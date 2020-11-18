Нет короткого пути к членству в НАТО: важно, чтобы реформы в Украине приносили результаты, - директор Центра информации Альянса Клейне

Директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) Винета Клейне напоминает Украине, что короткого пути к членству в Альянсе не существует.

Об этом она сказала во время заседания круглого стола на тему: "Отношения Украина - НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Предоставление Плана действий, касающегося членства не обуславливает заранее какое-либо решение относительно членства в НАТО", - подчеркнула Клейне.

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При этом она заявила, что есть еще очень важное направление, которое Альянс твердо поддерживает касательно проведения реформ в Украине. "Это нынешние реформы Украины в сфере безопасности и обороны. Очень важно, что эти реформы осуществляются на комплексной основе, и важно, что во время этого процесса все аспекты учитываются, и в частности, такие, как усиление мер по борьбе с коррупцией, обеспечение демократического контроля и надзора и гражданского контроля над Вооруженными силами Украины и органами безопасности", - добавила она.

Клейне отметила, что ее родной стране, Латвии, понадобилось десять лет "очень тщательной и упорной работы" для проведения реформ с целью приближения к НАТО. По ее словам, реформы должны не останавливаться и внедряться на регулярной основе. "Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад", - заявила Клейне.

"Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они приносили результаты", - подчеркнула Клейне.

В этой связи она напомнила, что решения Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, о политике открытых дверей, остаются в силе.

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"НАТО ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах. Успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к членству", - добавила Клейне.