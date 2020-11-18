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В США разрешили первый тест на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США разрешили первый тест на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях
Фото: turnto10.com

Подразделение Минздрава США - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - выдало разрешение на использование в экстренных случаях быстрого теста на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления.

"Хотя диагностические тесты COVID-19 разрешены для сбора (материалов для исследования. - Ред.) дома, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что набор для тестирования Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - это одноразовый молекулярный тест (реакция амплификации), предназначенный для обнаружения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

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Молекулярный тест американской компании Lucira Health делается путем взятия мазка из носоглотки. Затем тампон с мазком необходимо опустить во флакон, который помещается в тестовое устройство.

За 30 минут или раньше результат появляется на дисплее тестовой установки. Исследование можно проводить как дома, так и в медучреждениях.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредили, что этот тест можно проводить самостоятельно только людям старше 14 лет, если же пациенты моложе этого возраста, то их должны тестировать специалисты. Тест продается только по рецепту от врача.

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Автор: Анна Судак
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Америка загнивает просто в упор!!!
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18.11.2020 17:46 Ответить
а в нас десь такВ США разрешили первый тест на COVID-19 для самопроверки в домашних условиях - Цензор.НЕТ 2447
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18.11.2020 17:52 Ответить
У США и через 200 лет не будет навозного петуха!
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18.11.2020 18:01 Ответить
Посмотри фильм "Идиократия" У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 3406 У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 3406 У США дозволили перший тест на COVID-19 для самоперевірки в домашніх умовах - Цензор.НЕТ 8528
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18.11.2020 18:11 Ответить
Видели в део с Илоном Маском. Чувак в одной и той же больнице сделал подряд 4 теста- 2 положительных, 2 отрицательных. Этот факт он сам зафиксировал на камеру и выложил в Фейс буке. Я не говорю что этой болячки нет. У меня только один вопрос- ответят ли глобалисты с Китаем за распространение бактериологического оружия на Земле? И второй, что собираются нам всем колоть в виде вакцины?
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19.11.2020 06:50 Ответить
 
 