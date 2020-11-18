В Украине назначили пожизненные выплаты шести медикам, которые из-за COVID-19 получили инвалидность и потеряли трудоспособность

Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые после профзаболевания COVID-19 получили инвалидность и утратили трудоспособность. Выплаты будут осуществлять ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает Цензор.НЕТ

Размер ежемесячной выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

На сегодня фонд назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19 для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности:

врача-анестезиолога из Одесской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому была установлена II группа инвалидности;

врача общей практики семейной медицины с Волыни, которому была установлена III группа инвалидности;

заведующего приемным отделением - врача-хирурга из Киева, которому установлена ​​III группа инвалидности.

Общая сумма страховых выплат, которые фонд будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 46 тысяч 245 гривен.

Кроме того, Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты, связанные с заболеванием COVID-19, для двух медиков, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности:

старшего фельдшера - лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установлено 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

врача-терапевта из Полтавской области, которому установлено 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

"Общая сумма страховых выплат, которые ФССУ будет ежемесячно осуществлять для указанных медицинских работников, составляет 2323 гривни", - информирует ведомство.

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