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СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Харьковской области сотрудники СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность группировки, вымогавшей деньги у местных жителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы накопленные при пользовании деньгами. Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей", - написал он.

По его словам, правоохранители, в частности задокументировали, что участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тыс. грн, угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.

СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей 01
СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей 02
СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей 03

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Правоохранители задержали организатора группы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части "долга" в размере 6 тыс. долл.

Решается вопрос о сообщение задержанному и другим участникам группы о подозрении в совершении преступления.

СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей 04
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халява така солодка як халва...
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18.11.2020 14:31 Ответить
Джигиты,не?
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18.11.2020 14:37 Ответить
Офуенному министру Авакову приходится отвлекаться на всякие мелочи от поимки плавающих в парковых реках и озерах нарушителей карантина.
Доколе!
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18.11.2020 14:37 Ответить
Местные правохранители о том что творится в районе конечно же ничего не знали.
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18.11.2020 15:20 Ответить
Мусора крышевали этот бизнес.Зуб даю.
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18.11.2020 15:21 Ответить
Все це,звісно,дуже добре,тільки от чому цим займається СБУ,а не паліція? Агов,паліція,ви де?
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18.11.2020 15:31 Ответить
А бравшие в долг хоть читали, что подписывали? Если подписались под такими процентами, то получали по заслугам. За очередью таких заемщиков ростовщикам не требуется улучшать условия, адекватные люди не могут взять в долг.
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18.11.2020 17:59 Ответить
 
 