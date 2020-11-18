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Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына

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Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил он.

По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Клуб завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня", - СМИ. ВИДЕО

Напомним, ранее журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".
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Топ комментарии
+19
Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
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18.11.2020 13:49
+11
та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
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18.11.2020 13:48
+11
Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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18.11.2020 13:54
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та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
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18.11.2020 13:48 Ответить
как Денис Бенедиктов? Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 1769
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18.11.2020 13:49 Ответить
Денису даже в суд не надо было идти. Сам уволился, взял денюшку и пришлось вернуться по конкурсу. Ценный кадр, чуть не потеряли!
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18.11.2020 14:07 Ответить
З-за такої дрібниці? Коли за вкладені мільярди не саджають?
Між собою погризлися.
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18.11.2020 13:48 Ответить
Уволен ??????? А ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСАЖЕН МИНИМУМ НА ПЯТНАШКУ ,вместе с СЫНКОМ !!! Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 3061
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18.11.2020 13:49 Ответить
Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
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18.11.2020 13:49 Ответить
с языка снял-))))
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18.11.2020 13:49 Ответить
Получается, это был не "клуб отдыха" а "клуб труда".
А папа трудяги вступил в клуб отдыха.
Наверно, жадным оказался.
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18.11.2020 13:50 Ответить
А на клуб сынуля прозрачно заработал, талантливый стоматолог №2 ? Может потрудится гбр или набу выяснит откуда миллионы долларов на клуб ?
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18.11.2020 13:53 Ответить
Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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18.11.2020 13:54 Ответить
Уволили и все?! Так он восстановится с компенсацией +100500... Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6992
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18.11.2020 13:54 Ответить
Хорошо бы еще тех двух полицейских что приехали покрутились и уехали - тоже уволить.
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18.11.2020 13:55 Ответить
И заставить компенсировать ущерб, нанесенный завхозу увольнением!
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18.11.2020 14:11 Ответить
Что же эти бигусы творят!
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18.11.2020 13:56 Ответить
Да,да,сто мульонов компенсации и восстановление в должности через пять дней.
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18.11.2020 13:56 Ответить
Отримає мільйонну компенсацію і відновиться по рішенню суду?
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18.11.2020 13:57 Ответить
С одной стороны вроде и правильно, а с другой отец не несет ответственности за действия детей.
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18.11.2020 13:57 Ответить
Ну да, папаша ну совершенно не при чем)
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18.11.2020 14:12 Ответить
Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6719
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18.11.2020 13:58 Ответить
хм.. там если "копнуть по взрослому" мусоров такого же ранга и немного поглубже - то это будет самое легкое нарушение действующих сотрудников в системе мвд !!! Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 6761..Авякану привет !
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18.11.2020 13:58 Ответить
НЕБЫВАЛО быстрая оперативность в реакции Органов власти навевает подозрение.....!!! Может искали повод и нашли...?
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18.11.2020 13:59 Ответить
Непонятно, у силовиков увольняют со службы а не с должности, а от должности отстраняют.
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18.11.2020 14:01 Ответить
Есть два варианта, либо возобновится и получит компенсацию пару лямов. Либо переведут на другую должность, где дальше будет вытворять всё что хочет.
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18.11.2020 14:01 Ответить
Он же сказал, это клуб не его сына! Вы что не верите ему????
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18.11.2020 14:03 Ответить
А как же видосик месячной давности о честном заме авакяна. Который так честно работал всю жизнь в милиции-полиции, что прибарахлился на миллионы долларов? Мы что-то не наблюдаем резонансное увольнение и открытие уголовного дела
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18.11.2020 14:04 Ответить
Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 1330 Главу департаменту Нацполіції Наумова звільнили через скандал із нічним клубом його сина, який працював під час карантину - Цензор.НЕТ 1330 циркачи в погонах , тьфу слизняки да же как мужики уволится не могут , цепляются до последнего черти
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18.11.2020 15:12 Ответить
скоріше за все, знайшовся кращий претиндент на хлібне місце.
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18.11.2020 15:35 Ответить
Ну, те що кращий - це ще не факт.
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18.11.2020 16:32 Ответить
И, Вася... ты уволен.
Владимир Александрович, а я-то почему?
Потому что твой пес на вечерней прогулке нюхал зад корги троюродной бабушки внучатого племянника хозяина заведения работавшего во время карантина.
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18.11.2020 16:31 Ответить
Готовят на повышение.....
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18.11.2020 16:55 Ответить
Диви, звільнили поліцейського з посади, навіть завгосподарством Національної поліції, за сина порушника карантину, сміх та й годі. Відразу зрозуміло, що він не з Харкова ( уроженець Донбасу, працював у Києві , Вінниці ( УБЕЗ). А чому не звільнили голову Нацполіції з військовою освітою, це так само у його город камінь. Це ж у сина його підлеглого клуб не на карантині. Куди дивився сам головний поліцейський України, ага, прогавив сина підлеглого.
Дитячий лепет від цілого відомства, щось ****** плебсу його прес-центр. Відсторонити від посади можна за порушення (адміністративне, кримінальне, навіть дуже вже не просте дисциплінарне). А коли є за що, то так треба і писати, а може прокрався, як за зарплатню в поліції можна прикупити чи навіть збудувати елітний клуб. Може син бізнесмен, теща суддя чи прокурорка, а може сімейний бізнес 20 років будували, будували, а тут карантин, от біда.
А потім що народу думати, як пояснювати призначення молоденьких жіночок-лейтенанток на посади заступників міністрів МВС, коли там клуби, басейни, сауни у керівників (перепрошую синів керівників) поліції. Але це з іншої тематики, не від поліційного завгоспа. Невже всю систему засвітив?

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18.11.2020 19:14 Ответить
 
 