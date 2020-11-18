Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - источник

В результате пожара в одном из частных домов на Кировоградщине погибли двое взрослых и двое детей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 18 ноября, в одном из частных домов в с. Варваровка Долинского района произошел пожар.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела четырех людей.

Отмечается, что двое из них - малолетние дети.

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