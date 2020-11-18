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Новости Происшествия
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мечеть (79) Одесса (7370) поджог (900) СБУ (18663) экстремизм (141)

Экстремистов, пытавшихся по заданию спецслужб РФ поджечь мечеть в Одессе, будут судить, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экстремистов, пытавшихся по заданию спецслужб РФ поджечь мечеть в Одессе, будут судить, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В июне этого года оперативники спецслужбы предотвратили попытку поджога в Одессе культового исламского сооружения и задержали участников одного из неформальных радикальных объединений.

Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни.

Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
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18.11.2020 18:00
+2
почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
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18.11.2020 18:56
+2
Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
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18.11.2020 20:04
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дух страдальца аркашки бабченко взывает к отмщению
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18.11.2020 16:45 Ответить
Потрібно відтати прихожанам цієї мечеті.
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18.11.2020 16:54 Ответить
Дайте их чуркам на растерзание. У них это эффектно получается.
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18.11.2020 16:54 Ответить
Русккєє братьє анє,какь і Ви.
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18.11.2020 22:23 Ответить
Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
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18.11.2020 18:00 Ответить
Тыць та й розвиднiлось... И шо старинные мечети сносить?
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19.11.2020 03:01 Ответить
Нафіга їх взагалі будувати? Шо мало історичних релігійних споруд, які є шедеврами архітектури та мистецтва? Ці новобудови у третьому тисячолітті не потрібні і старих церков та храмів на всіх віруючих та туристів вистачить.
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19.11.2020 03:08 Ответить
И шо, запретить культуру компактно проживающих и учавствующих в экономике города национальных меншин? Екстремістів, які намагалися за завданням спецслужб РФ підпалити мечеть в Одесі, судитимуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 4204
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19.11.2020 03:12 Ответить
кста , эта мечеть и есть старинной.
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19.11.2020 03:13 Ответить
почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
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18.11.2020 18:56 Ответить
да и не говорите? без кацапов жили бы , никому мечеть не была бы в завадi.
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19.11.2020 03:03 Ответить
Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
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18.11.2020 20:04 Ответить
Ні ззя,іба братьє ми сь русккємє.
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18.11.2020 22:22 Ответить
откомандировать в солнечный Кавказ вместо нетронутых осликов.
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19.11.2020 03:05 Ответить
 
 