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В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу. ДОКУМЕНТ

В ноябре-декабре 2020 года на военную службу в Вооруженных Силах Украины будут призваны 350 офицеров запаса, которые окончили военные кафедры и не проходили военную службу.

Об этом сообщает издание "Ukrainian Military Pages", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ № 391 министр оборон подписал 28 октября.

В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе", призыву подлежат офицеры в возрасте до 43 лет, годные к службе по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку.

Приказ определяет, что призывать будут офицеров механизированных, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, войск связи, специалистов воспитательной работы и офицеров тыловых специальностей.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура

В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу 01
В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
А где 351? Ширяется? Когда придет в чувство, передайте ему, что это будет уже пятый раз.
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18.11.2020 17:31
+5
Не совсем точно. Писюнист-роялист в дуэте.
В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу - Цензор.НЕТ 313
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18.11.2020 17:51
+4
А яку кафедру треба закінчити, аби ВУС записали " перестать стрелять"?
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18.11.2020 17:46
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А где 351? Ширяется? Когда придет в чувство, передайте ему, что это будет уже пятый раз.
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18.11.2020 17:31 Ответить
Сам то ти чому від призову тікаєш, клавіатурний воєн? Чи то ти про себе й написав?
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18.11.2020 17:55 Ответить
во-первых: служил. Во-вторых - возраст. Уже далеко не 18, и даже не 30.
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18.11.2020 17:59 Ответить
Он, кажется, по военной специальности - секретарша, нет?
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18.11.2020 17:36 Ответить
Не совсем точно. Писюнист-роялист в дуэте.
В ВСУ призовут 350 офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, но не проходили службу - Цензор.НЕТ 313
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18.11.2020 17:51 Ответить
Всё настолько хреново, что "пиджаков" надо сгонять? Там кстати предприниматели рассказывают, что им кушать нечего. Реформу питания при Зебиле отменили, но всё равно с голоду помереть не дадут .
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18.11.2020 17:37 Ответить
Бубочке сколько? Наверное как раз 43. И искать его долго не придется - в Феофанию повестку нести нужно.
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18.11.2020 17:45 Ответить
А яку кафедру треба закінчити, аби ВУС записали " перестать стрелять"?
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18.11.2020 17:46 Ответить
Гарна раніше штука була, щоб уникнути армії - пішов на військову кафедру і ти вже вільна людина, котру на службу до війська не призовуть.
Та сталося не так, як у більшості гадалося...
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18.11.2020 17:57 Ответить
Ви б бачили тих штафірок ))) Інколи запрошують проводити їм курси поводження зі зброєю перед обов'язковоми стрільбами та Присягою.
Дитячий садок.
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18.11.2020 18:12 Ответить
А они при чём ,что их так обучают? Сейчас вот дистанционно.
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18.11.2020 19:02 Ответить
одиниз военных сайто который кинул фейк о питании
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18.11.2020 19:19 Ответить
350 - думаю, реально, если речь идёт о добровольном согласии офицера запаса. Но если у него жена, дети, зп 40-50К, ипотека, причем жена не работает, думаю, таких призвать нереально.
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18.11.2020 20:06 Ответить
Що це за піджаки?
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18.11.2020 21:38 Ответить
А ВОС розголошувати обовязково було? Чи цє вже не Державна таємниця? Кого та скільки необхідно...
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18.11.2020 23:47 Ответить
Може цю цифру пуйло дозволив тому, який в його очах бачить мир.
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19.11.2020 00:27 Ответить
В бой идут одни старики.
Золотая молодежь - наш "золотой дождь".
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19.11.2020 09:43 Ответить
А главного "пиджака" призовут? В ряды военного ансамбля песни и пляски на должность клоуна.
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19.11.2020 09:44 Ответить
все кто получает военную пенсию и не провел на фронте ни года, надо лишить ее.
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19.11.2020 10:08 Ответить
ЩОСЬ БУДЕ !)
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19.11.2020 12:14 Ответить
 
 