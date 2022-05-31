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Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис

В коронавирусном фонде осталось 26 миллиардов гривен, которые должны быть направлены на борьбу с вирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в ходе пресс-конференции Советник главы Офиса президента Игорь Уманский, подавший недавно заявление об отставке.

"Еще есть время избежать экономического, как следствие, социального и, как следствие, политического апокалипсиса. Это время еще есть, есть 26 млрд грн неиспользованных средств ковидного фонда, и их нужно немедленно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение зарплаты работникам, соответствующих средств защиты, оборудования, тестов", - сказал он.

По словам Уманского, за 10 месяцев из фонда борьбы с коронавирусом уже потрачено 40 млрд грн, преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты, определенные правительством.

"Медицинская инфраструктура не создана, подготовка ко второй волне пока проваливается. За этот же период на 95 млрд грн не профинансированы расходы общего фонда госбюджета, в том числе почти на 35 млрд расходы защищенные", - сообщил Уманский.

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Он отметил, что доходная часть бюджета после секвестра выглядит такой, что может быть выполнена до конца этого года, однако 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, находятся под угрозой.

По словам Уманского, удалось привлечь только чуть больше 100 млрд грн, и до конца года по меньшей мере, 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой, в первую очередь это касается рисков социальной группы.

"Конечно, есть большой соблазн включить печатный станок и перенести этот коллапс, который может ожидать бюджетную систему, на небольшой срок. Но этот подход слишком опасен утратой той макроэкономической стабильности, которой удалось достичь, с одной стороны. С другой стороны - под угрозой будет курсовая стабильность, инфляционные процессы и, как следствие, вся финансово-экономическая система Украины", - подчеркнул советник главы ОП.

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Уманский также выразил мнение, что бюджет следующего года, "бюджет хотелок", должен быть пересмотрен и в нем должны быть заложены точки роста и соответствующие приоритеты, направленные на экономический рост.

По его словам, бюджет следующего года на 66% представляет собой долги, и в таких условиях обслуживание долга – 160 млрд грн – почти самая большая статья расходов бюджета. Поэтому, по мнению Уманского, в этих условиях правительство должно пойти на реструктуризацию госдолга и отсрочку как выплат по основной сумме, так и по обслуживанию.

"Это небольшой перечень действенных мер, которые сейчас можно еще сделать, время еще есть. Именно поэтому я написал заявление, чтобы публично об этом говорить, так как, имея статус советника, это некорректно и неэтично", - подчеркнул советник главы ОП.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".
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Топ комментарии
+17
Уже апокалипсис. Когда отец отдает свои 15 минут кислорода сыну и умирает -- как это еще назвать. Было полгода на подготовку, а зеленые уроды закатали деньги в асфальт и попилили по карманам.
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18.11.2020 14:53
+10
офигеть, больше половины уже растащили, а ниче не закуплено
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18.11.2020 14:53
+10
Почему ничего? Для себя родимых они уже все закупили. И не стеснялись. Слуги, заходившие в Раду нищими и босыми, превратились за год в клуб "элитных" миллионеров.
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18.11.2020 15:05
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На жаль, в COVID-ному фонді вже нічого не залишилось... Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3037
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18.11.2020 14:52 Ответить
офигеть, больше половины уже растащили, а ниче не закуплено
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18.11.2020 14:53 Ответить
Почему ничего? Для себя родимых они уже все закупили. И не стеснялись. Слуги, заходившие в Раду нищими и босыми, превратились за год в клуб "элитных" миллионеров.
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18.11.2020 15:05 Ответить
Не успеваю оценить судьбоносные заявления . Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 7870
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18.11.2020 14:53 Ответить
Не переживайте. Это те заявления, которые ничего не меняют в жизни нашего общества. Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 1154
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18.11.2020 15:02 Ответить
Я переживал весной прошлого года . Переживал -переживал и пережил . Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 619 Сейчас только не доброе отношение к слабым умом .
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18.11.2020 15:08 Ответить
Уже апокалипсис. Когда отец отдает свои 15 минут кислорода сыну и умирает -- как это еще назвать. Было полгода на подготовку, а зеленые уроды закатали деньги в асфальт и попилили по карманам.
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18.11.2020 14:53 Ответить
Наивный, надеется, что там еще что-то осталось.
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18.11.2020 14:55 Ответить
А як же дороги?

Бєня, Юзік і тесть не зрозуміють.
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18.11.2020 14:55 Ответить
Погоди. Ещё дорожку к зелёному сортиру не заасфальтировали
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18.11.2020 14:56 Ответить
Она разве была не первым объектом "великого будівництва" ? Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3605
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18.11.2020 15:00 Ответить
Ну, что вы, пости 1 миллиард долларов ни Беня ни Зеля мимо своего кармана не пропустят. Эти барыги на крови и смерти заботятся только о себе. Да и не должен он, Зеля, ни чего. Ни кому. Кроме мамы Риммы и папы Саши.
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18.11.2020 14:58 Ответить
Звонок директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой непосредственно Зеленскому - это реакция на письменное обращение Зеленского переданное главой НБУ Шевченко во время визита в МВФ. Письмо содержало предложения украинской стороны о пересмотре программы кредитования МВФ закрепленных в разделе D. "Structural Policies Anticorruption and rule of law" Меморандума МВФ-Украина, касающихся системы электронного декларирования.
Ответом МВФ было "нет".
Вопрос кредитования может рассматриваться только после полного восстановления полного и безопасного электронного доступ к базе данных НАПК по декларациям об имуществе всех лиц для НАБУ и восстановления законодательных оснований его функционирования.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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18.11.2020 14:59 Ответить
Для избежания апокалипсиса действительно нужно направить. Только не деньги а всю зеленую власть. и не на медицину а нахер. а так все верно
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18.11.2020 15:00 Ответить
Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 1657
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18.11.2020 15:03 Ответить
Хватит уже пугать. У ковид больше спикеров , чем врачей . Все уже отметились с этим фондом. В этом фонде есть деньги. Уже сто раз говорили, что этот фонд назван ковидным условно. Это экстренный фонд. Будут нужны деньги, их могут перенаправить с других направлений. Это нормально. Конечно, была бы сейчас другая влада, то все бы про.. , остались бы и без дорог и с ковид. Лекарства есть, места в больницах тоже. Нужно всем успокоиться и пытаться, как минимум, не заразиться самому, принесу тем самым пользу государству .
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18.11.2020 15:03 Ответить
На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.
Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, передает Интерфакс-Украина.
"Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодняшний день НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года", - сказал Виленский, Источник: https://biz.censor.net/n3231376
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18.11.2020 15:08 Ответить
Ок конечно, всем все не хватает. Сделаем зарплаты по 10 000 долларов, пенсии по пять тысяч долларов, построимся новые больницы, дороги, мосты , надвязки. Будем всех лечить бесплатно, учить детей английскому в Лондоне. Ещё землю- крестьянам, фабрики- рабочим.
Что вы хотите все это и при этом даже не понимаете, что страну нашу грабили 30 лет. Где все это взять?
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18.11.2020 15:20 Ответить
Если деньги в фонде вроде как есть, а больным не хватает на самое необходимое -- на кислород и лекарства, то кто так ворует не по детски. Где тогда деньги, Зен?
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18.11.2020 15:33 Ответить
Что вы гоните? Когда такое было а пост совок, чтобы государство оплачивало лечение вместе с лекарствами? Бесплатное лечение- включало с себя исключительно врачебную помощь, и то все знаем, какая она была условно бесплатная. Сейчас государство оплачивает больным полностью лечение. Это огромные деньги. И это не ОАЭ, а Украина. Так что хватит уже ныть и нагнетать.
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18.11.2020 15:42 Ответить
Вранье. У меня была операция в 2018 году. Из своего кармана я только оплатил замену обычного стандартного наркоза на современный немецкий "сон". И по всем заявлениям зеленой пошести лечение ковида должно быть для пациентов бесплатным. Так кто так ворует сейчас деньги? Кто барыга на крови людей?
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18.11.2020 15:48 Ответить
Фантазёр обыкновенный
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18.11.2020 15:51 Ответить
Хамло соевое, слова выбирай, когда с людьми разговариваешь.
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18.11.2020 16:00 Ответить
Как аукнулось, так и откликнулось. Что по сути скажешь?
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18.11.2020 16:11 Ответить
И насчет грабить. Грабят сейчас.

Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 6090
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18.11.2020 15:35 Ответить
В ковідному фонді Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис - Цензор.НЕТ 9296 .. Гроші там є , а от кисню і апаратів ШД в лікарнях не вистачає . То треба на це гроші виділяти ,чи ні ? Чи дороги важливіше?
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18.11.2020 15:39 Ответить
По состоянию на 01.11.2020 г. устройствами стационарной кислородной оксигенации оборудовано 3216 койко-мест коечного фонда отведенного по размещение больных COVID-19. Обеспеченность кислородом составляет 86% суточной потребности.
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18.11.2020 15:10 Ответить
Танюха, ты похожа сразу на всех женщин из СН - просто грудью кидаешься на защиту Зю и его коМанды, несмотря на то, что по всем параметрам страна уже в анусе, но ещё этого не осознали 73% нарида.
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18.11.2020 15:14 Ответить
Если ты, как говоришь, в анусе, то не надо туда приписывать и зазывать всех остальных. Весь мир испытывает самые тяжелые испытания, самые передовые экономики не справляются. У нас есть свет в домах, газ, все получают выплаты, армия нас охраняет на кордонах, убивают наших воинов меньше, гривна просела, но не по стописят. Поэтому не дождётесь. Маску надень и не плюйся ядом.
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18.11.2020 15:25 Ответить
Страна зашла в анус аккурат в ноябре-декабре 2019 года. Не подскажешь, случайно, какой катаклизм случился накануне этого с развивающейся страной ? Могу подсказать

Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис - Цензор.НЕТ 6726
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18.11.2020 15:43 Ответить
Сам начертил? Или взял где в известном месте?
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18.11.2020 15:49 Ответить
У упоротой зрение отобрало? Сходи в госстат -- поправят. Так а по сути есть что сказать или будешь только фекалии метать? Кто загнал страну в анус в 4 квартале 2019 года?
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18.11.2020 15:52 Ответить
У тебя ограниченный запас слов. Надоел ты мне со своими тремя извилинами.
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18.11.2020 16:02 Ответить
Ага, по существу абсолютная тишина. Слив упоротой зебилки засчитан. Мечи дерьмо дальше. Смачного.
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18.11.2020 16:09 Ответить
є такі люди, як ця Тетяна, які ніколи не можуть визнати жодної своєї помилки. З різних, суто суб,єктивних причин. Одні "з принципу", інші не можуть визнати свої помилки, щоб не потрапити у більш гіршу психологічну яму через крах своїх життєвих поглядів, переконань тощо. Тож нічого ви їм не доведете.
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18.11.2020 16:42 Ответить
Саме так. Але ж неможливо спокійно читати те, що вона пише. Жах якийсь. На чорне - каже біле.
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18.11.2020 16:48 Ответить
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных составляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), недофинансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
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18.11.2020 15:15 Ответить
Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 3435 "Это экстренный фонд". Не думал, что "великий распил бабла" входит в экстренную плоскость.
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18.11.2020 15:17 Ответить
Дороги строят. Сколько мы можем ездить по ямам. Все страны уже решили этот вопрос.
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18.11.2020 15:29 Ответить
Дороги начали строить при Хунте. Вава же продолжил начатое, но деньги взял из Ковидного фонда.
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19.11.2020 13:15 Ответить
нє шановний, хрін з тими лохами- телевізор ще нам їх зробить. зато дороги які красіві Уманский: В ковидном фонде осталось 26 млрд, которые нужно немедленно направить на медицину. Иначе - апокалипсис - Цензор.НЕТ 4195
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18.11.2020 15:06 Ответить
Та де ж ті дороги? Хоч би показували їх по телевізору! Але немає ще тих доріг!!!
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18.11.2020 15:12 Ответить
траса нові петрівці сухолуччя- поїдьте, погляньте. ляля, і робить наближена до Зе онур
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19.11.2020 10:16 Ответить
шо там с дорогами? еще 20 миллиардов выделяют на них?...
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18.11.2020 15:10 Ответить
А те що хворі вмирають в шпиталях через відсутність кисню це ще не апокаліпсис???
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18.11.2020 15:14 Ответить
а с чего ты взял что им до людей есть какоето дело? ани дароги строят, шоб олигархам удобнее с Европой торговлю вести было. и, чем больше пенсов и больных помрет, тем меньше потом им пенсии и пособия платить. деньги, ани им самим нужны...
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18.11.2020 15:37 Ответить
За деньги на 1 км дроги, которые они выделяют, можно обеспечить всех больных кислородом!!! Только за 1 км!
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18.11.2020 16:50 Ответить
отоЖ!!!
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18.11.2020 17:03 Ответить
дебил ума каую-то фигню городит, тута шляхи не все побудовани, а он предлагает заместо шляхов гроши на лечение громадян потратить, не государственный хлопец, таких в шею надо гнать с телевидения
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18.11.2020 15:25 Ответить
Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
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18.11.2020 17:32 Ответить
Один вар'ят по телефону рапортував заокеанському хазяїну, що підняв тарифи для населення не на 75%, а на 100%. Інший вар'ят скоротить населення не до 15 млн., а до 5...
Боже, коли вже наша земля збідніє на вар'ятів?..
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18.11.2020 17:55 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:46 Ответить
 
 