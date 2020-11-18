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Комиссия (143) азартные игры (120) Немчинов Олег (169)

Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов

В комиссии по регулированию азартных игр и лотерей теперь достаточно членов для того, чтобы принимать решения и работать.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал на брифинге по результатам очередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После проведения спецпроверки назначили еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Фактически уже есть назначенные председатель и четыре члена, то есть комиссия может начинать свою работу. Этого достаточно для того, чтобы они принимали свои первые решения, формировали аппарат и перезапускали этот важный орган государственного управления", - сказал Немчинов.

По его словам, в целом для полноценной работы госоргана нужно пять человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рынок азартных игр заработает с 15 декабря, - глава Комиссии Рудый

На заседании правительства приняли решение о назначении Алексея Ботезата и Кристины Дутки-Гефко членами этого органа путем заключения с ними контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Читайте также: Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
А що ви хотіли. В Кабміні зібрались усі професіонали по Рулетці й ігрових автоматах. А по дураку взагалі з закритими очима. От і займаються тим, у чому майстерні.
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18.11.2020 18:01
+2
Как говориться: чем глубже в лес - тем толще партизаны...
И как туда, и какие небожители прошли это назначение (конкурс). Страшно представить, что им пришлось натерпеться....И хвамилии какие звучные, и главное славянские, козацькі, туды их в качель... и охрана у них, и денежное довольствие будут, куда там тем детективам или судьям...просто скажу М А Л А Д Ц Ы! Можно ставить в один ряд: наркотрафик, таможня, черная трансплантология, торговля оружием за бугор(то что осталось) и т.д. и игры...и ковида не боятся...ЗЕР Гут , Вольдемар Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1956
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18.11.2020 18:14
+1
Это покращання или жити по новому ? Турбодебильном режиме такие же и решения Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2351
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18.11.2020 18:05
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А що ви хотіли. В Кабміні зібрались усі професіонали по Рулетці й ігрових автоматах. А по дураку взагалі з закритими очима. От і займаються тим, у чому майстерні.
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18.11.2020 18:01 Ответить
Это покращання или жити по новому ? Турбодебильном режиме такие же и решения Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2351
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18.11.2020 18:05 Ответить
Це зветься дурити народ.
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18.11.2020 18:32 Ответить
Слишком азартное занятие - надо больше членов...
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18.11.2020 18:01 Ответить
Щоб гроші "відмити"? Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1017

Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1157
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18.11.2020 18:02 Ответить
Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3521
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18.11.2020 18:09 Ответить
Всё давно работает онлайн и довольно успешно. В качестве примера приведу такие популярные автоматы среди игроков онлайн казино, это связано с тем, что онлайн-казино предлагают множество преимуществ по сравнению с наземными казино. Вот кстати держи два самых популярных слота -> Reel Keeper и Dead or Alive, которые предлагают множество захватывающих функций и возможностей для выигрыша. Оба этих слота имеют высокий процент выплат, что означает, что игроки имеют хорошие шансы выиграть.
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15.12.2023 13:42 Ответить
Как говориться: чем глубже в лес - тем толще партизаны...
И как туда, и какие небожители прошли это назначение (конкурс). Страшно представить, что им пришлось натерпеться....И хвамилии какие звучные, и главное славянские, козацькі, туды их в качель... и охрана у них, и денежное довольствие будут, куда там тем детективам или судьям...просто скажу М А Л А Д Ц Ы! Можно ставить в один ряд: наркотрафик, таможня, черная трансплантология, торговля оружием за бугор(то что осталось) и т.д. и игры...и ковида не боятся...ЗЕР Гут , Вольдемар Кабмин назначил еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр, она уже может принимать решения, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1956
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18.11.2020 18:14 Ответить
Эти дармоеды сожрут весь широко анонсированный доход государства от азартных игр, и станут фактически его единственными выгодоприобретателями. Не хотят ли в Кабинете министров признаться, что вся реклама необходимости расширения и контроля рынка азартных игр была изначально создана ради узкого круга конкретных бенефициаров?
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18.11.2020 18:37 Ответить
**** еще 230 дармоедов...
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18.11.2020 18:25 Ответить
Проституцию ещё забыли легазоливать
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18.11.2020 18:26 Ответить
Лучше бы планчик легально курить разрешили...
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18.11.2020 18:51 Ответить
от планчика человек через 3 года дебилом становится, а их в Украине и так хватает...
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18.11.2020 18:57 Ответить
Депилами не становятся - депилами рождаются.. сомневаюсь что кто-то от травы депилом стал, а вот от алкоголя - ответ очевиден...
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18.11.2020 19:00 Ответить
Кто такие "депилы"?
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18.11.2020 19:29 Ответить
Кто депильные вопросы задаёт... старайся хоть как-то облагородить злые, ругательные касапские слова...
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18.11.2020 19:43 Ответить
Олексії Ботезат ---- Народився 9 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві. Працював в Держгеокадастрі---- Христини Дутки-Гефко ---була помічником депутата марусяка від СН.
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18.11.2020 22:22 Ответить
 
 