Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны

Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны обработан новый ориентировочный каталог военных должностей офицерского (сержантского) состава, в котором определены требования к базовому образованию, уровню военного образования и владения иностранным языком. Кроме того, для тех, кто владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском. Это открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

Сейчас Минобороны издан приказ, которым предусмотрена разработка (корректировка) новых основных документов по трансформации образовательной деятельности при подготовке офицеров тактического уровня и сержантского, старшинского состава.

Отмечается, что вводится единая учебная программа "Иностранный язык" в высших военных учебных заведениях, находящихся в сфере управления Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Кроме того, осуществляется реализация проекта поставок Правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий.

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