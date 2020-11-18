Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию темы с кассовыми аппаратами для ФОП, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский крайне удивлен тем, что физические лица-предприниматели не могут получить внятного разъяснения по интересующему их вопросу обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе Президента намерены заняться модерированием этой ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтёт интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций. Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", - рассказал Подоляк.

По словам советника ОП, Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы.

"Для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня президент экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон", - отметил Подоляк.

Подоляк добавил, что модерацией темы занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей.

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