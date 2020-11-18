Несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ, - Минфин Украины
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Украина выполнила структурные маяки для получения транша Международного валютного фонда, но несколько пунктов антикоррупционной реформы вызывают у МВФ опасения.
Об этом заявил замминистра финансов Юрий Драганчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"Что касается антикоррупционной реформы, есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции (ВСЮ), работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), работа и независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии - не главное", - сказал Драганчук.
Замминистра выразил надежду на урегулирование конституционного кризиса совместными усилиями, однако антикоррупционная реформа остается в повестке дня.
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"Все структурные маяки, которые у нас были, уже выполнены. И формальных предпосылок для того, чтобы не давать нам транш или не присылать миссию, у МВФ нет. Но они смотрят на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная", - пояснил замминистра финансов.
По реформе ВСЮ и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируется концепция и проекты документов, которые будут приняты, добавил он.
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"Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты. Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала - начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - подытожил Драганчук.
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А є такий вид спорту?
tZE inform
@tZEinform
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Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета (...) ...дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, (...) Реально денег в фонде уже нет.
Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь