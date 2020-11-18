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Новости Политика Украины
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"ЕС" требует созвать внеочередное заседание ВР для решения ситуации с ФОП и е-декларированием

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады и урегулировать вопросы ФОП и антикоррупционного законодательства.

Это в Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФОП и законы, касающиеся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня. Справедливо, если в этот день поставим и вопрос увольнения Гетьманцева с должности руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин", - пишет Геращенко.

Геращенко отметила, что у Зеленского и его монобильшинства не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм.

"Три недели назад в эфире телеканала он грозил КС и ВР роспуском, разгоном, карами небесными, и потом где-то скукожился и исчез. В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хоть 15 законопроектов уже зарегистрированы - бери и принимай тот, который наиболле адекватен. Так же и с ФОП - проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу", - отмечает сопредседатель фракции.

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"Зеленый неистовый принтер сломался и ничего здравого не производит. Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование", - резюмирует Геращенко.
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Топ комментарии
+7
Зачем тебе, Геращенко. ФОПЫ? Появись ты там на базаре перед выборами Осла - они бы тебя там заплевали. Хай черпают большой ложкой то дерьмо шо они сами заварили.
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18.11.2020 16:59
+4
Не для того зэбилят высадили в ВР, чтоб они что-то там решали. Они должны по команде давить кнопочки, а за разговоры и, тем более, вопросы их штрафуют.
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18.11.2020 16:47
+3
Ойойой, айайай, скачай себе на мобило бесплатную аппликуху от налоговой и не ной.

Пусть она и неудобная, но у тебяж оборот небольшой, значит справишься.
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18.11.2020 17:05
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Не для того зэбилят высадили в ВР, чтоб они что-то там решали. Они должны по команде давить кнопочки, а за разговоры и, тем более, вопросы их штрафуют.
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18.11.2020 16:47 Ответить
тогда ковид окончательно всех покосит, а в феофанию не всех возьмут, и придеца свадебным фотографам и собачьим парикмахерам лечиться за свой счет
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18.11.2020 16:49 Ответить
Глас вопиющего в пустыне. Зе-большиству проблемы ФОПов по ... Вот когда ФРПовцам жрать нечего будет, тогда да. Но будет уже поздно
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18.11.2020 16:50 Ответить
Сами виноваты... за что боролись, как говорится.
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18.11.2020 16:54 Ответить
Что же это за бизнес такой, если он сдохнет от обычных налогов?!
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18.11.2020 16:58 Ответить
Причем тут налоги? Налоги не меняются.

Добавляется адский геморой с покупкой кассовых аппаратов и администрированием. Каждому маленькому ФОПу, а єто в основном мелкая розница, нужно нанимать дополнительнмх людей для кодировки товаров плюс ежедневные отчеты в налоговую. И если вдруг ошибся штрафы в СОТНИ тысяч.
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18.11.2020 17:04 Ответить
Ойойой, айайай, скачай себе на мобило бесплатную аппликуху от налоговой и не ной.

Пусть она и неудобная, но у тебяж оборот небольшой, значит справишься.
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18.11.2020 17:05 Ответить
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде представил пять основных цифровых решений правительства, которые помогут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. В частности, он предложил обязать украинцев использовать QR-коды при посещении общественных мест. Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Цікаво.. половина українців знає ,що таке QR коди ? "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 2848
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18.11.2020 17:32 Ответить
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7278
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18.11.2020 17:38 Ответить
Людей иму нанимать для кодирования много надо, чё, за тыщщу номенклатура у "маленького фопа" перевалила? Или не такой уж и маленький фоп?
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18.11.2020 17:07 Ответить
Зрите в корень! Где они видели "мелкую розницу"? Миф для налоговой...
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18.11.2020 17:31 Ответить
Правила должны быть для всех одинаковые. Или простые как Сомали. Или сложные как в Европе. Пора делать выбор
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18.11.2020 17:34 Ответить
Во всем мире есть налоговые льготы и преференции для самозанятых. Тут же просто уничтожение мелкого бизнеса в угоду крупным торговым сетям. Вот для них ничего не меняется.
И главное - ишак клятвенно обещал туда не лезть.
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18.11.2020 17:40 Ответить
як ФЕДЕРАЛІСТ підказую рішення

Забрати Областями(у майбутньому Землями) право адміністрування податків..

Києву залишити лише певні функції(Армія,МЗС,ФБР,Монетний двір,прикордонна служба) ,котрі мають фінансуватись "знизу вверх" через чіткий відсоток.

Тоді питання -ФОП з касовим апаратом чи без вирішується на рівні області. "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 5847
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18.11.2020 17:36 Ответить
Наркоконтроль проходили? Вопросом интересовались? Перед тем как задавать глупейшие вопросы, рекомендую изучить проблему. Ваше незнание темы, заставляет задать вам вопрос - откуда вы пишете?
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18.11.2020 17:31 Ответить
Оскорбить алкоголика не трудно. Особенно профессионально занимающегося оптимизацией налогов "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 3382
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18.11.2020 17:43 Ответить
Мадам! раскройте тайны вашего послания. Кто в чем профи, кого вы хотели оскорбить.? И не сочтите за труд, расскажите "Чей Крым?
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18.11.2020 18:20 Ответить
Взагалі то Раду можна сміливо розпускати з причини непродуктивності, а отже недієздатності і непридатності. Тільки є проблема - певні регіони явно повністю мфіозні, як то Одеса, наприклад. І тому з них велмика купа безголових телепнів, які вміють лише по-батькові міняти, забезпечена.
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18.11.2020 16:53 Ответить
е-декларирование - да, фопы должны страдать. А заодно и подумать. Осознать тот простой факт, что потерять все очень легко. Это будет полезно на будущее.
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18.11.2020 16:54 Ответить
може ти хочеш постраждати?
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18.11.2020 16:56 Ответить
Сначала РРО, потом страдания. А я пока понаблюдаю за всем этим бедламом.
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18.11.2020 17:04 Ответить
Ти магнат чи найманець? Можеш не відповідати.
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18.11.2020 18:38 Ответить
В зависимости от ситуации. Но сейчас я просто злой. В том числе и на фопов.
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18.11.2020 18:44 Ответить
А что там с декларациями прошлого созыва?
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18.11.2020 16:55 Ответить
Зачем тебе, Геращенко. ФОПЫ? Появись ты там на базаре перед выборами Осла - они бы тебя там заплевали. Хай черпают большой ложкой то дерьмо шо они сами заварили.
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18.11.2020 16:59 Ответить
Не надо решать ФОП !
Порешите РРО.
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18.11.2020 17:27 Ответить
А как без РРО определить ФОП или не ФОП? По громкости нытья?
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18.11.2020 17:37 Ответить
РРО от ФОПа отличить легче!
Давайте начнем с простого.
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19.11.2020 09:10 Ответить
"Європейська Солідарність" вимагає "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 4299 терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОП і антикорупційного законодавства

"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 2848
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18.11.2020 17:40 Ответить
Зеленый неистовый принтер сломался "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 9883 "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 9511
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18.11.2020 17:55 Ответить
Иро, ти ж вчора голосувала проти відтермінування. Навіщо? Шоб сьогодні почати шось вирішувати з ФОПами?
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18.11.2020 18:36 Ответить
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7593 вони "требуют"...
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18.11.2020 19:16 Ответить
Хочу отдельно "поблагодарить" ЕС и лично Порошенко за его жлобское налого-"творчество" от 2017 года, согласно которому спящим ФОПам, по которому неработающие и давно умершие ФОПы вдруг стали должны более 1000 грн ежемесячно бюджету по налогам ЕСВ.
Таким образом, я, вдруг стал должником на 35 тысяч бюджету, не имея ни копейки дохода! "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання ВР для вирішення ситуації з ФОП та е-декларуванням - Цензор.НЕТ 7122 Желаю Порошенко и его семье такого же отношения, как и он украинцам!
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18.11.2020 23:14 Ответить
 
 