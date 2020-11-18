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Поставщика песка подозревают в завладении 9 млн грн при строительстве железной дороги из Киева в аэропорт "Борисполь", - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Поставщика песка подозревают в завладении 9 млн грн при строительстве железной дороги из Киева в аэропорт

Прокуратура сообщила о подозрении экс-директору компании - поставщика песка. По данным следствия, он поставил песка значительно меньше, чем указано в договоре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Південно-Західна залізниця" АО "Укрзалізниця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь".

В дальнейшем, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленного песка - 60 000 куб. м - Региональный филиал "Південно-Західна залізниця" АО "Укрзалізниця" перечислил на счет предприятия денежные средства в сумме 21 384 000, 00 грн.

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Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия за фактически не поставленный песок.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Поставщика песка подозревают в завладении 9 млн грн при строительстве железной дороги из Киева в аэропорт Борисполь, - прокуратура 01

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Автор: Анна Судак
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Золотой песок.
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18.11.2020 17:04 Ответить
та не, ворованный из Днепра
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18.11.2020 17:13 Ответить
Если бы у нас было честное СБУ, можно было бы сказать: "будь у них хоть капля ума, они бы проверили многочисленные объявления десятков фирм, торгующих песком, и узнали, что на законных основаниях добывается лишь 10(десять) процентов песка". Но у нас есть ОПГ "СБУ", которая сама же и пасется за счет незаконной добычи. Им плевать, что расхищаются недра, наносится непоправимый вред природе, главное - нахапать сегодня и вывезти подальше от территории бесстыдства и беззакония.
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18.11.2020 17:15 Ответить
 
 