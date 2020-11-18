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Шмыгаль Денис (2317) COVID-19 (18599)

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Национальная система будет оповещать граждан, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома". И Национальная система, которая фактически будет извещать граждан, что они были в одном помещении с (инфицированным. - Ред.) человеком", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.

Напомним, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек. Больше всего случаев в Киеве.
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Топ комментарии
+15
Шмигаль не знає що йому робити та генерує з відчаю різні дурниці та тупі ідеї
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18.11.2020 14:40
+8
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2205 И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
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18.11.2020 14:39
+7
Заходишь в маршрутку и тут как завоет сирена на мобиле.))
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18.11.2020 14:43
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Правила форума Совет форумчан
за для того потрібно спочатку всіх громадян чіпувати та промити мізки
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18.11.2020 14:38 Ответить
Шмигаль не знає що йому робити та генерує з відчаю різні дурниці та тупі ідеї
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18.11.2020 14:40 Ответить
Он знает на чем лично себе заработать. Остальное его не интересует. Ну, кроме его шефа. Ахметова.
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18.11.2020 14:42 Ответить
Можна просто помітити жовтою шестикутною зіркою
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18.11.2020 15:10 Ответить
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2205 И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
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18.11.2020 14:39 Ответить
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3809
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18.11.2020 14:43 Ответить
Надо снисходительно относиться к больным людям . В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 607
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18.11.2020 14:43 Ответить
Каким образом? Сиреной МЧС или частыми ударами в рельсу?
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18.11.2020 14:41 Ответить
дебилы. зачем вы разводите людей ??? зачем тогда тесты если какая то хрень будет определять больных ???
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18.11.2020 14:41 Ответить
Нью Васюки , однако .
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18.11.2020 14:41 Ответить
Сказочник
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18.11.2020 14:41 Ответить
И наступит пандемия диареи.
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18.11.2020 14:42 Ответить
"введет" "сделает" слова, слолва

лето красное пропела(с)
а ковид-фонд раздерибанили
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18.11.2020 14:42 Ответить
Санжары2 ??
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18.11.2020 14:43 Ответить
Заходишь в маршрутку и тут как завоет сирена на мобиле.))
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18.11.2020 14:43 Ответить
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 485
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18.11.2020 14:54 Ответить
и не одна завоет )))) едет себе маршрутка и воет сиренами ))) а рядом другие)))
апокалипсис )))
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18.11.2020 14:56 Ответить
Що це за система така ?
Потенційному хворому прийде смска, що він знаходився в зоні ураження вірусом ?
Але ж ще не всі хворі здали тест плр.
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18.11.2020 14:45 Ответить
Собаки будут нюхать , а потом выть как сирена . В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4203
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18.11.2020 14:47 Ответить
по геолокации вычисляют телефоны и если были рядом с телефоном больного то всем смс-ки
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18.11.2020 14:49 Ответить
Відома ця геолокація. Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7127
Потяг Київ - Чернівці наближається до кінцевої станції. І тут на телефони пасажирів надходять смс-ки: "Киівстр вітаї вас у Молдові!" Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2891
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18.11.2020 16:57 Ответить
А попробуйте чихните в маршрутке. Система и сработает.
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18.11.2020 14:50 Ответить
там і без системи носа разом з головою можуть відірвати
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18.11.2020 14:55 Ответить
система - спиши (читайте - спи**и) деньги под очередной бред-фантазию (а в это время из пустого ковидного фонда будут дулями показывать направление и медикам и людям) и уверенно брехать и про бесплатное лечение и про полное мед.обеспечение всех больничек
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18.11.2020 15:00 Ответить
Система оповещения стоимостью 2.4 лярда всего лишь, мигающая красная лампочка. Суки, когда вы уже подавитесь клоуновское отродие.
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18.11.2020 14:46 Ответить
"зевирус" в действии он будет побеждать "корону" не апаратами дыхания ,а оповещением .(совинформ бюро сообщает)
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18.11.2020 14:48 Ответить
это как прикручивать в запорожец старт по отпечатку пальца. кислородные баллоны лучше купите
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18.11.2020 14:48 Ответить
Бред, ладно бы еще эта система стояла у всех и все были протестированы за короткий срок, только тогда был бы эффект а так очередной пшик.
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18.11.2020 14:49 Ответить
национальная система запугивания людей
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18.11.2020 14:50 Ответить
в Раді вона буде постійно вити та не дасть нікому працювати
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18.11.2020 14:58 Ответить
Пусть оповещают что рядом зебилы.
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18.11.2020 14:52 Ответить
а також опзжопа разом з пеціботами, та інші депутати
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18.11.2020 15:00 Ответить
Очаг поражения надо будет закидывать камнями? Как автобус?
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18.11.2020 14:53 Ответить
квартиры крестиком отмечать, а людей - ноликом... а зебилов - зеленой точкой меж бровей (как индианок...только зеленой))) и сортировать в толпе легко будет...))))
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18.11.2020 14:54 Ответить
**** шо воно меле .
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18.11.2020 14:54 Ответить
Господи, які кончені уроди. Люди в лікарнях помирають без кисню а вони системи сповіщення готують, що в приміщені є хвора людина. Та краще вже відразу сповіщайте - "ВИ ВСІ ПОМРЕТЕ"!
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18.11.2020 14:59 Ответить
Эти недоумки элементарного сделать не могут, - организовать закупку и своевременную доставку кислорода, зато замахнулись на какие-то высшие технологические материи о которых даже и не думают цивилизованные развитые страны. Кретины, прекратите пилить ковидные деньги на мифические никому не нужные, заведомо неработающие изобретения!!! Боже, спаси Украину от идиотов!
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18.11.2020 14:59 Ответить
з останньою мольбою цілком згоден
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18.11.2020 15:03 Ответить
потрібно зранку кожного дня казати "Господи! Захисти Україну від ідіотів, зрадників, жидоумків та олігархів, бариг-гетьманів, хапуг-чиновників, продажних судей та іншої нечистой сили!"
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18.11.2020 15:09 Ответить
для начала надо идентифицировать всех больных...а у вас даже тестов на всех не хватает.не говоря уже о том,чтоб без ошибок ввести данные в систему оповещения.и затем отслеживать местонахождение всех заболевших. Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 948
по моему мачеха у золушки поизобретательнее была,когда заставия ее зернышки пшена пересчитывать
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18.11.2020 15:07 Ответить
аж интиресна, оставшихся в фонде Ковид-19 26 миллиардов хватит на эту систему апавищения, чи не?....
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18.11.2020 15:14 Ответить
если шо астанецца, нада на дароги патратить. а на шо еще? ...
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18.11.2020 15:15 Ответить
Первые в мире вы по видосикам только и влажным мечтам. Ну и по воровству наверняка не последние
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18.11.2020 15:18 Ответить
Вимкніть хтось цим дебілам генератор випадкових ідей! Це вже навіть не смішно.
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18.11.2020 15:22 Ответить
правильно и на лбу им выжигать лилию, пусть все не только знают но и видят...
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18.11.2020 15:29 Ответить
Больным будут выжигать клеймо на лбу? Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2449
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18.11.2020 15:31 Ответить
Цифровий концтабір під шумок барановірусу
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18.11.2020 15:34 Ответить
Видать на карантине фантастики перечитался))((
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18.11.2020 15:43 Ответить
боже,шо оно несет....
шмыгалем хорошего человека не нарекут.
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18.11.2020 15:50 Ответить
І наголос на першому складі Найближчим часом буде впроваджена система оповіщення громадян про перебування в приміщенні з хворим на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 344
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18.11.2020 17:01 Ответить
какая система чего ..что прилетит дрон и будет оповещать ..кого ахзаххах
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18.11.2020 15:57 Ответить
.
Тотальное слежение за каждым.
Ведь это противозаконно! А зе-гниды срать хотели и на закон и на баранов-быдлоэлекторат.
.
А где оппозиция - где уголовные дела на вопиющие нарушения?
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18.11.2020 16:04 Ответить
Чукчи - всё очень просто - у заболевшего Covid трассируют телефон и всем кто был с ним в одно время в магазине рассылают СМС-ки.

Это дебилизм - но им, явно, просто нужно тестировать систему глобального слежения.

И эти "карантины выходного дня" и прочая херня со штрафами - идёт отработка жёсткого тоталитаризма.
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18.11.2020 16:07 Ответить
И такие идеи озвучивает премьер, нет слов. Вот это я понимаю человек в отрыве от реальности
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18.11.2020 16:06 Ответить
ну и что там не так? Он значительно ближе к реальности чем ты.
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18.11.2020 16:08 Ответить
Наша реальность и первые в мире технологии не сочетается вообще, как определять положение телефонов?. Геолокация не у всех есть или включена, а как с точностью определения, 100 метров или километр?
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18.11.2020 16:58 Ответить
"Самый надёжный способ поиска местоположения мобильных телефонов сосредоточен в руках телекоммуникационных компаний, данными которых пользуются правоохранительные органы. Речь идёт об установлении точного местоположение мобильного телефона посредством расчета триангуляции, т.е. теперь зона, в которой находится абонент уже ограничивается не дальностью действия базовой станции, а симплексом между несколькими базовыми станциями (зачастую это треугольник, вершины которого заданы координатами базовых станций). При этом точность обнаружения мобильного телефона в городе достигает до 50 метров... "
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18.11.2020 17:09 Ответить
Что это недоразумение несет? Вот, блин, где последствия Чернобыля отразились на умственных способностях.
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18.11.2020 16:43 Ответить
Коломойскій сказав би.... дєбіл.
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18.11.2020 21:38 Ответить
 
 