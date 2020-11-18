Украина у европейцев ассоциируется с войной и Россией гораздо меньше, чем 5 лет назад, - опрос
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Граждане Франции, Германии, Польши и Италии за пять лет стали значительно меньше ассоциировать Украину с войной и Россией.
Такие данные социологического исследования обнародовал старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра во время онлайн-презентации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В 2015 году 48% наших респондентов ассоциировали Украину с войной, то есть половина респондентов, по сути, ассоциировали Украину с войной. В этом году у нас 12% - почти в четыре раза меньше, чем в 2015 году. Украина отходит от вот такого видения со стороны других стран, это страна, в которой происходит война, несмотря на то, является ли она жертвой российской агрессии или нет, но все равно ассоциирована с войной. Это - положительная тенденция", - считает аналитик.
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Он рассказал, что пять лет назад 18% респондентов из названных стран ассоциировали Украину с Россией. Сейчас же таких респондентов вдвое меньше - 9,1%.
"Это очень важно, ведь в Украине теперь видят все больше и больше независимую страну, у которой есть своя политика в пределах постсоветского пространства, и теперь Украина уже не ассоциируется с Россией, картинкой хождение рука об руку с Россией", - подчеркнул Литра.
Эксперт отметил, что если в целом сравнивать нынешнее исследование с данными 2015 года, то "получили лучшие результаты, более положительные тренды и тенденции".
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Литра добавил, что исследование проводилось во Франции, Германии, Польши и Италии, было опрошено более 4000 респондентов, которые представляли все возрастные категории и пропорционально представлены в разрезе всех регионов.
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Грустно, но это так.
Нужно называть вещи своими именами.
Если отбросить страны Балтии, для которых мы как соседи, то практически все с кем удалось пообщаться в ЕС знают такую страну как Украина, а если общатся на политическую тему, то почти все осведомлены об агрессии кремлефашистов против Украины. Для меня был шок, что те же ховаты, чехи, поляки, американцы, искренне поддерживают нас. Но удивил житель гонг конга, который всю дорогу тролил кацапов как щирый бандеровец.