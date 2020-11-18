Укроборонпром заявляет о давлении со стороны министерства Уруского и просит Зеленского вмешаться

Реформа оборонно-промышленного комплекса под угрозой, так как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже 3 месяца блокирует необходимые для этого законопроекты и пытается в режиме "поручений" и "настояний" увольнять одних людей и назначать других.

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", опубликованном на официальном сайте госконцерна, информирует Цензор.НЕТ.

В "Укроборонпроме" напомнили, что его команда год назад получила от президента Зеленского мандат на стабилизацию работы госконцерна и подготовку стратегии его реформирования. Стратегию реформирования утвердили в июне, а в июле было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Министерство публично поддержало концепцию реформирования, предложенную Концерном, и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами по реформе "Укроборонпрома". Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование Государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", - сказано в заявлении.

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Кроме этого, отметили в "Укроборонпроме", министерство вмешивается в работу концерна "в виде устных поручений и многочисленных настояний".

"Систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников Концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ОАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области и тому подобное. Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию", - сказано в заявлении.

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Укроборонпром просит обратить внимание на ситуацию президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.