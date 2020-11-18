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Газ (10094) Коболев (455) Тарифы на газ (350)

Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

Высокая цена природного газа от газсбытов связана не с источником получения газа, а с желанием иметь высокую маржу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в эфире программы Обратный отсчет на UA Первый.

Комментируя 30-40%-ю разницу в цене газа между ГК "Нафтогаз Украины" и газсбытами группы Дмитрия Фирташа, которые с 2015 года поставляют газ населению, он отметил, что цена на газ зависит от количества клиентов.

"Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", – уверен Коболев.

Он считает, что нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ.

"Более того, я проверял – есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для Нафтогаза плюс 1 гривня, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя", – рассказал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский

Как пишет издание, сейчас на газовом рынке для домохозяйств работает 57 компаний – на 20 больше, чем в 2019-м, когда основным поставщиком газа во многих областях страны были так называемые газсбыты. Это монопольные поставщики топлива, подконтрольные группе РГК Дмитрия Фирташа. Она владеет более 30 компаниями примерно в 20 регионах страны.

С 1 августа 2020 на рынке природного газа для населения действует свободное ценообразование: цену газа поставщики определяют самостоятельно, зато потребитель может свободно менять поставщика в любой момент.

В Украине пятый месяц подряд растут цены на газ для населения. В октябре один кубометр стоил от 4,7 до 6,8 грн, в ноябре – на 30% дороже, от 6 до 8,9 грн за куб.
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Топ комментарии
+14
зашибись. Это говорит руководитель пока еще государственной конторы в стране, Конституция которой говорит о том, что Украина - социальное государство.
Эти мальчики попутали государственную шкуру с частной лавочкой.
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18.11.2020 14:09
+12
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

А размер ваших ********** зависит от откатов и спизженых вами средств у обворованного, нищего народа
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18.11.2020 14:29
+10
У Украины сейчас рекордные запасы газа в хранилищах, такие, что думают уже продавать газ другим странам. А тарифы все повышают. Почему сейчас не опустить цену для населения на газ на 10-15-20%?
Людей, народ, держат за скотов, на которых можно зарабатывать сверх-прибыли!
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18.11.2020 14:10
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зашибись. Это говорит руководитель пока еще государственной конторы в стране, Конституция которой говорит о том, что Украина - социальное государство.
Эти мальчики попутали государственную шкуру с частной лавочкой.
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18.11.2020 14:09 Ответить
просто заголовок чуть-чуть манипулятивный. Он сказал что цена горгазов для населения не зависит от цены поставщиков и лупят ее от фонаря. Как, кстати, и бензус на заправке.
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18.11.2020 14:20 Ответить
точно также как он лупит от фонаря цену на газ украинской добычи, себестоимость которого с рентабельностью в разы меньше того, что этот свиненыш толкает. Так что, чья бы тут корова мычала о желании получить бОльшую маржу, только не он.
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18.11.2020 14:24 Ответить
Нафтогаз госпредприятие. Полученая прибыль идет в бюджет. Давай Нафтогаз "продаст" за копейки газ приватным горгазам Фирташа и всю маржу получит Фтрташ?
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18.11.2020 14:30 Ответить
это просто дополнительный налог для населения - повысить цену, собрать бабки "в бюджет", а потом их раздерибанить между своими.
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18.11.2020 14:32 Ответить
Єто комуняцкая чушь. За кого вы голосовали те и "дерибанят". Год назад Нафтогаз был прибыльным.
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18.11.2020 15:52 Ответить
держпідприємство не повинно бути прибутковим - з/платня + амортізаційні витрати + % на модернізацію. Усі "залишки" - до копійки у дербюджет.
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18.11.2020 16:27 Ответить
Это совковая философия. Нет прибыли, нет развития. Государство забирает 80% прибыли в бюджет у госпредприятий. 100% это утопия.
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18.11.2020 20:04 Ответить
"модернізація" - це і є "розвиток". На розвиток/модернізацію я й заклав відсотки. Але на розвиток підприємства, а не утримку мам у штатах та у іспаніях.
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18.11.2020 20:29 Ответить
Кроме "модернизации" в смысле основных средств, еще есть и премиальный фонд сотрудникам. Без пряника толка не бывает. И без средств на местах это совок. Когда, что бы заасфальтировать тротуар, или срочно купить автомобиль, нужно долго и нудно согласовывать с министерством.
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18.11.2020 20:55 Ответить
Нафтогаз в убытках, придурок
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18.11.2020 14:33 Ответить
А вы зарплату Коболеву и иже с ним урежте раз в 100, может и прибыль появится))
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18.11.2020 14:38 Ответить
Нафтогаз, придурок, ушел в убытки при зеленой дрысне.

За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.
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18.11.2020 15:49 Ответить
У 2019 році чистий прибуток Групи Нафтогаз склав 63,3 млрд грн28.04.2020, 23:28:20

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/490B4EFEAE004D70C225855800704449?OpenDocument&year=2020&month=04&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#:~:text=%D0%A3%202019%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9,%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%202019%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A&text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%2016,%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD.
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18.11.2020 20:17 Ответить
это о "прибыли"

Как сообщало EADaily, в первом полугодии «Нафтогаз Украины» зафиксировал чистый убыток в 11,5 млрд грн. ($ 405 млн)
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18.11.2020 14:34 Ответить
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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18.11.2020 15:33 Ответить
к сожалению да, Украина это теперь личный бизнес Зеленского - Коломойского, Фирташа и АХметова
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19.11.2020 10:57 Ответить
У Украины сейчас рекордные запасы газа в хранилищах, такие, что думают уже продавать газ другим странам. А тарифы все повышают. Почему сейчас не опустить цену для населения на газ на 10-15-20%?
Людей, народ, держат за скотов, на которых можно зарабатывать сверх-прибыли!
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18.11.2020 14:10 Ответить
А зачем опускать цену, если лоха можно безпрепятственно стричь? Фирташ покупает газ у того же Нафтогаза и имеет практически 100% заработок. Это при Пете один клоун орал про тарифы на стадионе, а летом зебилы постили на каждом углу фотожабы, сравнивая цены на газ при Порохе и "найвелычнишому". А теперь всё это стадо куда-то спряталось...
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18.11.2020 14:26 Ответить
как говорил один его зам.(бывший) -Все недра принадлежат Народу, пока их не добыли, а когда уже добыли, то уже не принадлежат! Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев - Цензор.НЕТ 6372
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18.11.2020 14:10 Ответить
https://gas.ua/

Тариф «Місячний»
6,33 грн
Термін дії
до 30.11.2020

Тариф «Річний»

6,45 грн
Термін дії
12 місяців
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18.11.2020 14:11 Ответить
сравните с ценами своих поставщиков
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18.11.2020 14:13 Ответить
оце шакали у корита , пора кулети прогрівати
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18.11.2020 14:11 Ответить
Обычные перекупщики, удивляют только люди которые заключают договора по 8-9 грн за куб если в том же Нафтогазе 6,30.
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18.11.2020 14:11 Ответить
А их не спрашивают. Фирташу клиенты достались автоматом, вместе с "прихватизированными" облгазами. Чтобы сменить поставщика, надо помучиться с документами и перепиской с тугой техподдержкой Нафтогаза. На горячей линии подруга дупля не отбивает в теме, по мылу молчат, на ФБ отвечают через три дня, а что-то делают вообще через неделю. А теперь представьте, если с ними попытается общаться какой-то пенсионер, а не молодой человек, разбирающийся в документах и современных технологиях?
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18.11.2020 14:34 Ответить
То есть , чем меньше клиентов , тем выше цена. Теперь ч понял почему у этого подсвинка такая зарплата. Угробил отрасль, уникум херов.
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18.11.2020 14:11 Ответить
Вы по ходу невнимательно читали. У облгазов как раз дохрена клиентов, которые в одночасье не спрыгнут, поэтому их стригут по полной. А у самого Нафтогаза клиентов как раз мало, поэтому они низкой ценой пытаются переменить их к себе, и кроме того, повышение цен для них не даст никакого эффекта, так как клиентов еще мало. Подозреваю, когда большинство клиентов таки спрыгнет от Фирташа, тогда и цены начнут выравниваться, но это будет не раньше, чем через год.
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18.11.2020 14:39 Ответить
Спасибо за разъяснение. Хотя я уже четвертый год, как в своем доме перешел на дрова.Хлопотно конечно, но достало их верчение ценой, как цыган солнцем.
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18.11.2020 14:51 Ответить
Живу в своём доме . Есть газ . Четыре года назад перешли на электро отопление . В три раза дешевле . Я понимаю , что нашем государстве это временная шара . Поэтому ещё поставили камин с отводом тепла по комнатам . Утеплили фасад . Денег много потратили . Дешевле было шерсть отрастить
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18.11.2020 14:16 Ответить
Сегодня выгодно одно, завтра другое, послезавтра третье - у нас никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Живешь, как на пороховой бочке.
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18.11.2020 14:40 Ответить
А вы бы попробовали отключиться от отопления в многоэтажке.
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18.11.2020 20:29 Ответить
я удивляюсь ни новости от Коболева , а только тому что оно ***** еще при должности и еще не под следствием !! А то что оно еще живой - так ваще нонсенс !!! Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев - Цензор.НЕТ 7534
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18.11.2020 14:16 Ответить
С этими переходами целая история, у нас около Горгаза стоит огромная очередь чтоб получить какой-то код для регистрации онлайн в одной из компаний.
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18.11.2020 14:17 Ответить
Там нужен EIC-код, его можно спокойно посмотреть у себя в электронном кабинете. Но большинство людей по старинке ходит с книжечками в "сберкассу". Ну и облгазы хитрецы - на платежках печатают только внутренний номер абонента, а то чего доброго начнут бегать, не спрашивая разрешения.
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18.11.2020 14:43 Ответить
Так вот почему количество поставщиков газа увеличилось. Ведь сам проговорился "чем меньше клиентов, тем дороже газ".
А количество клиентов будет падать от увеличения поставщиков
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18.11.2020 14:20 Ответить
Много не нужных слов. "Мы воюем за каждого клиента максимизируя маржу и с мыслями о маме" - хоть и не логично но правдиво и лаконично.
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18.11.2020 14:23 Ответить
И вообще я не понимаю как это у каждого поставщика разные цены. У них что лично свой газопровод и свой источник газа (за исключением жопы)?
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18.11.2020 14:25 Ответить
Зависит от аппетитов поставщика и того фактора, как быстро от него убегут клиент в случае высокой цены. Он всё правильно описал.
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18.11.2020 14:44 Ответить
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества клиентов, - Коболев

А размер ваших ********** зависит от откатов и спизженых вами средств у обворованного, нищего народа
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18.11.2020 14:29 Ответить
Цена на газ зависит не от того, какой он и где его берут, а от количества "клиентов", которые с него имеют конкретный профит, - Коболев
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18.11.2020 14:29 Ответить
Тем не менее цены на европейских хабах выше, чем летом. Да и жизнь в Австрии дорогая нынче.
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18.11.2020 14:45 Ответить
Главное чтобы хлеб так продавать не начали..
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18.11.2020 14:48 Ответить
Якщо скопом розігнати всю газову мафію Фірташа ціни впадуть відразу.
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18.11.2020 14:50 Ответить
цена на газ в Украине зависит от жадности газовых коболевых Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5122
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18.11.2020 14:50 Ответить
і ніхто не піднімає питання - чьому при останніх теплих зимах кількість газу в середньому за місяць стала проходити через лічильник на 30-40% більше. ніж 4-5 років тому...
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18.11.2020 15:17 Ответить
Може нам скинутись всією громадою на квиток,та відправити його нахєр до мами? Нам явно дешевше обійдеться...
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18.11.2020 15:45 Ответить
Быдло всё схавает!
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18.11.2020 15:51 Ответить
Ціна на газ залежить не від того, який він і де його беруть, а від кількості клієнтів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 13
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26.11.2020 17:36 Ответить
 
 