В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Национальная система будет оповещать граждан, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров.
По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.
"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома". И Национальная система, которая фактически будет извещать граждан, что они были в одном помещении с (инфицированным. - Ред.) человеком", - отметил он.
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По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.
Напомним, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек. Больше всего случаев в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
И по сигналу оповещения падать на пол, ногами в сторону очага поражения.
лето красное пропела(с)
а ковид-фонд раздерибанили
апокалипсис )))
Потенційному хворому прийде смска, що він знаходився в зоні ураження вірусом ?
Але ж ще не всі хворі здали тест плр.
Потяг Київ - Чернівці наближається до кінцевої станції. І тут на телефони пасажирів надходять смс-ки: "Киівстр вітаї вас у Молдові!"
по моему мачеха у золушки поизобретательнее была,когда заставия ее зернышки пшена пересчитывать
шмыгалем хорошего человека не нарекут.
Тотальное слежение за каждым.
Ведь это противозаконно! А зе-гниды срать хотели и на закон и на баранов-быдлоэлекторат.
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А где оппозиция - где уголовные дела на вопиющие нарушения?
Это дебилизм - но им, явно, просто нужно тестировать систему глобального слежения.
И эти "карантины выходного дня" и прочая херня со штрафами - идёт отработка жёсткого тоталитаризма.