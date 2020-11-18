В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу. ДОКУМЕНТ

В ноябре-декабре 2020 года на военную службу в Вооруженных Силах Украины будут призваны 350 офицеров запаса, которые окончили военные кафедры и не проходили военную службу.

Об этом сообщает издание "Ukrainian Military Pages", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ № 391 министр оборон подписал 28 октября.

В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе", призыву подлежат офицеры в возрасте до 43 лет, годные к службе по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку.

Приказ определяет, что призывать будут офицеров механизированных, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, войск связи, специалистов воспитательной работы и офицеров тыловых специальностей.

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