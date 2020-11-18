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Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин разрешил

Кабинет Министров Украины утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сопутствующим документам, "Укравтодор" осуществляет заимствования на условиях: объем заимствования – до 5 млрд грн, сроки – до 15 лет, вид обеспечения – госгарантия.

Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций, проекты которых согласовываются с Минфином.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-советник Ермака Уманский заявил о присвоении миллиардов из "коронавирусного фонда": Страна приближается к экономическому армагеддону

Эти средства пойдут на работы на объектах государственного строительства в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Сначала зелень сп-здила через строительство дорог кучу денег, а теперь через офшоры и прокладки рефинансирует в строительство дорог, чтоб снова сп-здить, а потом скачать из бюджета возврат кредитов Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9058

"Шикарный план!" (с)

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 8617
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18.11.2020 15:04
+2
да ..закатывайте в асфальт ..закатывайте .. при дыре в бюджете 150млрд. - самое время
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18.11.2020 15:00
+1
прав.
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18.11.2020 15:05
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да ..закатывайте в асфальт ..закатывайте .. при дыре в бюджете 150млрд. - самое время
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18.11.2020 15:00 Ответить
270, если мне память не изменяет
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18.11.2020 15:02 Ответить
прав.
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18.11.2020 15:05 Ответить
бабки с Ковидного фонда - фсё?
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18.11.2020 15:01 Ответить
Как же всё, если они возвращаются в виде кредитов, которые снова сп-здят, а потом скачают из бюджета возврат с процентами. Это даже не двойной, а уже тройной подъем, плюс проценты.
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18.11.2020 15:06 Ответить
Грося хоть с заработанных асфальтировал, а эти уже в кредит. Это асфальтированнаф дорога в никуда.
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18.11.2020 15:02 Ответить
это ппц просто, они откровенно стебутся с украинцев
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18.11.2020 15:03 Ответить
Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 879
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18.11.2020 15:12 Ответить
Сначала зелень сп-здила через строительство дорог кучу денег, а теперь через офшоры и прокладки рефинансирует в строительство дорог, чтоб снова сп-здить, а потом скачать из бюджета возврат кредитов Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9058

"Шикарный план!" (с)

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 8617
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18.11.2020 15:04 Ответить
Все правильно делают - при тех "успехах" борьбы с КОВИДом, которые демонстрирует правительство, нам потребуется не кислород в больницах, не лекарства и не койки с профессиональными врачами, а - хорошие и надежные дороги, по которым скоро придется везти миллионы трупов на кладбище. Вы представляете, что произойдет, если все катафалки застрянут на дорогах? Это же будет конец света! Правительство наше мудрое, она глядит в будущее и думает на три шага вперед.

Да, кстати, экскаваторы им тоже потребуются. Траншейные. Я слышал, что заказ уже создан.
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18.11.2020 15:05 Ответить
Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 3459
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18.11.2020 15:09 Ответить
Вау! Шмигалі вкраденим баблом самі собі радіють кредити під гарантії держави! Це просто чудо якесь!!!
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18.11.2020 15:06 Ответить
У нынешней власти на дороги какой-то пунктик?
Дороги - это хорошо, когда все остальное хорошо. А тут такое впечатление, что даже если на земле зомби-апокалипсис случится - украинская власть будет продолжать строить дороги сомнительного качества..
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18.11.2020 15:07 Ответить
Это не пунктик, а лёгкий способ наварить бабла себе на карман, известный еще со времен строительства Римских дорог.
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18.11.2020 15:08 Ответить
Ну, если б эти деятели строили дороги как римляне - я б ничего против, наверное, не имел Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 9614
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18.11.2020 15:18 Ответить
Эти деятели оптимизировали идею - зачем тратиться на строительство, если пипл хавает и так?..

Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог - Цензор.НЕТ 3722
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18.11.2020 15:21 Ответить
по этим дорогам тикать в ростов не палучица - их там не ждут, как, впрочем, в других частях света, окромя антарктиды и северного полюса
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18.11.2020 15:14 Ответить
Пакуются чтобы и внукам хватило...
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18.11.2020 15:31 Ответить
2020-й финансовый год уже идет к концу и установились такие температуры, что ни один нормативный документ не позволяет строить дороги при такой температуре. Возникает вопрос: зачем берется кредит если эти деньги уже нельзя освоить?
Зато можно украсть.
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18.11.2020 16:02 Ответить
Воровство в Укравтодоре уже расследовали, виновные сидят в тюрьме. Теперь можно и кредиты под госгарантии давать, верно?
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18.11.2020 16:08 Ответить
 
 