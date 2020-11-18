Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году
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За первые девять месяцев умерли почти на 10 тысяч человек меньше, чем в прошлом году
Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-сентябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии коронавируса ниже, чем в прошлом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Всего с начала года в Украине умерли 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. Так, за январь-сентябрь 2019 года умерли 436 533 человек.
Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году - 233 222), миграционный прирост составил 6 941 человек (в прошлом году - 10 143).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе за сентябрь - на 20 671 человек.
Пожалуйста, подождите...
для них ето достижение
(пардон за цинизм)
1. Сократилось населения страны.
2. Статистика врет
"2.Статистика врет" - хочете сказати що масово 1)ховають мерців без свідоцтва про смерть або 2)Органи РАЦС(видають свідоцтво про смерть) свідомо подають в Держстат невірну кількість померлих??
Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
Варіант, що наприклад, стало краще медичне обслуговування в принципі не розглядається??
А той держистат взагалі знає, скільки в Україні того населення залишилося?
В Ерефії, наприклад, з січня по вересень "убиль насілєнія" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більш, як на сто тисяч, з чого на ковід вдалося списати "лише" 33...
Подібні показники і в багатьох інших країнах: у Польщі смертність зросла більш, як на третину, у порівнянні з середніми показниками за останні десять років.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-go
Умирает меньше, а вымираем быстрее...
Маски?
Каратнин?...
Вакцина?
Щеплення?
Блокування транспорту?
Закриття бізнесу?
На Хуа, як сказав би відомий китайський філософ...
Но спрыгнуть с этой темы теперь невозможно.
Сильно много натворили под соусом пандемии и пистецакоронавирусного.
Поэтому будут ипать мозги до последнего Признать шо всех крутых политиков *******.... Никто на это не пойдёт
Бо тогда им всем конец.
Поэтому буду всех разводить до покы самы отъявленные поклонники коронавируса не начнут подозревать шо где то их всё таки ******£ют.
Тоже самое и в других странах
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Всего с начала года в Украине умерли 334 307 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 953 человека. Так, за январь-июль 2019 года умерли 352 260 человек.Кроме того, с начала 2020 года в Украине родились 168 751 человек, что на 10 563 меньше, чем в 2019-м (в прошлом году - 179 314 человек). Получается, что смертность в 2019 году превышала рождаемость в 1,96 раза, а за аналогичный период 2020-го - в 1,98 раза.
https://focus.ua/ukraine/463443-nesmotria_na_pandemiiu_v_ukraine_s_nachala_2020_goda_umerlo_menshe_liudei_chem_za_analogichnyi_period_2019-goм
Вас не смущает, что по итогу 7месяцев 2020 года разница с 7 месяцами прошлого года была 18 тыс, а по по итогу 10 месяцев разница с 10 месяцами прошлого года разница 9,8 тыс? Про ухудшение соотношения смертность-рождаемость я вообще молчу.