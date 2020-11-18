Украина у европейцев ассоциируется с войной и Россией гораздо меньше, чем 5 лет назад, - опрос

Граждане Франции, Германии, Польши и Италии за пять лет стали значительно меньше ассоциировать Украину с войной и Россией.

Такие данные социологического исследования обнародовал старший аналитик Центра "Новая Европа" Лео Литра во время онлайн-презентации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В 2015 году 48% наших респондентов ассоциировали Украину с войной, то есть половина респондентов, по сути, ассоциировали Украину с войной. В этом году у нас 12% - почти в четыре раза меньше, чем в 2015 году. Украина отходит от вот такого видения со стороны других стран, это страна, в которой происходит война, несмотря на то, является ли она жертвой российской агрессии или нет, но все равно ассоциирована с войной. Это - положительная тенденция", - считает аналитик.

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Он рассказал, что пять лет назад 18% респондентов из названных стран ассоциировали Украину с Россией. Сейчас же таких респондентов вдвое меньше - 9,1%.

"Это очень важно, ведь в Украине теперь видят все больше и больше независимую страну, у которой есть своя политика в пределах постсоветского пространства, и теперь Украина уже не ассоциируется с Россией, картинкой хождение рука об руку с Россией", - подчеркнул Литра.

Эксперт отметил, что если в целом сравнивать нынешнее исследование с данными 2015 года, то "получили лучшие результаты, более положительные тренды и тенденции".

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Литра добавил, что исследование проводилось во Франции, Германии, Польши и Италии, было опрошено более 4000 респондентов, которые представляли все возрастные категории и пропорционально представлены в разрезе всех регионов.