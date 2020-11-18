Укроборонпром заявляет о давлении со стороны министерства Уруского и просит Зеленского вмешаться
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Реформа оборонно-промышленного комплекса под угрозой, так как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже 3 месяца блокирует необходимые для этого законопроекты и пытается в режиме "поручений" и "настояний" увольнять одних людей и назначать других.
Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома", опубликованном на официальном сайте госконцерна, информирует Цензор.НЕТ.
В "Укроборонпроме" напомнили, что его команда год назад получила от президента Зеленского мандат на стабилизацию работы госконцерна и подготовку стратегии его реформирования. Стратегию реформирования утвердили в июне, а в июле было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
"Министерство публично поддержало концепцию реформирования, предложенную Концерном, и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами по реформе "Укроборонпрома". Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование Государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", - сказано в заявлении.
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Кроме этого, отметили в "Укроборонпроме", министерство вмешивается в работу концерна "в виде устных поручений и многочисленных настояний".
"Систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников Концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ОАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области и тому подобное. Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию", - сказано в заявлении.
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Укроборонпром просит обратить внимание на ситуацию президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря СНБО Алексея Данилова, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
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Как сообщалось, в январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".
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За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексну стратегію розвитку ОПК. Міністерство не опублікувало жодного документа, в якому б відображалося бачення реформи ОПК.
Автор зазначає, що судячи з усього, міністерство Уруського потрібно, щоб блокувати реальні зміни в ОПК.
Тим часом відбувається блокування тих реформ в ОПК, які були задумані давно.
І не реалізуються тільки через Уруського. Мова йде про корпоратизацію ОПК. Замість цього Уруський включив ручний режим і сам тисне на підприємства, змушуючи їх виконувати його вимоги. При цьому віце-прем'єр явно забув про міжнародні стандарти OECD (прозорість, підзвітність, контроль, незалежне управління)», - підкреслюється в публікації.
При цьому автор нагадує, що Уруський намагається вивести з «Укроборонпрому» 6 авіаційних підприємств, і це при тому, що стратегії розвитку авіації в Україні немає.
Більш того, це, за словами співрозмовників нашого видання, робиться попри критику РНБО, Міністерства фінансів та інших органів виконавчої влади. Головна проблема полягає в тому, що за рахунок таких дій Уруський остаточно знищує систему української ОПК, висмикуючи з нього як з запіканки родзинки. Все інше його не цікавить, і воно може бути знищено. Уруський демонструє категоричну нездатність займатися ОПК».
https://www.unian.ua/economics/other/uruskiy-demonstruye-kategorichnu-**********-zaymatisya-opk-ostanni-novini-11222606.html