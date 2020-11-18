Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире программы Обратный отсчет на UA Первый.

Комментируя 30-40%-ю разницу в цене газа между ГК "Нафтогаз Украины" и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению, он отметил, что цена на газ зависит от количества клиентов.

"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – уверен Коболев.

Он считает, что нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ.

"Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для Нафтогаза плюс 1 гривня, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – рассказал Коболев.

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Как пишет издание, сейчас на газовом рынке для домохозяйств работает 57 компаний – на 20 больше, чем в 2019-м, когда основным поставщиком газа во многих областях страны были так называемые газсбыты. Это монопольные поставщики топлива, подконтрольные группе РГК Дмитрия Фирташа. Она владеет более 30 компаниями примерно в 20 регионах страны.

С 1 августа 2020 на рынке природного газа для населения действует свободное ценообразование: цену газа поставщики определяют самостоятельно, зато потребитель может свободно менять поставщика в любой момент.

В Украине пятый месяц подряд растут цены на газ для населения. В октябре один кубометр стоил от 4,7 до 6,8 грн, в ноябре – на 30% дороже, от 6 до 8,9 грн за куб.