Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Cеред тех, кто определился и пойдет на выборы во Львове, 51% планируют поддержать Олега Синютку, а 49% - Андрея Садового.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством "Социс", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что избиратели, которые голосовали за других кандидатов 25 октября, во втором туре в большинстве своем поддерживают Олега Синютку. В частности, за кандидата от "ЕС" планируют проголосовать большинство избирателей Руслана Кошулинского (ВО "Свобода "), Ярослава Рущишина ("Голос"), Игоря Кузьмака (Народный Рух Украины) и Игоря Васюника.
Голоса Игоря Зинкевича ("Варта") примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура.
Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Кльофы - кандидата от "Слуги народа" и Юлии Гвоздович (Украинская Галицкая партия).
Опрос проводился в период с 29 октября - 10 ноября и в сочетании двух способов: телефонное анкетный опрос. Всего было опрошено 2000 респондентов.
Пожалуйста, подождите...
А вот Львов раздолбан и ободран
бо індустрія при Садовому не в пріоритеті,а в будівництво житла..БЕЗ КОМУНІКАЦІЙ І ІНФАСТРУКТУРИ...
https://www.youtube.com/watch?v=kLK9MJWoA9c&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90&fbclid=IwAR37KYK6owNGq6c3NdSEysHcVOU5EYb-6XtdGTGF9jb2YfNAPMIVBzxhwQI
Все зависит от активности избирателей каждого из них.
Серпень 2020.
50 фур львівсько сміття у Вінницькій області.
https://galnet.fm/blyzko-50-fur-lvivskogo-smittya-znajshly-zahoronenym-u-vinnytskij-oblasti/
Під Житомиром затримали фури з львівським сміттям.
https://www.zhitomir.info/news_194136.html
Березень 2019.
Міський голова Львова Андрій Садовий більше не буде висувати свою кандидатуру на пост глави міста. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/andriy-sadoviy-bilshe-ne-bude-balotuvatisya-na-posadu-mera-lvova-306165_.html
Садовий нічого не робив в цьому плані понад 10 років при трьох президентах і безлічі прем'єрів, не мав до них вимог про землю для заводу, відшивав десятки інвесторів, які пропонували свої проекти.
Після трагедії із людськими жертвами в нього став винуватим Порошенко.
Порошенко вже півтора року не керує державою, а заводу так і немає.
А я маю думати, як Садовому викручуватись із сміттям?
Мав би совість, навіть не балотувався би, як і обіцяв публічно.
Нехай проблему вирішують інші, якщо він не здатен.
Яка компанія будує завод, чий проект?
в Відні сміттєпереробний завод стоїть, практично, в центрі міста.... ******* технології, мем
Я вже ставила ці ж питання одному свідку будівництва заводу Садового, пропав безвісті.
ХТО БУДУВАТИМЕ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД У ЛЬВОВІ
**** затвердив підрядника, який збудує сміттєпереробний завод у Львові
думаю, досить
Чому ж тоді Садовий роками піднімав гвалт, що Порошенко, Синютка не виділяють землю йому під завод ( хоча Синютка казав, що Садовому пропонували кілька варіантів, але він відмовлявся ), а зараз сам все порішав і будує завод у самому Львові?
Львову виділили землю під будівництво сміттєпереробного заводу.
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/30/novyna/ekonomika/lvovu-vydilyly-zemlyu-pid-budivnycztvo-******************-zavodu
"«Слово і Діло» зафіксувало 55 обіцянок голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, 25 з яких він виконав. Коефіцієнт його відповідальності - 45%"
Свинютка - банальне брехло.... і таким його і сприймають у Львові
Мав 10 років мерства до трагедії, чудові стосунки із крєпкімі хазяйствєннікамі Яником, Клюєвим, але чомусь не чухався щось робити, не вимагав від них землю під завод.
Та і зеленим ******** з ентузіазмом, який не проявляв жоден інший мер в Україні.
Співав осанни мудрому Зелемойському за Сивоху і луганського Данілова в РНБО.
Гидко дивитись і слухати.
стосовно стосунків Садіка з овочем і клюєвим(під час підготовки до Євро 2013), то, в Пороха, свого часу, вони були значно кращими
Садовий: «Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення».
https://perets.media/2019/10/27/sadoyvj-vzyaty-syvoho-radnykom-v-rnbo-mudre-rishennya/
КрасавЕць
https://pbs.twimg.com/media/EYojvsMWsAAf5Pt?format=png&name=small
А новий завод в Києві, ніби, збирається будувати китайська державна компанія.
а Київ його продукує в рази більше, ніж Львів
Мене турбує, що Садовий зі своїм сміттям і однопартійцями семеченками, соболєвими працювали на зміщення української влади і привели колаборантів, до яких не мають претензій.
все . повторяю все за кого топят зеленые и позеленевшие по факту оказываются мразями . поэтому идем от обратного . если не нравится зелени значит вполне приличный человек . или ты мне сейчас начнешь доказывать что и среди их кандидатур есть нормальные люди ? давай с интересом почитаю . желательно с фамилиями . можешь начать с Дубинского и Верещук
Уцепился - как клещ, за власть.
аще врахуймо невелику явку(орієнтуюсь на 25 відсотків),-тобто "сила вкидів" росте у пару раз...
Через це місто нібито не мало змоги платити комунальникам зарплати, тому у мерії просували ідею взяття чергового кредиту у ****.
Натомість гроші на зарплати заступникам Садового і топ-чиновникам міської ради були. Наприклад, у липні заступниця мера з питань ЖКГ Ірина Маруняк отримала 224 000 грн, заступник з питань безпеки Сергій Бабак - 194 000 грн.
Про таку платню чиновників львів'яни дізнались завдяки журналістським запитам Варіантів.
він скоріше грає "простачка"...
Але проголосую за Синютку з таких моивів -НЕВАЖЛИВО ,наскільки він лайно,АЛЕ Порошенко Як голова партії Взяв за нього відповідальність..
тобто переед наступними виборами буде тримати його"на короткому повідку" ,щоб не ганьбив корупцією РІВНЯ САДОВОГО ЄС і його особисто..
а Садовий зараз буде грабувати "як в останній день, бо на загальноукраїнському рівні йому вже більше "нічого ловити"
САМОПОМІЧ ЗІЙШЛА ПОВНІСТЮ НА ПСИ за винятком кількох "кадрів",котрим вдалося прилаштуватичь у "ЗЕ"..
Це Логічно.
Безумовно це протестний електорат пана Андрія "Доля"
Вибір між провінційною політикою малороса і пристосуванця, і політикою всеукраїнського відродження.
Садовий вже зашкварений (какая разніца) - артист розмовного жанру, всьо хороше - то він, а як спитати хто має вивозити сміття, дотримуватись карантину, відповідати за незаконне будівництво, часту втечу інвесторів і т.д то спросу з нього нуль. В будь який момент він собі сяде в літак і полетись на другу родіну, в Британію, куди він гроші вкладає.
Синютка - це черговий зашквар
За вивіз сміття у Львові відповідає облдержадміністрація(в часи, коли Свинютка був керівником облдержадміністрації був підписаний договір між ОДА і містом , за це Львів оплачував 300 млн.грн щорічно)
А до того без долі той "господарник" не міг домовитись ні з якими сусідніми селами
Мер нікчемний громадянин, якому все рівно де він живе і хто тут живе? Так і запишем
Саме та порошенківська влада і породила сьогоднішню Зе-команду, а тепер прагне реваншу. Подивіться хто ополчився проти Львова (бо слова, що львівяни добрі, а Садовий поганий- це фальш), бо багачі ніколи не думали про простий нарід, для них ви голосуючий електорат, щоб далі 5 років красти і грабувати, бо їх апетити безмежні.
Саме за Порошенка на Львівщині відбирали земельні ще батьківські наділи (2015-2016 роки), навіть москалі з колективізацією ще лишали клаптик землі, а ті ні, бо якомусь там білоцерківському агроному (лендкому, баркому) дуже вже наша земля потрібна під той ріпак.
Дивіться, хто підтримує політика від Європейської солідарності (такої партії навіть до 2014 року не існувало, були проекти Порошенка-Медведчука ЕСДП(о), Порошенка-Януковича- партія регіонів, Порошенка (Солідарність), а ще був проект боксера Кличка "Удар", через який Порошенко зробив стрибок у президентське крісло, і були надії Майдану. Тому і підтримують порошенківського кандидата від ЄС медведчуківська ОПЗЖ, пінчуківський "Голос", всілякі розкольники від руху (які і близько не стояли поряд Чорновіла В., братів Горинів, Левка Лук"яненка), а ще та "Свобода", яка 15 років воювала із Садовим за першість, мала більшість і в обласній і міській радах і що, а Садовий вкладав душу у Львів, не пішов ні у прем"єри, ні міністри, як уже хотів його приручити Порошенко, не вийшло.
Не знайомий я з Андрієм Садовим, не є у його команді, бо уже і не такий молодий, але не байдужі мені цінності галичан, мешканців Львова, моїх сусідів близьких сихівчан і дальших від жовківщини, пустомитівщини, Винник і Рудок, Зимної води і Лапаївки, Брюхович і Зубриці (всіх сіл і містечок, які увійшли до нашої ОТГ). Прозрійте люди, чи Вам байдуже якими дорогами і вулицями будуть ходити наші внуки. Львів став перлиною України Вашими руками і разом з Садовим, хоче чогось нового і незвіданого від олігархів, яким ще тільки Львів не підкорився.