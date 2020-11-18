Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ, - Минфин Украины

Украина выполнила структурные маяки для получения транша Международного валютного фонда, но несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают у МВФ опасения.

Об этом заявил замминистра финансов Юрий Драганчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Что касается антикоррупционной реформы, есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции (ВСЮ), работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), работа и независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии - не главное", - сказал Драганчук.

Замминистра выразил надежду на урегулирование конституционного кризиса совместными усилиями, однако антикоррупционная реформа остается в повестке дня.

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"Все структурные маяки, которые у нас были, уже выполнены. И формальных предпосылок для того, чтобы не давать нам транш или не присылать миссию, у МВФ нет. Но они смотрят на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная", - пояснил замминистра финансов.

По реформе ВСЮ и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируется концепция и проекты документов, которые будут приняты, добавил он.

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"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала - начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подытожил Драганчук.