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Зеленский (16498) Николаевская область (1868) СБУ (18659) увольнение (2508)

Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ

Президент Владимир Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - отмечается в документе.

Ранее народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами.

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Топ комментарии
+32
А расследовать его связи с русскими? Или это уже не важно ?
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18.11.2020 14:05
+23
Удивительно, что его вообще уволили.
А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
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18.11.2020 14:13
+19
так, наверно и уволили по быстрячку, что бы не расследовали связи..
теперь шумиха уляжется, и все забудут..
а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
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18.11.2020 14:10
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А расследовать его связи с русскими? Или это уже не важно ?
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18.11.2020 14:05 Ответить
так, наверно и уволили по быстрячку, что бы не расследовали связи..
теперь шумиха уляжется, и все забудут..
а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
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18.11.2020 14:10 Ответить
Удивительно, что его вообще уволили.
А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
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18.11.2020 14:13 Ответить
Це ж не Сємочка. Тут можна. У Зелі пів команди с паспортами РФ, чи родичів його команди з паспортами РФ. І головне ніхто не гарлапанить за бізнес на крові в московії, де гарант має декілька кінострудій , які роблять пропагандистські стрічки для прославляння армії ворога.
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18.11.2020 14:26 Ответить
Молодец что уволил !!! Неплохо теперь что бы этого черта бакланов арестовал Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації" - Цензор.НЕТ 5395
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18.11.2020 17:34 Ответить
от тільки звільнили його не за зв'язки з росіянами (бо це за переконанням зеленських не проблема), а за те, як і губернатора Миколаївщини - стадніка, що не змогли забезпечити вихід у другий тур мерських виборів "слугинароду" домбровської.
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18.11.2020 14:22 Ответить
Всплывёт на другой должности.
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18.11.2020 14:25 Ответить
ага, бо вони непотомляємі.
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18.11.2020 14:34 Ответить
Ну і пика в цього контррозвідника. Мабуть любить смачно їсти і пити. А для цього треба гроші. А москалики ж дають.
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18.11.2020 14:29 Ответить
ну і мордяка ((.
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18.11.2020 14:34 Ответить
А почему в заголовке новости значится «уволил», тогда как в цитате указа чёрным по белому написано «Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности». «Освободить» ещё не означает «уволил» - побудет в распоряжении, в отпуске, на больничке (всё вместе до полугода - легко, а денежное содержание-то капает); а там, глядишь, ветер переменится, успокоится, уляжется - всё забудется и переназначат, может даже с повышением.
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18.11.2020 14:40 Ответить
писец... г Глухов Сумская область ныне действующий начальник полиции Буханистый в 2014 году в открытую призывал присоединиться к россии. и ничего работает тягает взятки мешками, стряпает дела как может..
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18.11.2020 14:50 Ответить
Люди молчат?Значит все устраивает.Нормальные люди протестуют,если им что-то не нравится
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18.11.2020 16:02 Ответить
Не "уволил", а принял и подписал заявление козла на увольнение ! Это две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ !
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18.11.2020 14:50 Ответить
А нельзя проверять ДО назначения,чтоб не устраивать цирк?
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18.11.2020 14:52 Ответить
Тогда никакого пиара у шмаркли не получится.
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18.11.2020 15:30 Ответить
Та то даже не пиар.К нему приходят,приносят на подпись,кого-то рекомендуют на должность,а у него мозгов не хватает хоть немного поинтересоваться вопросом.Вскружила Володе голову власть-вот теперь адекватность ему и не попутчик.Вот сегодня:ему МВФ говорит,что надо решить 3 вопроса,НБУ это подтверждает,а Вовчик,не обращая внимания,выдает:"Мы выполнили все требования МВФ" и про какие-то "маяки" задвигает.Походу,врачи Феофании умеют переносить сознание пациента в придуманный им же идеальный (для него же) мир грез.Зилёнкин сейчас именно там
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18.11.2020 16:00 Ответить
Этот подонок Герсак - ватник и сепар, любитель русского мира. По сути приблатненный бык, мурчащий по фене. Непонятно каким образом это тупое животное получило должность Главы областного управления СБУ.
После увольнения в отношении этого фрукта должно быть открыто несколько уголовных дел по фактам недостоверного декларирования имущества, уклонения от уплаты налогов, коррупции, шпионажа и госизмены.
Как вам такое: Глава областного СБУ заказывает для себя любимого индивидуальный тюнинг авто, наносит свои инициалы (!), заводит в Инстаграм для авто отдельную страничку(!) и украшает российскими (вражескими) вертолетами (Ка-52).
P.s. да GVA - это Герсак Виталий Анатольевич)))

Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації" - Цензор.НЕТ 8252
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18.11.2020 15:06 Ответить
Не волнуйтесь, его восстановят с повышением в другом месте. Вспомните мои слова.
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18.11.2020 16:25 Ответить
Капец он клоун натуральный !!! Спалите этот гавновоз нафик Зеленський звільнив главу СБУ Миколаївщини Герсака, якого звинуватили у зв'язках із громадянами РФ "сумнівної репутації" - Цензор.НЕТ 9430
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18.11.2020 17:37 Ответить
Это Украина при "мудром" выборе большинства.
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18.11.2020 19:38 Ответить
оспидя...- какое ж оно быдло...
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18.11.2020 23:06 Ответить
Пізно всрались. Все що знав, він в паРашку уже злив.
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18.11.2020 15:22 Ответить
Они теперь вообще сольются в єкстазе.
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18.11.2020 15:28 Ответить
***@нный монголоид
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18.11.2020 15:31 Ответить
Непонятно как этого персонажа вообще могли назначить на такой пост в сфере госбезопасности. У него же на фейсе четко написано "олигофрен". А если кто по фейсу не может читать, то на цензоре с первого дня назначения на него выкладывали досье. Поозреваю что в СБУ таких как говна. Просто этот идиот высунулся, привлек к себе излишнее внимание, вот и погорел. А сидел бы где нибудь в замах, так мог и до почетной пенсии досидеть, а затем Мальдивы и все что полагается вору на пенсии.
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18.11.2020 15:35 Ответить
Ну и морда!
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18.11.2020 16:13 Ответить
Кто ему мразь назначил?
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18.11.2020 17:20 Ответить
Не переживайте! Скоро узнаем что уволили с повышением
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18.11.2020 19:00 Ответить
Зебил вчера назначил, сегодня уволил---делов-то!
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18.11.2020 20:10 Ответить
ти диви... "утром в газєтє-вєчєром в куплєтє..."(с) невже з'явився (в когось) час переглядати інфу про зашквари?? не віриться... "...будєм наблюдать..."(с)
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18.11.2020 20:33 Ответить
ДА.... А ПРИ СВЯТОМ ПЁТРЫКЕ ПАРАШЕНКЕ ТАКОГО ТОЖЕ НЕБЫЛО.

СРОЧНО ПИТРА ВЕРНУТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВИТЬ. 😅😍😂
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19.11.2020 03:10 Ответить
 
 