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демография (283) смертность (266) Госстат (220)

Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году

За первые девять месяцев умерли почти на 10 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-сентябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии коронавируса ниже, чем в прошлом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Всего с начала года в Украине умерли 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. Так, за январь-сентябрь 2019 года умерли 436 533 человек.

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Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году - 233 222), миграционный прирост составил 6 941 человек (в прошлом году - 10 143).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе за сентябрь - на 20 671 человек.

Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году 01
Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году 02
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Топ комментарии
+10
Так это естественно для вымирания любой популяции - сперва смертность нарастает, а затем убывает. Бо сокращается основная масса живущих.
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18.11.2020 16:46
+10
При пандемии такое возможно только в двух случаях.
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
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18.11.2020 16:56
+9
.
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
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18.11.2020 17:13
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Правила форума Совет форумчан
Так это естественно для вымирания любой популяции - сперва смертность нарастает, а затем убывает. Бо сокращается основная масса живущих.
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18.11.2020 16:46 Ответить
75% ето непонять

для них ето достижение
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18.11.2020 17:30 Ответить
если бы не коронавирус смертей бы не было вообще. уровень жизни не позволил бы умереть...
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18.11.2020 16:46 Ответить
т.е как бы недовыполнили план??? пенсионный фонд поэтому и в убытке ???
(пардон за цинизм)
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18.11.2020 16:51 Ответить
Сейчас Вам зебилы расскажут, решающую роль сыграло "перемирие" на Донбассе
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18.11.2020 17:26 Ответить
При пандемии такое возможно только в двух случаях.
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
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18.11.2020 16:56 Ответить
Осталось выяснить какая именно статистика врёт.
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18.11.2020 16:59 Ответить
Правильный ответ 2 - статистика врет
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18.11.2020 17:10 Ответить
Так статистика может врать в обе стороны. Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік - Цензор.НЕТ 6577
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18.11.2020 18:28 Ответить
Frol Fedoroff
"2.Статистика врет" - хочете сказати що масово 1)ховають мерців без свідоцтва про смерть або 2)Органи РАЦС(видають свідоцтво про смерть) свідомо подають в Держстат невірну кількість померлих??
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18.11.2020 20:23 Ответить
Что,короновирус не делает своё дело? Живучий народ оказался.
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18.11.2020 16:56 Ответить
Зато и родилось на 13 тыс меньше, а этот показатель намного важней. Да и рекордная смертность от ковида началась как раз с сентября.
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18.11.2020 16:57 Ответить
Ну так рождаемость и будет падать с каждым годом. На то есть объективные причины, которые за годы независимости старательно создавались руководством нашего государства. Тут ничего т.с. неожиданного.
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18.11.2020 18:30 Ответить
И какой разумный человек будет заводить ребенка в этой стране?
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18.11.2020 19:33 Ответить
Мабуть народ став частіше мити руки і менше по лікарнях вештатися.
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18.11.2020 17:00 Ответить
всем интересно. чем этот звиздец закончится!
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18.11.2020 17:01 Ответить
Когда в Украине бушевала Юлина эпидемия "тамифлю", по статистике тоже от гриппа людей умерло меньше, чем в предыдущем году за тот же период...
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18.11.2020 17:02 Ответить
.
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
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18.11.2020 17:13 Ответить
По мере уменьшения населения падает и смертность,но тебе дураку этого не понять.когда население приблизиться к нулю смертность тоже упадет.
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18.11.2020 19:04 Ответить
Звідки дані про зменшення населення??
Варіант, що наприклад, стало краще медичне обслуговування в принципі не розглядається??
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18.11.2020 20:25 Ответить
Жена - педиатр, рождаемость падает постоянно+ массово уезжают.население даже официально упало с 52 до 41 миллиона.
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18.11.2020 21:23 Ответить
Вот что вирус животворящий... вытворяет...
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18.11.2020 17:29 Ответить
Ти диви - коронавірус виявився корисним для укрсучдемограхвії!? Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік - Цензор.НЕТ 2754
А той держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?
В Ерефії, наприклад, з січня по вересень "убиль насілєнія" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більш, як на сто тисяч, з чого на ковід вдалося списати "лише" 33...
Подібні показники і в багатьох інших країнах: у Польщі смертність зросла більш, як на третину, у порівнянні з середніми показниками за останні десять років.
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18.11.2020 17:36 Ответить
"держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?" - звісно знає. Кількість померлих і народжених: передають органи РАЦС(оформляють свідоцтва про народження і смерть), ДМС - володіє базою даних паспортів, Податкова - має інформацію про платників податків(робітників, підприємців), ПФ - має дані по кількості пенсіонерів, школи, вузи, дитячі садки - володіють інформацією про кількість учнів.
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18.11.2020 20:31 Ответить
Анатолий, они учились по гуглу дистанционно жизни, им тяжело понимать такое
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18.11.2020 21:04 Ответить
Держстатт не знає, бо передбаченого Законом що десять років перепису населення не було з 2000-го. Все, що з гідністю малює Наш Держистат - "інтерполяція" на невідомих засадах. Улюблена рехворматорка всіх медових петріотів Уляна свого часу у твіті Ілону Маску проговориламся, що населення України становить 37 мільйонів... І це виглядає значно бличою до правди цифрою за ті 43+ мільйони, які охвіційно наінтерполював держистат (і на підставі чого Укрсучцентривиборчком друкує на вибри по 32 мільйони чесних-прозорих-демократичних бюлетенів).
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19.11.2020 00:07 Ответить
Звісно що з 40 млн помре за рік менше ніж з 41 чи 40,5.
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18.11.2020 17:39 Ответить
Страшна пандемія, просто атас.
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18.11.2020 17:42 Ответить
За первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.

https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-go

Умирает меньше, а вымираем быстрее...
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18.11.2020 17:46 Ответить
население уменьшилось. вот абсолютные показатели тоже уменшаются. а относительные... кака - было... кака - есть.
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18.11.2020 23:41 Ответить
А як же страшний банановірус?

Маски?
Каратнин?...
Вакцина?
Щеплення?
Блокування транспорту?
Закриття бізнесу?
На Хуа, як сказав би відомий китайський філософ...
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19.11.2020 17:40 Ответить
Не валіть все в купу. Або маски та карантин або вакцина та щеплення. Весь бізнес закривати не потрібно, а громадського транспорту навпаки, потрібно більше, щоб люди в ньому могли дотримуватися дистанції.
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19.11.2020 17:46 Ответить
люди стали здоровее, богаче и увеличилась продолжительность жизни, а главное ее качество..., все как в сказке..., тьфу, в предвыборных обещаниях зе-команды...
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18.11.2020 17:48 Ответить
Оказывается, коронавирус - на пользу Украние!
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18.11.2020 18:08 Ответить
Так оцінюють і припідносять населенню ч-з Держстат демографічну ситуацію лише злочинці при владі. Читаємо - "померло на 9,8 тис. менше ніж за минулий період". Чом би і зрадіти - живемо! А то, що населення України зменшилося майже на ... 200 тисяч (!) - то пох, Зебіли? Що народилося на 13 тис немовлят менше - то пох. Зебіли?.
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18.11.2020 18:27 Ответить
Как же так... !? А КОВИД !?
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18.11.2020 18:36 Ответить
просто руки почали мити з милом кожен день ... чого раніше не робили
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18.11.2020 18:51 Ответить
живучі КАЗЛИ ... ви хоч МВФ цю статистику не показуйте бо почнуть вас "штрафувати" ...план по винищенню "индейцев" не виконується
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18.11.2020 18:49 Ответить
Та было понятно с самого начала шо коронавирус это лохотрон.
Но спрыгнуть с этой темы теперь невозможно.
Сильно много натворили под соусом пандемии и пистецакоронавирусного.
Поэтому будут ипать мозги до последнего Признать шо всех крутых политиков *******.... Никто на это не пойдёт
Бо тогда им всем конец.
Поэтому буду всех разводить до покы самы отъявленные поклонники коронавируса не начнут подозревать шо где то их всё таки ******£ют.
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18.11.2020 18:54 Ответить
Это доказательство, что всё с Кавидом 1 сплошные врака
Тоже самое и в других странах
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18.11.2020 19:37 Ответить
Любого кто будет топить за карантин, маски и прочую чушь теперь нужно называть мракобесом
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18.11.2020 19:39 Ответить
Чому ж, мити руки та носити маски в місцях скупчення населення, зменшувати кількість контактів в метро, лікарнях, громадському транспорті завжди корисно бо, крім ковіду існують ще дуже багато інфекційних хвороб, які іноді закінчуються смертю. Взяти хоча б той самий грип, від якого смертність не сильно відрізняється від ковіду, а карантин зменшує і його розповсюдження.
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19.11.2020 09:29 Ответить
За первые семь месяцев 2020 года умерло на 18 тысяч человек меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-goм

Вас не смущает, что по итогу 7месяцев 2020 года разница с 7 месяцами прошлого года была 18 тыс, а по по итогу 10 месяцев разница с 10 месяцами прошлого года разница 9,8 тыс? Про ухудшение соотношения смертность-рождаемость я вообще молчу.
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19.11.2020 07:47 Ответить
Брешуть. Там картинка набагато краща.
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18.11.2020 21:21 Ответить
Для чого писати , що нас 41 млн ? Ви ж самі розумієте що це брехня .
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18.11.2020 21:57 Ответить
Оптимистичность заголовка этой статьи сравнима с таким "В 2020 году смертность среди могикан нулевая!"
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19.11.2020 07:43 Ответить
Судячи по українській статистиці, для поліпшення демографічної ситуації в країні, ліпших мір чим КОВІД19 ще не придумали.
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19.11.2020 09:28 Ответить
Не так ковід, як миття рук, маски і відвідини лікарень зі скуки. Крім ковіду це, зменшує розповсюдження і інших смертельних хвороб.
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19.11.2020 09:32 Ответить
 
 