На организатора митинга рестораторов в Запорожье составили админпротокол, - Нацполиция
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В Запорожье полиция составила административный протокол на организатора митинга рестораторов. В мероприятии приняли участие около 500 человек, что является нарушением карантинных мер.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
"В отношении организатора митинга составлен административный протокол по ст. 44-3 КоАП, за нарушение карантинных мер (на митинге присутствовали более 20 человек)", - заявили в полиции.
Как ранее сообщалось, 11 ноября в нескольких городах Украины прошли акции владельцев и работников кафе, баров, ресторанов. Люди требовали, чтобы власти отменили временные ограничения работы заведений (из-за карантина сейчас запрещено работать в ночное время с 20:00 до 07:00 - ред.), а также высказались против введения карантина выходного дня. В Запорожье мероприятие проходило на площади Героев, где собралось около 500 человек.
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Пусть докажут, что организатор он.
Почему не наказывают настоящих организаторов? Которые заставили их выйти.