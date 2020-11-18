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Новости За рубежом
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Молдова (1682) Путин (29846) Россия (91205) Майя Санду (177)

Избранная президентом Санду надеется на "позитивные отношения" с Москвой и хочет "строить Европу" в Молдове

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Избранная президентом Санду надеется на

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым о необходимости развития позитивных отношений с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Моя цель - вывести страну из международной изоляции и развивать хорошие отношения с Россией, что позволит решить важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с РФ. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - сказала Санду.

На встрече в тот же день с послом ЕС Петером Михалко Санду заявила, что этап международной изоляции Молдовы завершен. "Внешняя политика Молдовы вступает в новый этап. Мы будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику... Больше никакой изоляции. Внешняя политика в пользу одной партии и конкретного человека закончилась. Мы начинаем внешнюю политику, которая выгодна гражданам Молдовы", - отметила избранный президент.

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Она заверила, что приложит все усилия, чтобы Молдовы получила как можно больше ресурсов в контексте начала переговорного процесса по новой повестке соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. "Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и при поддержке наших европейских друзей", - заявила Санду.
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Топ комментарии
+13
Исчо одна Тихановская?
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18.11.2020 16:30
+7
что-то быстро сдулась кукла.
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18.11.2020 16:27
+7
На двух стульях не получится,Путлеру это не нравится, забанит помидоры
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18.11.2020 16:43
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Майя Санду - полностью прозападный политик с западными ценностями, к тому же гражданка Румынии. Она неоднократно говорила что считает россию агрессором. То, что она сказала о "конструктивных отношениях" с россией - это вынужденная дипломатичность, во-первых потому что очень много заробитчан из Молдовы в россии, во вторых, на выборах ее поддержала некоторая часть русскоязычных, которых призвал голосовать против Додона Ренато Усатый (занявший третье место в первом туре). С Зеленским ее сравнивать тоже некорректно. На Зеленского скорее похож именно занявший третье место Ренато Усатый, который копировал президентскую кампанию Зеленского и даже лозунг был похожий: "Не будем ждать весны, будем сажать зимой!"
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18.11.2020 21:47 Ответить
Усатый очень копирует Зеленского. Даже называет себя слугой народа.
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18.11.2020 22:10 Ответить
Да, он, видимо, рассчитывает со своей партией занять в Молдове ту нишу, что занимает партия Слуга народа в Украине

Обрана президентом Санду сподівається на "позитивні відносини" з Москвою і хоче "будувати Європу" в Молдові - Цензор.НЕТ 2527
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18.11.2020 22:22 Ответить
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