Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире программы Обратный отсчет на UA Первый.
Комментируя 30-40%-ю разницу в цене газа между ГК "Нафтогаз Украины" и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению, он отметил, что цена на газ зависит от количества клиентов.
"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – уверен Коболев.
Он считает, что нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ.
"Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для Нафтогаза плюс 1 гривня, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – рассказал Коболев.
Как пишет издание, сейчас на газовом рынке для домохозяйств работает 57 компаний – на 20 больше, чем в 2019-м, когда основным поставщиком газа во многих областях страны были так называемые газсбыты. Это монопольные поставщики топлива, подконтрольные группе РГК Дмитрия Фирташа. Она владеет более 30 компаниями примерно в 20 регионах страны.
С 1 августа 2020 на рынке природного газа для населения действует свободное ценообразование: цену газа поставщики определяют самостоятельно, зато потребитель может свободно менять поставщика в любой момент.
В Украине пятый месяц подряд растут цены на газ для населения. В октябре один кубометр стоил от 4,7 до 6,8 грн, в ноябре – на 30% дороже, от 6 до 8,9 грн за куб.
Пожалуйста, подождите...
Эти мальчики попутали государственную шкуру с частной лавочкой.
За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&year=2020&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#:~:text=%D0%A3%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A&text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%2016,%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD.
Как сообщало EADaily, в первом полугодии «Нафтогаз Украины» зафиксировал чистый убыток в 11,5 млрд грн. ($ 405 млн)
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
Людей, народ, держат за скотов, на которых можно зарабатывать сверх-прибыли!
Тариф «Місячний»
6,33 грн
Термін дії
до 30.11.2020
Тариф «Річний»
6,45 грн
Термін дії
12 місяців
А количество клиентов будет падать от увеличения поставщиков
А размер ваших ********** зависит от откатов и спизженых вами средств у обворованного, нищего народа