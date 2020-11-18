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Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны

Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня поставлена задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны обработан новый ориентировочный каталог военных должностей офицерского (сержантского) состава, в котором определены требования к базовому образованию, уровню военного образования и владения иностранным языком. Кроме того, для тех, кто владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрена организация преподавания на курсах профессионального военного образования исключительно на английском. Это открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

Сейчас Минобороны издан приказ, которым предусмотрена разработка (корректировка) новых основных документов по трансформации образовательной деятельности при подготовке офицеров тактического уровня и сержантского, старшинского состава.

Отмечается, что вводится единая учебная программа "Иностранный язык" в высших военных учебных заведениях, находящихся в сфере управления Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Кроме того, осуществляется реализация проекта поставок Правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
изучение языка потенциального врага никто ни в одной армии не отменял Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9657
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18.11.2020 14:05
+1
В швеции в армии обязательный язык русский)
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18.11.2020 13:51
+1
Военные должны знать и английский и украинский, и русский. А депутаты один украинский не могут выучить. Где тестирование для депутатов?
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18.11.2020 15:25
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В швеции в армии обязательный язык русский)
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18.11.2020 13:51 Ответить
изучение языка потенциального врага никто ни в одной армии не отменял Англійська мова стане обов'язковою в новій системі професійної військової освіти, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9657
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18.11.2020 14:05 Ответить
потенциального??...ну ну...
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18.11.2020 14:40 Ответить
для шведов-да...последний раз под полтавой встречались
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18.11.2020 14:42 Ответить
Могучий флот и армия БРИТАНИИ нужны .... Английский язык станет обязательным в новой системе профессионального военного образования, - Минобороны - Цензор.НЕТ 57
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18.11.2020 13:54 Ответить
будем побеждать языком ... вопросов больше не имею.
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18.11.2020 14:06 Ответить
а узькомокльіе уже кричат "не насилуйте, не мучайте, не убивайте нас язьіком. у нас мозг от русского так заужен, что державна мова разарвьот черепушку как медведь рукавичку" )
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18.11.2020 14:46 Ответить
Правильно! Еще в СССР заложена система массового изучения языка наиболее вероятного противника!
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18.11.2020 14:55 Ответить
мову противника у нас і так всі розуміють, поки що.
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18.11.2020 15:34 Ответить
не прошло и 30 лет ...
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18.11.2020 15:09 Ответить
50 % украинского не знают... ну вы замахнулись...
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18.11.2020 15:10 Ответить
а чого не дойч чи франсє?
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18.11.2020 15:13 Ответить
Военные должны знать и английский и украинский, и русский. А депутаты один украинский не могут выучить. Где тестирование для депутатов?
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18.11.2020 15:25 Ответить
депутати і вищі сановники у нас окрема каста, вони не залежать взагалі від здатності зв'язно говорити.
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18.11.2020 15:33 Ответить
Ну, в США на обліку в спецслужбах знаходяться всі громадяни, які володіють будь-якою іноземною мовою. Не тому що, вони являють загрозу, а тому що, їх можуть в будь-який момент висмикнути з цивільного життя для служби державі. А в американській армії заохочується вивчення іноземних мов. Кожен, службовець, який здав іспит з будь-якої іноземної мови отримує щомісячну доплату в розмірі 300 доларів за кожну знану ним мову. Українці наприклад можуть отримувати додатково 600 доларів на місяць за українську та російську мови.
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18.11.2020 15:30 Ответить
Что за бред. Его ведь все в школе изучают!
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18.11.2020 16:07 Ответить
 
 