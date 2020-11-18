РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12608 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
5 372 31
карантин (16730) Крым (26014) Евросоюз (15858) Кориневич Антон (88) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал "катастрофической" ситуацию с пандемией коронавируса в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом Кориневич заявил во время встречи с послами государств-членов ЕС, организованной Представительством Евросоюза в Украине.

"Ситуация во временно оккупированном Крыму близка к катастрофической, а российская оккупационная власть не в состоянии выполнить свои обязательства по защите гражданского населения и заботиться о жизни и здоровье крымчан", - отметил Кориневич.

По информации представителя президента в АРК, в "больницах недостаточно мест и коек".

"Больницы отказывают гражданам в госпитализации, больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи, нет возможности пройти тест на COVID добровольно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов, статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации, а соблюдение карантинных мер не контролируется", - утверждает Кориневич.

Также читайте: На седьмом году войны в УК Украины должны быть внесены статьи о военных преступлениях, – Кориневич

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Надо переживать ? В любом случае , я глубоко обеспокоен .
показать весь комментарий
18.11.2020 15:50
+9
Срочно вызывайте им Жириновского, он им расскажет и о бесплатном газе, как в 2014-ом и о несуществовании Ковида....С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСЕ ЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ ИХ ПРОБЛЕМЫ? СВОИХ ХВАТАЕТ.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:54
+5
Я глубоко озабочен! Нет!!! Я крайне глубоко озабочен! Даже живот свело от озабоченности.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в того Кориневича там дача у Криму?
показать весь комментарий
18.11.2020 15:49 Ответить
Родственники, видимо. Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической - Цензор.НЕТ 3335
показать весь комментарий
18.11.2020 15:51 Ответить
з чого він так волає? що з патріотизму за "нашихгромадян" не вірю..
показать весь комментарий
18.11.2020 15:51 Ответить
Бізнес-інтереси, очевидно.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:00 Ответить
... и попросил денег.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:49 Ответить
Надо переживать ? В любом случае , я глубоко обеспокоен .
показать весь комментарий
18.11.2020 15:50 Ответить
і я теж
показать весь комментарий
18.11.2020 15:52 Ответить
а как же помои "спутник", не спасают??
показать весь комментарий
18.11.2020 15:51 Ответить
так им его, надо принимать стаканами, а не колоть.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:02 Ответить
Срочно вызывайте им Жириновского, он им расскажет и о бесплатном газе, как в 2014-ом и о несуществовании Ковида....С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСЕ ЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ ИХ ПРОБЛЕМЫ? СВОИХ ХВАТАЕТ.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:54 Ответить
А у нас що? Перемога? Ще за прихыльникыв каменюк з неба хвилбватися невистачало
показать весь комментарий
18.11.2020 15:56 Ответить
Я глубоко озабочен! Нет!!! Я крайне глубоко озабочен! Даже живот свело от озабоченности.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:58 Ответить
А камні з неба все падали та падали... Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической - Цензор.НЕТ 2027
показать весь комментарий
18.11.2020 15:59 Ответить
Тобто Комвневич вважає, що допомога потрібна Криму з його в більшості ворожим до України населенням, а от Україна успішно справляється і без допомоги. Так?
показать весь комментарий
18.11.2020 16:03 Ответить
А у нас не то же самое?Своих забот мало?Хай вони там хоть передохнуть(
показать весь комментарий
18.11.2020 16:05 Ответить
Ужос! Зато воды нет. Остров невезения
показать весь комментарий
18.11.2020 16:07 Ответить
та шо он за весь крым тока говорит, говорил бы сразу за всю евразию
показать весь комментарий
18.11.2020 16:08 Ответить
Главное, то люди не пострадали
показать весь комментарий
18.11.2020 16:10 Ответить
а в материковой Украине все прекрасно, да?
показать весь комментарий
18.11.2020 16:12 Ответить
И что послы ЕС могут сделать? Им не похер что там кацапы дохнут? Можно подумать если бы Крым сегодня был под Украиной,то наши власти справились с вирусом.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:30 Ответить
А это точно про Крым? Кореневич точно из нашей страны?
показать весь комментарий
18.11.2020 16:32 Ответить
то дебилы простуженные из массовки. которые показывали завал на море. им еще команду отбой не дали...
показать весь комментарий
18.11.2020 16:35 Ответить
у нас так же, разве что в санатории ещё не селят
показать весь комментарий
18.11.2020 16:42 Ответить
Это те, которые устроили "народный референдум! в 14 году и мечтали умереть на расейке? ДА НУ И ЙУХ С НИМИ!
показать весь комментарий
18.11.2020 16:49 Ответить
послухали посли і всі разом висказали глибоку стурбованість разом з усім народом.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:54 Ответить
Відать хєровиє дєлішкі насуваюцаца.....
показать весь комментарий
18.11.2020 21:25 Ответить
зато на родине....
показать весь комментарий
19.11.2020 01:04 Ответить
В говени начали падать камни с неба с ковидом - история любит повторятся, как гибель Помпеи и Герколанума.
Ибо сказал Господь Саваоф: Истреблю это племя варварское, которое ***** Имя Моё и все народы мира узнают что Я есм Господь ревнитель и меч карающий.
Аминь,


показать весь комментарий
19.11.2020 01:57 Ответить
 
 