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Кабмин (13798) обращение (495) пенсионеры (827)

Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня

Кабинет Министров обязал регистрировать обращения граждан через горячие телефонные линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"На заседании правительства принято постановление Кабинета Министров Украины, которым нормировано оперативное рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи, через горячие телефонные линии", - говорится в сообщении.

В частности, теперь регистрация обращений граждан и их рассмотрение будет осуществляться в течение одного рабочего дня.

"Данное решение обусловлено заботой о людях пожилого возраста, находящихся в зоне повышенного риска заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - подчеркивают в министерстве.

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Топ комментарии
+4
Теперь съезжать с темы и отказывать будут в течение одного рабочего дня.
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18.11.2020 15:37
+3
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 8701
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18.11.2020 15:43
+1
ну, але ж ви всі, 73/43%зебіли, галасували за цей популізм півтора-два роки тому!
Чого ниєте?
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18.11.2020 16:59
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Рай для бабушек . Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через "горячие" линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 5742
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18.11.2020 15:36 Ответить
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 8701
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18.11.2020 15:43 Ответить
Теперь съезжать с темы и отказывать будут в течение одного рабочего дня.
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18.11.2020 15:37 Ответить
На жаль всі лінії зайняті ми вам передзвоним.
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18.11.2020 15:55 Ответить
Ну почему же,моей матери не раз уже помогали.
На мой запрос так же отреагировали быстро.
Защищать никого не намерен,пишу как есть.
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18.11.2020 16:37 Ответить
Пока интересы мамы не наступили на интересы кого-то из коммунальных бонз, власть придержащих, или их прихвостней. Тут и начнется цирк на дротi из серии "ничего не вижу, ничего не слышу".
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18.11.2020 16:45 Ответить
Раньше в течении месяца нужно было ждать пока пошлют...теперь будут посылать сразу...
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18.11.2020 15:39 Ответить
рассмотреть можно и за 5 мин (4 на раздирание)))
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через "горячие" линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 5629

...
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18.11.2020 15:39 Ответить
очередная лазейка для агентов путена, парализуют всю телефонную сеть украины своими жалобами
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18.11.2020 15:40 Ответить
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 7125
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18.11.2020 15:44 Ответить
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 2910
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18.11.2020 16:06 Ответить
От "рассмотреть" до "сделать" время может измеряться месяцами
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18.11.2020 16:01 Ответить
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 1901
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18.11.2020 16:05 Ответить
Очередные популистские лозунги. Если не "рассмотрят в течение дня", то что? То ничего. Кому жаловаться? Никому.
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18.11.2020 16:25 Ответить
ну, але ж ви всі, 73/43%зебіли, галасували за цей популізм півтора-два роки тому!
Чого ниєте?
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18.11.2020 16:59 Ответить
А вы, москальские троли, за кого голосовали?
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18.11.2020 17:42 Ответить
ти - навіть не просто 73/43%зебіл.; а елементариний дебіл
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18.11.2020 18:21 Ответить
горячими линиями обычно руководят те кому носят те на кого жалуются. БИТЫЙ НЕ БИТОГО ВЕЗЕТ...
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18.11.2020 16:40 Ответить
Звернення тільки громадян похилого віку, і тільки про допомогу.
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19.11.2020 11:48 Ответить
 
 