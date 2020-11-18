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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) МВФ (3297) Бутусов Юрий (3904)

Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ряд

Президент Владимир Зеленский своим заявлением о выполнении "всех структурных маяков" в Меморандуме с МВФ обманывает руководство Фонда.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Кого обманывает Зеленский, заявляя, что Украина выполнила условия меморандума с МВФ? Вовк смеется".

Например, отмечает журналист, президент забыл, что не выполнен один из ключевых пунктов договора - передать полномочия Окружного админсуда в Верховный Суд.

"Меморандум Украины с МВФ содержит пункт, где Украина берет на себя обязательства до августа 2020 года запретить любым судам выносить административные решения против центральных органов власти, в том числе против НАБУ, это специально отмечено. Этот пункт прямо направлен на ограничение полномочий ОАСК. До августа! И как же это выполняется? 28 октября Окружной админсуд принял решение об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, что не просто противоречит меморандуму, а является откровенным издевательством и демонстрацией вседозволенности главы ОАСК Павла Вовка", - пишет Бутусов.

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Он подчеркивает, что "президент ведет переговоры с МВФ, Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать. Он не высказывается ни о Вовке, ни о его решениях, он не говорит когда же наконец закончатся консультации с Высшим советом правосудия", перезагрузка которого также является невыполненным маяком.

"И самое главное - требование провести перезагрузку Высшего совета правосудия, изменить законом процедуру отбора новых членов ВСП также является одним из структурных маяков меморандума с МВФ. Но для перезагрузки ВСП ничего не сделано", - указывает Бутусов.

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"О каком же выполнении маяков может идти речь? На кого рассчитаны такие заявления президента? Никаких предпосылок к экстренному выделению кредита МВФ в обход процедуры не существует, необходимо многое еще сделать.

Главная проблема государства - неспособность обеспечить правосудие. И постоянное стремление государственных лидеров выдавать желаемое за действительное", - резюмирует журналист.
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Топ комментарии
+43
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7583
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18.11.2020 17:36
+33
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8080
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18.11.2020 17:56
+28
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2396
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18.11.2020 17:44
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Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7583
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18.11.2020 17:36 Ответить
Криворожская гопота живет от кидка до кидка. Они к другому, к нормальной жизни, не приучены. Пока кто-то не пообламает рога.
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18.11.2020 18:55 Ответить
у сраку зелю, у сраку ......
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18.11.2020 21:59 Ответить
это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Животное вообще живет в своем иллюзорном мирке...
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18.11.2020 17:39 Ответить
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6407
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18.11.2020 17:41 Ответить
ніхера все він знає
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18.11.2020 17:55 Ответить
Тобто бреше...
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18.11.2020 17:39 Ответить
та нє. Не може буть. Зеленський і бреше....
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18.11.2020 17:42 Ответить
видумує? фантазує? мріє?
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18.11.2020 17:45 Ответить
Всі ці функції притаманні працюючому мозку)
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18.11.2020 17:48 Ответить
М*ягко сказано, - звіздить як Троцький.
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18.11.2020 17:56 Ответить
БРЕШИТ гнида ! Оно таки не лох ! Жадный ,хитрож… коротышка !
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18.11.2020 18:34 Ответить
Как на кого рассчитаны эти заявления осла.?? Они рассчитаны на тупых зебилов...и те хавают...и божьей росой называют..
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18.11.2020 17:39 Ответить
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8212
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18.11.2020 17:45 Ответить
Мне ,кажется даже самые упоротые зебуины ,начали сомневаться в 🤢🤡🎪👃🏻🎹🐑 в величайшем членограе всех времён и народов
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18.11.2020 18:50 Ответить
Хм, ніхто ж не перевіряв. У нього просто склероз. Він все забувається. Ліві шкарпетки на праву ногу надягає зранку. Ви думаєте чому він таку дурацбку професію обрав? По профнепридатності.
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18.11.2020 17:40 Ответить
Да нет,нету склероза,обычная жи@овская жадность,и почему то уверенность в своей безнаказанности и что Оно способно всех *обуть*.
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18.11.2020 20:03 Ответить
ще ситуації по ковідному фонду Бутусов не зачепив. МВФ вимагає його аудиту. І не відступиться. А Уманський - підливає...
До речі,Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
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18.11.2020 17:43 Ответить
Перевожу: зеленский - банальное брехло. Тупое, поскольку для вранья нужен ум. А с этим у него прокол.
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18.11.2020 17:44 Ответить
Оно гундосит то ,что ему на конкретный момент кукловод дерьмак напишет , они даже вместе в Феофании прячутся ! Кстати клоун на дебатах с Порошенко со шпаргалки гавкал
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18.11.2020 18:57 Ответить
Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2396
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18.11.2020 17:44 Ответить
"Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать."
Украине не нужен кредит МВФ при Зеле. А нужен он Зеле и Бене, чтобы его спи*дить ("закатать в асфальт"). Поэтому Вовк хоть и сволочь, но действует (сам того не понимая) во благо Украины (меньше потом разворованного клоунами отдавать придётся). Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1176
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18.11.2020 17:45 Ответить
Зеленский выдает желаемое за действительное

Все гораздо хуже, пан Бутусов, зеленский - враг Украины.
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18.11.2020 17:45 Ответить




25%+ Володимир Співак

Як воно глумилось: "Сеньйор Голодомор" і всього навсього, щоб стати "Кретин- карантин" або "Даун-локдаун"!
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18.11.2020 17:51 Ответить
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8080
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18.11.2020 17:56 Ответить
Это СТРАДАЕТ от зависимости? Мы страдаем от зависимости шт этого персонажа. А он кайфует. Теперь в статусе президента кайфует и оттого, как"он нас сделал"- всех.
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18.11.2020 20:42 Ответить
Я могу допустить, что в Украине еще остались дурачки, которые верят нашему зевове.
Но развести прожженную тётку из МВФ ему не удастся.
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18.11.2020 17:57 Ответить
Раньше, юрык, надо было думать головой, когда на цезоре обсерал и топил Пороха и рекламировал зеленое *************** убожество.
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18.11.2020 17:57 Ответить
Это тебе не Марья Ивановна из Кривого Рога, которой можно нагло врать в глаза бесконечно и она будет всему верить, здесь за вранье будут бить по глазам ссаными тряпками и к,сожалению, это почувствуем вместе с гнусавым и все мы.
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18.11.2020 17:58 Ответить
Вимоги МВФ виглядають доречними.
Наші жуліки ще не придумали, як оминути наслідки тих рішень.
От і каламутять воду.
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18.11.2020 17:58 Ответить
МВФ забагато вимагає від ЗЄ. "Ряд структурных маяков"... Маяк і маніяк афігєнно співзвучні.
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18.11.2020 18:13 Ответить
головний для МВФ "маяк" запустити дерибан ЗЕМЛІ ...
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18.11.2020 18:45 Ответить
What's wrong?
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18.11.2020 19:59 Ответить
безхатько ?
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18.11.2020 20:22 Ответить
Это и так понятно , вопрос ,что с этим делать 🐑😡
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18.11.2020 18:49 Ответить
На минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года.
"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".
По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.
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18.11.2020 18:55 Ответить
Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета, когда все доходные поступления были сведены под один фонд для избежания контроля бюджетных расходов. Цифры, которые там указывались, были прогностическим предположением авторов этой махинации. На самом деле дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет.Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
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18.11.2020 20:51 Ответить
маяк ты наш зеленоокий , звезда ты наша путеводная, заведёшь ты нас, **** , не в Европу, а в расейские говени...... политик ***.... Ли Куан Ю ты наш криворожский!!!!!
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18.11.2020 19:07 Ответить
а безвиз у нас люби украинцы точно скоро отберут.... будем вместо польши и германии в монголию ездить! спасибо жители кривбаса......
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18.11.2020 19:10 Ответить
Не втомлююся повторювати, що цей зе-клоун свідомо і продумано грає роль, типу, нездатного, недосвідченого президента, і свідомо зливає країну ... Сидіти йому на нарах, якщо не втече. Нехай йде зараз, поки є час, ПОКИ ЩЕ НЕ ПІЗНО !!!
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18.11.2020 19:28 Ответить
Володя "закусил удела" и не против уже слинять. Да только Беня не даёт добро Монике.
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18.11.2020 19:49 Ответить
Низка "структурних маяків" меморандуму з МВФ залишається невиконаною. Зеленський видає бажане за дійсне, - Бутусов - Цензор.НЕТ 148
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18.11.2020 19:52 Ответить
звичайно,що грошей кредитори не дадуть,бо проблем не стає менше влада їх тільки подвоює.
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18.11.2020 20:10 Ответить
Трендец к Ослу подкрался незаметно , хоть виден был издалека .Походу первым сядет Трамп , а наш Осел вторым и оба на весьма длинные сроки. Но для Осла в этом громадный плюс , хоть на зоне перестанет кокс нюхать каждый день.
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18.11.2020 20:24 Ответить
ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ ЗЕ-ПРОЕКТА
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18.11.2020 21:16 Ответить
на своїй знаменитій пресконфернції Зе передав привіт жертвам голокосту, які похоронені в Бабиному Яру- предайте привет всем кто там лежит, йому у відповідь не дали бути присутнім на всесвітньому форумі жертв голокосту в Тель-Авіві. А ви ще хочете адектності
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18.11.2020 21:22 Ответить
Закопает Зеля охлос в нищету!И поделом!
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18.11.2020 23:06 Ответить
Як вже писам і не раз. В Україні створена неофеодальна система, яка розглядає саму державу, як власність чиновників. Кожному князьку і боярину нарізана вотчина з якої він годується. І всі управлінські рішення приймаються консенсусом вельмишановних. Вони вирішують кому бути олігархом чи суддею, а кому ні.
З однієї сторони це, повне лайно і говорить про крах держави, як системи управління країною. З іншої сторони це, добре бо, не дає вибудувати жорстку вертикаль на зразок вертикалі Януковича.
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19.11.2020 09:16 Ответить
 
 