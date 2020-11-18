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Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Президент Владимир Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - отмечается в документе.
Ранее народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами.
Топ комментарии
+32 Anton P. 4d30e2f4
показать весь комментарий18.11.2020 14:05
+23 Lanigram
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+19 Шрек Баблокат
показать весь комментарий18.11.2020 14:10
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теперь шумиха уляжется, и все забудут..
а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
После увольнения в отношении этого фрукта должно быть открыто несколько уголовных дел по фактам недостоверного декларирования имущества, уклонения от уплаты налогов, коррупции, шпионажа и госизмены.
Как вам такое: Глава областного СБУ заказывает для себя любимого индивидуальный тюнинг авто, наносит свои инициалы (!), заводит в Инстаграм для авто отдельную страничку(!) и украшает российскими (вражескими) вертолетами (Ка-52).
P.s. да GVA - это Герсак Виталий Анатольевич)))
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