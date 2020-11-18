Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына
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Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП.
"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил он.
По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.
Напомним, ранее журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".
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Між собою погризлися.
А папа трудяги вступил в клуб отдыха.
Наверно, жадным оказался.
Владимир Александрович, а я-то почему?
Потому что твой пес на вечерней прогулке нюхал зад корги троюродной бабушки внучатого племянника хозяина заведения работавшего во время карантина.
Дитячий лепет від цілого відомства, щось ****** плебсу його прес-центр. Відсторонити від посади можна за порушення (адміністративне, кримінальне, навіть дуже вже не просте дисциплінарне). А коли є за що, то так треба і писати, а може прокрався, як за зарплатню в поліції можна прикупити чи навіть збудувати елітний клуб. Може син бізнесмен, теща суддя чи прокурорка, а може сімейний бізнес 20 років будували, будували, а тут карантин, от біда.
А потім що народу думати, як пояснювати призначення молоденьких жіночок-лейтенанток на посади заступників міністрів МВС, коли там клуби, басейни, сауни у керівників (перепрошую синів керівників) поліції. Але це з іншої тематики, не від поліційного завгоспа. Невже всю систему засвітив?