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Новости Политика Украины
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Профильный комитет Рады одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект Зеленского о референдуме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет Рады одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект Зеленского о референдуме

Комитета по вопросам организации государственной власти в среду поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Во время голосования за президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум №3612 во 2-м чтении и в целом 18 членов комитета проголосовали "за", 3 - воздержались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Законопроект предусматривает 4 основных составляющих предмета, который может быть вынесен на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопрос изменения территории Украины; вопрос прекращения действия законов или их положений.

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Также рабочая группа предусмотрела "4 предохранителя" от махинаций в вопросах изменения территории Украины: нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также нельзя вынести на референдум вопрос налогов, бюджета и амнистии; вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (определения виновных, вынесения приговоров).

18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
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Профильный Провальный комитет Рады одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект Зеленского о референдуме.
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18.11.2020 14:31 Ответить
Его законопроекты уже никому не интересны, пусть изучает слова песни;Левый, левый, левый берег Дона!
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18.11.2020 14:32 Ответить
В средние века по Дону проходила граница Европы и Азии-за Доном была Азия.В принципе она там и до сих пор.
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18.11.2020 14:48 Ответить
украинская съемочная группа с актрисой Елизаветой Василенко находится в Москве уже больше недели. я призываю людей повлиять на эту ситуцию. они будут нам фильмом промывать мозги потом что россия нам друг. Я поставил в известность Зеленского и администрацию президента, они не реагируют, возможно они и лоббируют этот проект. Мессия.
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18.11.2020 14:41 Ответить
Готовимся к очередному кидалову..
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18.11.2020 14:46 Ответить
Безусловно. Самые большие кидалова в Украине в 21 веке происходили как раз через имитацию "референдумов".
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18.11.2020 15:30 Ответить
А питання про заборону Блазням йти в політику може бути поставлене?А про заборону пропідорашенським балотуватись в Раду?А запретить на телеканалах виступать тем,кто не знает украинской мовы можно будет вынести на референдум?
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18.11.2020 14:46 Ответить
Украину убирают с карты мира. Принятие этого закона означает "всё". Смешной оказался клоун.
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18.11.2020 14:49 Ответить
Схоже на те. Референдумом в країні 73% ідіотів можна досягнути всього.
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18.11.2020 15:32 Ответить
 
 