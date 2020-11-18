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Ахметов (2002) АЭС (479) энергетика (2033) Энергоатом (377) ДТЭК (406) Лерос Гео (377) Шмыгаль Денис (2317)

Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Лерос о ситуации с

Премьер, который работал у монополиста, после своего назначения, уничтожает государство, как конкурента этого монополиста.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Когда-то это будет очень громкое уголовное дело.

Премьер, который работал у монополиста, после своего назначения, уничтожает государство, как конкурента этого монополиста.

Фактаж очень серьезный, посчитать убытки элементарно!

цитирую:

"В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца, а другие работали с ограничениями мощности на 10-40%", - заявили в компании Энергоатом".

"Например, ремонт энергоблока №2 Запорожской АЭС атомщики собирались начать в начале июня".

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"Но введенные Минэнерго необоснованные балансовые ограничения привели к тому, что блок мощностью 1000 МВт выдавал только 580 МВт. А потом вообще на три недели был выведен в резерв и потом снова работал с ограничением почти в 40% от установленной мощности, говорят в компании".

"В результате сместился срок использования ядерного топлива и плановый ремонт также начался почти на два месяца позже: должен был закончиться в начале сентября, а завершился только в ноябре".

"Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации", - заявили в "Энергоатоме". Аналогичная ситуация возникла и с обслуживанием энергоблоков №4 и №5 Запорожской АЭС".

"О том, какие угрозы несет внедренное искусственное ограничение мощности украинских АЭС и технические последствия это повлечет, "Энергоатом" неоднократно предупреждал Минэнерго, утверждают в НАЭК".

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"Компания отдельно подчеркивает, уже в начале ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску. Но чиновники Госатомрегулирования позволили подключить энергоблок №4 к сети только 14 ноября. Учитывая это ожидаемый срок подключения блока №2 к сети - до 25 ноября, энергоблока №5 - 20 декабря".

Это просто п...ц ..." - заявил Лерос.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Лерос о ситуации с Энергоатомом: Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал 01
Лерос о ситуации с Энергоатомом: Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал 02
Лерос о ситуации с Энергоатомом: Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал 03
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Топ комментарии
+20
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 3692
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18.11.2020 16:20
+17
Та а нафига ахметка назначил своего шестёрку что бы он работал на государство, наивные.
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18.11.2020 16:12
+15
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 1691
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18.11.2020 16:18
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Та а нафига ахметка назначил своего шестёрку что бы он работал на государство, наивные.
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18.11.2020 16:12 Ответить
так вот гейку туда и зарядить предправления, шобы навел порядок, в атомах он шибко разбирается, как никто другой
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18.11.2020 16:14 Ответить
Как бородатую женщину в Укрзализныцю? Тебе нравится?
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18.11.2020 17:09 Ответить
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 1691
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18.11.2020 16:18 Ответить
Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал - Цензор.НЕТ 3692
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18.11.2020 16:20 Ответить
По этой схеме менеджерами Ахметки было разорено, а потом выкуплено не одно предприятие. Так то были обычные менеджеры, а здесь целый премьер-министр.
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18.11.2020 17:07 Ответить
режисер...31 рік...що ти можеш розбиратися в єнергоатомі?
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18.11.2020 17:43 Ответить
Дегенератам 🤢🐏🐑нравится , когда их грабят
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18.11.2020 19:11 Ответить
ЛУЧАНИН, ЯКИЙ ВКРАВ В МАРКЕТІ ЧОТИРИ ПЛЯШКИ ВІСКІ, ВІДСИДИТЬ 3 РОКИ.
https://www.volynnews.com/ua/news/all/luchanyn-iakyy-vkrav-v-marketi-chotyry-pliashky-viski-vidsydyt-3-roky/
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18.11.2020 23:52 Ответить
 
 