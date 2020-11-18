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В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые после профзаболевания COVID-19 получили инвалидность и утратили трудоспособность. Выплаты будут осуществлять ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

На сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19 для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

  • врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;
  • врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;
  • заведующего приемным отделением - врача-хирурга из Киева, которому установлена ​​III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.

Кроме того, Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:

  • старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
  • врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривни", - информирует ведомство.

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Топ комментарии
+2
ощасливили
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18.11.2020 17:14
+2
А что им и не нужно будет проходить комиссии (ВКК) каждые полгода или раз в два года как, к примеру, инвалидам ( без конечностей, а вдруг они отрастут!) ? В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність - Цензор.НЕТ 3837
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18.11.2020 18:12
+1
Инвалидность от COVID-19?
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18.11.2020 18:14
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ощасливили
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18.11.2020 17:14 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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18.11.2020 18:45 Ответить
ну влада вирішила, що дітки не повинні носити маски для вчителів, що в діток не вистачіть на то клепки. хоча ті самі дітки влітку з мамками по місту ходили в масках.
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18.11.2020 23:57 Ответить
А что им и не нужно будет проходить комиссии (ВКК) каждые полгода или раз в два года как, к примеру, инвалидам ( без конечностей, а вдруг они отрастут!) ? В Україні призначили довічні виплати шести медикам, які через COVID-19 отримали інвалідність і втратили працездатність - Цензор.НЕТ 3837
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18.11.2020 18:12 Ответить
Инвалидность от COVID-19?
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18.11.2020 18:14 Ответить
Инвалидов от него больше чем умерших.
Инсульт, инфаркт, ампутация конечностей из-за развития тромбоза.
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18.11.2020 18:35 Ответить
"Инвалидность от COVID-19? " - А що тут дивного ? Після ускладнень від Covid людина отримує фіброзні легені і знижений через це рівень сатурації (( їй просто ходити доводиться заново вчитися , а працювати із страшною задишкою не вийде ((
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18.11.2020 18:59 Ответить
коли в тебе попадає вірус, то шукає найслабші місця, домовляється з якимись клітинами, одних залякує, іншим дає взятку, так і знаходить що можна послабити. )))) фізично-біологічний процес соціально-людськими поняттями.))) не стьоб, просто перефраз )))
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19.11.2020 00:00 Ответить
ну ни х*я себе выплата каждый месяц, сколько людей на предприятиях стали инвалидами и ничего по 2-3 тысячи регресса... в общую массу людей их или может у нас некоторые равнее других?
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18.11.2020 18:52 Ответить
Як так заздрите медикам які інвалідами стали , то ідіть працювати до інфекційних відділень , може і вам "поталанить" отримати високі регресні виплати ( якщо живим залишитеся ) ! ((
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18.11.2020 19:04 Ответить
это не зависть, а реакция на несправедливость, можешь поработать в шахте 20-ть лет, остаться без ноги и получать пару тысяч в месяц.... когда он шёл учиться на медика он знал про риски на которые идёт - так что на общих основаниях регресс... белая кость
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18.11.2020 19:08 Ответить
А ви коли на шахту ішли працювати про ризики цієї професії не знали ? Правда що коли працювалося без травм то приємно було отримувати зарплату вищу аніж у оточення і очікувати пенсію шахтарську у сорок років ? Коли ви ногу втратили - вам одноразово теж компенсацію виплатили мамо не горюй ! А вже потім отримуєте пенсію щомісяця (( ось і тут те ж саме (( Заздрити грошам каліки - гріх!
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18.11.2020 19:17 Ответить
травмованим на шахті одноразову виплачували таку саму як щомісячну лікарям.... читай Оруела "скотний двір"
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18.11.2020 19:37 Ответить
Меньше десяти тысяч получается. И это за инвалидность...
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18.11.2020 20:11 Ответить
ПОКАЗУХА!!!
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19.11.2020 11:52 Ответить
 
 