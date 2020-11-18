Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский своим заявлением о выполнении "всех структурных маяков" в Меморандуме с МВФ обманывает руководство Фонда.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье "Кого обманывает Зеленский, заявляя, что Украина выполнила условия меморандума с МВФ? Вовк смеется".
Например, отмечает журналист, президент забыл, что не выполнен один из ключевых пунктов договора - передать полномочия Окружного админсуда в Верховный Суд.
"Меморандум Украины с МВФ содержит пункт, где Украина берет на себя обязательства до августа 2020 года запретить любым судам выносить административные решения против центральных органов власти, в том числе против НАБУ, это специально отмечено. Этот пункт прямо направлен на ограничение полномочий ОАСК. До августа! И как же это выполняется? 28 октября Окружной админсуд принял решение об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, что не просто противоречит меморандуму, а является откровенным издевательством и демонстрацией вседозволенности главы ОАСК Павла Вовка", - пишет Бутусов.
Он подчеркивает, что "президент ведет переговоры с МВФ, Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать. Он не высказывается ни о Вовке, ни о его решениях, он не говорит когда же наконец закончатся консультации с Высшим советом правосудия", перезагрузка которого также является невыполненным маяком.
"И самое главное - требование провести перезагрузку Высшего совета правосудия, изменить законом процедуру отбора новых членов ВСП также является одним из структурных маяков меморандума с МВФ. Но для перезагрузки ВСП ничего не сделано", - указывает Бутусов.
"О каком же выполнении маяков может идти речь? На кого рассчитаны такие заявления президента? Никаких предпосылок к экстренному выделению кредита МВФ в обход процедуры не существует, необходимо многое еще сделать.
Главная проблема государства - неспособность обеспечить правосудие. И постоянное стремление государственных лидеров выдавать желаемое за действительное", - резюмирует журналист.
Пожалуйста, подождите...
До речі,Уманський свій сьогоднішній брифінг ще не закінчив. Буде відповідати на запитання Валерія Калниша о 22:00 на Прямому телеканалі.
Украине не нужен кредит МВФ при Зеле. А нужен он Зеле и Бене, чтобы его спи*дить ("закатать в асфальт"). Поэтому Вовк хоть и сволочь, но действует (сам того не понимая) во благо Украины (меньше потом разворованного клоунами отдавать придётся).
Все гораздо хуже, пан Бутусов, зеленский - враг Украины.
25%+ Володимир Співак
Як воно глумилось: "Сеньйор Голодомор" і всього навсього, щоб стати "Кретин- карантин" або "Даун-локдаун"!
Но развести прожженную тётку из МВФ ему не удастся.
Наші жуліки ще не придумали, як оминути наслідки тих рішень.
От і каламутять воду.
"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".
По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.
Назначение Кабинетом Министров Украины главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина вне каких либо конкурсных процедур, в момент когда к этому вопросу приковано пристальное внимание МВФ, есть показатель есть показатель глупости и наглости.
З однієї сторони це, повне лайно і говорить про крах держави, як системи управління країною. З іншої сторони це, добре бо, не дає вибудувати жорстку вертикаль на зразок вертикалі Януковича.