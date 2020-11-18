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Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост Сергея Гамалия.
Соответствующие проекты указов президента согласованы на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сергей Гамалий является предпринимателем, собственником ООО "Делиция", которое занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.
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