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Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, -

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что для того, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, придется сокращать количество государственных служащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

По его словам, такие сокращения нужно делать правильно, с поиском альтернативных возможностей для рабочих.

"Мы понимаем, что нет другого пути. Возможно это не очень популярная сейчас идея, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих", - сказал Корниенко.

Кроме того, он отметил, что в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций была заложена правка, которая позволяет уволенным служащим районных администраций, при их реорганизации, без конкурса трудоустраиваться в органы местного самоуправления на такие же должности, имея такую ​​же квалификацию.

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Также Корниенко сообщил, что там будет уволено около 12-13 тыс. служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека сообщила, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.
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Топ комментарии
+3
Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2074
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18.11.2020 15:12
+3
Давно пора. Начните с министров и руководителей центральных органов власти. А там и рядовые сотрудники подтянутся
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18.11.2020 15:28
+2
учителя, врачи и прочие бюджетники - я вас поздравляю от всей души. "епоха зубожіння" кончилась. началась новый интересная эпоха
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18.11.2020 15:09
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Что там с рейтингом ? Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2928
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18.11.2020 15:02 Ответить
Сокращайте.
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18.11.2020 15:02 Ответить
Что-то я логики не понимаю. Зачем тогда сокращать работников, если Вы все равно планируете увеличивать ФОТ. Разве целью сокращения работников не является увеличение зарплат при неизменном ФОТ? Зачем цитировать этого придурка?
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18.11.2020 15:08 Ответить
перенос фінансування з держбюджету на місцеві бюджети.
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18.11.2020 16:42 Ответить
Это другое. Понятно, что уволенных будут пристраивать в другое место. Но зачем он тогда ФОТ планирует увеличивать? Получится как с ОП. Преименовывали, реорганизовывали, сокращали, а по итогу расходы на содержание выросли.
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18.11.2020 16:50 Ответить
учителя, врачи и прочие бюджетники - я вас поздравляю от всей души. "епоха зубожіння" кончилась. началась новый интересная эпоха
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18.11.2020 15:09 Ответить
Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2074
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18.11.2020 15:12 Ответить
Мене знову попередили про скорочення. Медицині теж каюк. Але я за клоуна хоча б не голосував, мені не так образливо, на відміну від колег...
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18.11.2020 15:16 Ответить
Ну так увольняйся с ботофермы иди работать.
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18.11.2020 16:25 Ответить
Ботоферма в Україні одна- ;ЗЕдиджитал; Фьодорова.
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18.11.2020 16:30 Ответить
Смешной ты. Все идет к тому, что многие работу потеряют. Ну если ты не считаешь работой класть асфальт за 6 тыс. грн. Хотя нет, МВФ денег на асфальт уже тоже не даст.
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18.11.2020 16:57 Ответить
грошей нема, а вы трудитесь
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18.11.2020 15:16 Ответить
Позвільняють прибиральниць бо вже красти нічого.
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18.11.2020 15:20 Ответить
Самый дорогой госаппарат - администрация вiслюка. С нее и нужно начинать, прямо с вiслюка. Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8124
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18.11.2020 15:25 Ответить
с вас, уродов, и начать
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18.11.2020 15:25 Ответить
И самой головы.
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18.11.2020 16:41 Ответить
Давно пора. Начните с министров и руководителей центральных органов власти. А там и рядовые сотрудники подтянутся
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18.11.2020 15:28 Ответить
С каждым годом контроль государства уменьшается а количество чиновников увеличивается.
Парадокс!
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18.11.2020 15:29 Ответить
Ну так і скоторіть половину,гірше,один чорт,не буде. А тій половині,що залишилась,ні в якому разі зарплату не підвищувати. Якщо їх щось на влаштовує на держслужбі,нехай звіздують на базар торгувати камсою.
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18.11.2020 15:38 Ответить
Чем больше сократим бюрократов, тем меньше от них будет вреда. Я бы начал с министров.
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18.11.2020 16:24 Ответить
когда посмотреть бюджет и увеличение некоторых статей расхода касающихся власти .то это голимая ложь
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18.11.2020 16:32 Ответить
Мы прям расплакались !))) они хотят увеличивать себе зарплаты, а мы должны их пожалеть))
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18.11.2020 16:36 Ответить
Одному бобру при звільнені 700 000 грн заплатили, щоб через 10 днів він став знову держслужбовцем без всіляких там конкурсів. Ця дурна ідея нагадує дідуся Леніна , коли йому чекісти сказали коли розстріляти білогвардійців до обіду чи після? Він сказав - Нєпйємєнно до обєда! А обєд раздать детям рабочих. Замість того щоб унормувати заробітні плати, які між найнижчим дерслужбовцем і найвищим не повинні перевищувати її розмір більш як в три рази, ми маємо розрив в 50 - 100 разів! А це вже є топкорупця, тому, що ці креатури там будуть займати свої хлопці : ставленикі мафії, чужих спецслужб, масонів, хабадників, олігархії тощо. Таке враженя, що в української влади зник інтелект, совість і честь. Все, що було збудовано розвалено тотальною корупцією і дурістю влади.
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18.11.2020 16:43 Ответить
 
 