимали участие в первом туре, соответственно они могут и во втором не пойти. Также опрос показал, что "Якщо явка біде високою і прийдуть на вибори і ті, хто допускає що візьме участь у виборах то співвідношення становитиме вже 49,8 проти 50,2 відповідно." и это уже в пользу Садового. Так что там все неопределенно.
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18.11.2020 16:32 Ответить
Самонемочь с мусором должны уйти в историю
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18.11.2020 16:37 Ответить
Є "какая разніца від кого брати долю" Садовий з відпрацьованими схемами і є конкретний проукраїнський Синютка з чудовим бекграудом на керівних посадах, з партії, на яку львів'яни покладають найбільше надій .
Вибір між провінційною політикою малороса і пристосуванця, і політикою всеукраїнського відродження.
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18.11.2020 17:39 Ответить
ще кілька років тому Садік і Свинютка були друзями..... але розійшлись в тому, кому яку долю отримувати..... і стосовно проукраїнського Синютки - дуже великі сумніви Синютка у другому турі виборів мера Львова обходить Садового, - СОЦИС - Цензор.НЕТ 1509
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18.11.2020 18:30 Ответить
Синютка робить конкретні заяви (проукраїнські) і має конкретні результати діяльності, а значить по ним можна й вже спитати, плюс за ним підписався Порошенко, репутацію якого ніхто не буде зливати просто так.
Садовий вже зашкварений (какая разніца) - артист розмовного жанру, всьо хороше - то він, а як спитати хто має вивозити сміття, дотримуватись карантину, відповідати за незаконне будівництво, часту втечу інвесторів і т.д то спросу з нього нуль. В будь який момент він собі сяде в літак і полетись на другу родіну, в Британію, куди він гроші вкладає.
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18.11.2020 19:18 Ответить
Порошенко, на жаль, підписався за багатьох, які суттєво вплинули на його рейтинг (Гладковський, Ложкін, Кононенко, **********). За цю дурість і заплатив на виборах...
Синютка - це черговий зашквар
За вивіз сміття у Львові відповідає облдержадміністрація(в часи, коли Свинютка був керівником облдержадміністрації був підписаний договір між ОДА і містом , за це Львів оплачував 300 млн.грн щорічно)
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18.11.2020 20:11 Ответить
От коли почали платити 300млн, тоді і почали вивозити сміття.
А до того без долі той "господарник" не міг домовитись ні з якими сусідніми селами
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18.11.2020 21:55 Ответить
все вірно, тільки 300 млн отримала ОДА, яку очолював Свинютка
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18.11.2020 21:59 Ответить
Так за безплатно ніхто не приймає. Це розпорядження активами області. Передбачені витрати міста просто обійшли Садового.
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19.11.2020 01:13 Ответить
і ще одне - мер міста повинен займатися господарськими питаннями міста, а не проукраїнськими заявами.... це не політична посада
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18.11.2020 20:12 Ответить
Тобто Садовий, партієць Самопомочі раніше приймав Саакашвілі і валив рейтинг Порошенка на виборах президента, до яких він не мав відношення, господарник?
Мер нікчемний громадянин, якому все рівно де він живе і хто тут живе? Так і запишем
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18.11.2020 21:51 Ответить
Порох сам завалив свій рейтинг, завдяки своїм "друзям", яких мав посадити
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18.11.2020 22:00 Ответить
Одне другому не заважає, але об'єктивно сьогоднішній склад команди Порошенка у ВР, в рази якісніший, ніж попередній. І точно якісніший, ніж в усіх інших партій. Не варто було робити з нього ідола, щоб потім розчаровуватись, так як Україні нічого ідеального до теперішнього часу не було і найближчі багато років не буде.
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18.11.2020 23:04 Ответить
от, з цим, погоджуся на 100%...... а тепер про Свинютку - людина, яка зрадила один раз, зрадить і вдруге
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19.11.2020 19:08 Ответить
Вся олігархічна рать ополчилась проти вільного Львова. Видно для партії Порошенка і ЄС наступають складні часи, що самі собі рейтингові відсотки намалювали та дурять галичан. Особисто не мав би притензій і до Олега Синютки, коли б не знав його стрімкого злету у велику політику, бо на фоні інших виглядає досить ніби пристойно і патріотично. Так думає значна частина населення, яким подобаються красиві слова про мову, віру, армію. Але все це від лукавого. Людина, яка була колись висунута Садовим О. у очільники області, зрадила його, лягла під баригу-олігарха, за правління якого український народ став утричі бідніший, гроші знецінились, зате зросли непомірні апетити всієї олігархічної кліки, які п"ять років через непосильні тарифи, податки, акцизи відбирали останні крихти від простих українців, не від олігархів, не з обшорів, не від фірташівських облгазів, не від ахметівських метінвестів і ДЕТЕКів, енергетичних компаній, не від порошенківських заводів, фабрик, не від коломойських кременчуцьких НПЗ, фінансових пірамід і гонтаревих банківських афер.
Саме та порошенківська влада і породила сьогоднішню Зе-команду, а тепер прагне реваншу. Подивіться хто ополчився проти Львова (бо слова, що львівяни добрі, а Садовий поганий- це фальш), бо багачі ніколи не думали про простий нарід, для них ви голосуючий електорат, щоб далі 5 років красти і грабувати, бо їх апетити безмежні.
Саме за Порошенка на Львівщині відбирали земельні ще батьківські наділи (2015-2016 роки), навіть москалі з колективізацією ще лишали клаптик землі, а ті ні, бо якомусь там білоцерківському агроному (лендкому, баркому) дуже вже наша земля потрібна під той ріпак.
Дивіться, хто підтримує політика від Європейської солідарності (такої партії навіть до 2014 року не існувало, були проекти Порошенка-Медведчука ЕСДП(о), Порошенка-Януковича- партія регіонів, Порошенка (Солідарність), а ще був проект боксера Кличка "Удар", через який Порошенко зробив стрибок у президентське крісло, і були надії Майдану. Тому і підтримують порошенківського кандидата від ЄС медведчуківська ОПЗЖ, пінчуківський "Голос", всілякі розкольники від руху (які і близько не стояли поряд Чорновіла В., братів Горинів, Левка Лук"яненка), а ще та "Свобода", яка 15 років воювала із Садовим за першість, мала більшість і в обласній і міській радах і що, а Садовий вкладав душу у Львів, не пішов ні у прем"єри, ні міністри, як уже хотів його приручити Порошенко, не вийшло.
Не знайомий я з Андрієм Садовим, не є у його команді, бо уже і не такий молодий, але не байдужі мені цінності галичан, мешканців Львова, моїх сусідів близьких сихівчан і дальших від жовківщини, пустомитівщини, Винник і Рудок, Зимної води і Лапаївки, Брюхович і Зубриці (всіх сіл і містечок, які увійшли до нашої ОТГ). Прозрійте люди, чи Вам байдуже якими дорогами і вулицями будуть ходити наші внуки. Львів став перлиною України Вашими руками і разом з Садовим, хоче чогось нового і незвіданого від олігархів, яким ще тільки Львів не підкорився.
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18.11.2020 18:18 Ответить
брехня.
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18.11.2020 20:35 Ответить
Львівцям залишилось копарситись в двох купах лайна. Найгіднішого кандидата на мери націоналіста і патріота вони злили ще в першому турі.
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18.11.2020 20:50 Ответить
 
 