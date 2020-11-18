Кабмин разрешил "Укравтодору" привлечь 5 млрд грн кредитов на строительство дорог

Кабинет Министров Украины утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сопутствующим документам, "Укравтодор" осуществляет заимствования на условиях: объем заимствования – до 5 млрд грн, сроки – до 15 лет, вид обеспечения – госгарантия.

Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций, проекты которых согласовываются с Минфином.

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Эти средства пойдут на работы на объектах государственного строительства в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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