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Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме на Кировоградщине, - источник
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В результате пожара в одном из частных домов на Кировоградщине погибли двое взрослых и двое детей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Сегодня, 18 ноября, в одном из частных домов в с. Варваровка Долинского района произошел пожар.
После тушения пожара в доме были обнаружены тела четырех людей.
Отмечается, что двое из них - малолетние дети.
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Yuriy Smith
показать весь комментарий18.11.2020 15:43 Ответить Мне нравится 0
Roman Maksymyuk 11332737
показать весь комментарий18.11.2020 15:52 Ответить Мне нравится 1
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