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Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост Сергея Гамалия.

Соответствующие проекты указов президента согласованы на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сергей Гамалий является предпринимателем, собственником ООО "Делиция", которое занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

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Топ комментарии
+3
Г+Г Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3071
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18.11.2020 15:25
+2
Во Франкфурте-на-Майне противникам карантинных ограничений вакцину раздавали из водомётов.
Для информации: на улице тепло, +10С.
Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 7952
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18.11.2020 15:31
+1
Они братья ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 681
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18.11.2020 15:27
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Г+Г Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3071
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18.11.2020 15:25 Ответить
ГА.. на ГА.... вонь не уменьшается Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 3149
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18.11.2020 15:46 Ответить
От переставления Гигабита сумма не меняется!!
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18.11.2020 15:52 Ответить
Ну теперь ресторанам в Хмельницком карантины не страшны. Гуляй,рванина.
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18.11.2020 15:25 Ответить
Во Франкфурте-на-Майне противникам карантинных ограничений вакцину раздавали из водомётов.
Для информации: на улице тепло, +10С.
Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 7952
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18.11.2020 15:31 Ответить
лучше полили бы "больных" хлоркой - она забористая: и мозги прочистит и вирус убьет Кабмін погодив звільнення Габінета з поста голови Хмельницької ОДА і призначення на його місце Гамалія - Цензор.НЕТ 1620
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18.11.2020 16:43 Ответить
Они братья ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 681
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18.11.2020 15:27 Ответить
Скорее всего - однофамильцы.

Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 534
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18.11.2020 15:41 Ответить
Другие буквы алфавита, табу?
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18.11.2020 15:31 Ответить
П ? Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 8440
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18.11.2020 15:48 Ответить
габинет уволен, кабинет закрыт
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18.11.2020 15:33 Ответить
Га-Га.
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18.11.2020 15:38 Ответить
Как ни крути, а получается два гамадрила Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия - Цензор.НЕТ 8497
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18.11.2020 15:43 Ответить
тепер він всіх в Хмельниччині накормить, ресторанно....
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18.11.2020 16:00 Ответить
як не старався габінет вилизати зелений зад як не прогинався під московських попів а провалив вибори зеленої мерзоти на міських голів та зебілоїдних депутан, тому його пішли.
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18.11.2020 16:01 Ответить
Габінет (habinet) - татарською "шафа, офіс"; турецькою - притулок. Гамалія (hamalia) - турецькою "вантажник, носій"...
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18.11.2020 16:45 Ответить
У нас на этой должности не задерживаются - Коцемир, Ядуха, Прус, Корнейчук, Лозовой, Габинет, Гамалий.
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18.11.2020 18:40 Ответить
 
 