Лерос о ситуации с "Энергоатомом": Когда-то это будет очень громкое уголовное дело. Премьер уничтожает государство, как конкурента монополиста, у которого он работал
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Премьер, который работал у монополиста, после своего назначения, уничтожает государство, как конкурента этого монополиста.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из СН нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Когда-то это будет очень громкое уголовное дело.
Премьер, который работал у монополиста, после своего назначения, уничтожает государство, как конкурента этого монополиста.
Фактаж очень серьезный, посчитать убытки элементарно!
цитирую:
"В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца, а другие работали с ограничениями мощности на 10-40%", - заявили в компании Энергоатом".
"Например, ремонт энергоблока №2 Запорожской АЭС атомщики собирались начать в начале июня".
"Но введенные Минэнерго необоснованные балансовые ограничения привели к тому, что блок мощностью 1000 МВт выдавал только 580 МВт. А потом вообще на три недели был выведен в резерв и потом снова работал с ограничением почти в 40% от установленной мощности, говорят в компании".
"В результате сместился срок использования ядерного топлива и плановый ремонт также начался почти на два месяца позже: должен был закончиться в начале сентября, а завершился только в ноябре".
"Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации", - заявили в "Энергоатоме". Аналогичная ситуация возникла и с обслуживанием энергоблоков №4 и №5 Запорожской АЭС".
"О том, какие угрозы несет внедренное искусственное ограничение мощности украинских АЭС и технические последствия это повлечет, "Энергоатом" неоднократно предупреждал Минэнерго, утверждают в НАЭК".
"Компания отдельно подчеркивает, уже в начале ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску. Но чиновники Госатомрегулирования позволили подключить энергоблок №4 к сети только 14 ноября. Учитывая это ожидаемый срок подключения блока №2 к сети - до 25 ноября, энергоблока №5 - 20 декабря".
Это просто п...ц ..." - заявил Лерос.
Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.
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https://www.volynnews.com/ua/news/all/luchanyn-iakyy-vkrav-v-marketi-chotyry-pliashky-viski-vidsydyt-3-roky/